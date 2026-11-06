Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В частности, в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Бережного, Дорошенково, Гарбузовки и Колодезного, говорится в канале Max Минобороны.
А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Марковкой и Никольским.
Противник при этом потерял более 180 военнослужащих, три бронемашины и три станции РЭБ.
В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Студенка, Смородьковки Харьковской области, Богородичного и Крымков Донецкой Народной Республики (ДНР).
Потери ВСУ при этом составили свыше 220 военнослужащих, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Славянска, Краматорска, Ясногорки, Кондратовки и Стародубовки ДНР.
При этом ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, бронемашину, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.
Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Сергеевки, Варваровки, Бокового, Криворожья, Яковлевки, Белозерского и Каменки ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 военнослужащих, девять бронемашин, артиллерийское орудие и три станции РЭБ, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1 160 солдат.
Днем ранее потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили порядка 1 105 военнослужащих.