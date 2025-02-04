Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.9 комментариев
Депутаты «Единой России» оценили встречу Путина и Кравцова
В «Единой России» оценили обсуждение патриотического воспитания в школах на встрече Путина с Кравцовым
На встрече президента России Владимира Путина с министром просвещения Сергеем Кравцовым обсуждалась реализация образовательных проектов, направленных на укрепление патриотического воспитания молодежи и развитие системы образования.
Заместитель руководителя фракции «Единой России», первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова отметила в Telegram-канале, что благодаря главе государства ЕР вместе с Минпросвещения реализует масштабные образовательные инфраструктурные проекты, которые включают строительство 1680 детских садов и 1,3 тыс. школ, а также капитальный ремонт 4,5 тыс. школ с 2022 года. Она подчеркнула, что вернулась воспитательная функция школы и важные проекты, как «Лица Героев» и «Парта Героя».
Председатель центрального совета сторонников партии, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко также добавила в своем канале, что Путин и Кравцов обсуждали патриотическое воспитание молодежи. Она отметила значимость роли педагога в формировании гражданской ответственности.
Занко подчеркнула, что президент поставил задачу усиления нравственного воспитания. Важной частью образовательного процесса стал проект «Без срока давности», который направлен на сохранение памяти о жертвах нацистов в годы Великой Отечественной войны.
«Именно результаты этого проекта «Без срока давности» легли в основу разработанного мной законопроекта об увековечении памяти жертв геноцида советского народа. Он вводит понятие «геноцид советского народа», закрепляет полномочия органов власти в этом направлении, регламентирует проведение поисковых работ. Этот законопроект «Единой России» поможет не только восстановить историческую справедливость, но и поможет в мемориальной работе, воспитательном процессе», – отметила она.
Занко также упомянула о возвращении трудового воспитания и основ безопасности в учебный процесс. В каждой школе теперь назначен советник директора по вопросам воспитания, что способствует формированию традиционных ценностей и гражданской ответственности у подрастающего поколения.