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    В Польше раскол лечат национальным страхом
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО
    Кремлевские куранты на Спасской башне остановились на десять дней
    Резаи рассказал Путину об условии открытия Ормузского пролива
    Киев полностью остался без электричества
    Путин поручил защитить молодежь и пенсионеров от финансовых угроз
    Сикорский сообщил о почти двукратном сокращении военных США в Польше
    Рубио опроверг сообщения об уходе из Белого дома
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

    13 комментариев
    6 ноября 2026, 05:59 • Новости дня

    Фрегат «Маршал Шапошников» завершил совместные учения с Сейшелами

    Минобороны: Фрегат «Маршал Шапошников» завершил учения с Сейшелами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» покинул порт Виктория Республики Сейшельские Острова после завершения первых двусторонних антипиратских учений и продолжил выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщило Министерство обороны России.

    Корабли двух стран отработали элементы совместного маневрирования и провели тренировки по связи. Основным этапом учений стала операция по освобождению гражданского судна, условно захваченного пиратами: военные моряки высадились на объект и нейтрализовали условных террористов. Республику Сейшельские Острова представлял патрульный корабль «Андромаче», передает ТАСС.

    Кроме того, в пятницу учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» завершил программу пребывания в порту Дуала Республики Камерун. Покинув порт, экипажи «Перекопа» и камерунского патрульного катера «П-108» провели совместное маневрирование, после чего корабль продолжил штурманский поход в Атлантическом океане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» прибыл в порт Виктория на Сейшельских Островах для участия в первых совместных учениях.

    Ранее российские военные моряки на фрегате «Маршал Шапошников» и большом противолодочном корабле «Адмирал Трибуц» завершили деловой заход в малайзийский порт Баттерворт.

    Также учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» зашел в порт Виктория на Сейшельских Островах для прохождения морской практики курсантами ВМФ России.

    5 ноября 2026, 18:48 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз, перевозивший военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские войска продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки Украине грузов военного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    В четверг днем в результате удара в акватории Черного моря в 107 км юго-западнее Одессы был поражен сухогруз. Он доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

    В воскресенье ВС России поразили морское судно с военными грузами для ВСУ юго-западнее Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило об ударе дронами по судну с военными грузами южнее Одессы.

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    5 ноября 2026, 10:29 • Новости дня
    Проект ядерных линкоров класса «Трамп» оказался под угрозой закрытия

    The War Zone: Победа демократов грозит отменой проекта линкоров класса «Трамп»

    Проект ядерных линкоров класса «Трамп» оказался под угрозой закрытия
    @ Public domain

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Победа Демократической партии на промежуточных выборах в США поставила под угрозу отмены целый ряд оборонных инициатив администрации президента Дональда Трампа, включая строительство дорогостоящих атомных линкоров.

    Получив прочный контроль над обеими палатами Конгресса, демократы смогут определять объемы финансирования оборонных программ. Главной мишенью для сокращения расходов станет проект атомных линкоров класса «Трамп», который и ранее сталкивался с критикой, пишет The War Zone.

    «Нам нужно подходящее сочетание высококлассных выживаемых систем и более дешевых расходуемых средств, а не флот атомных линкоров, как предлагает президент», – заявил демократ Адам Смит, претендующий на пост председателя комитета по делам вооруженных сил.

    Строительство головного линкора USS Defiant оценивается в 23 млрд долларов, а средняя стоимость последующих 14 кораблей может составить 18 млрд долларов. Эксперты отмечают, что один такой корабль обходится как десять эсминцев класса Arleigh Burke, при этом он станет одной из главных целей для противника в будущих конфликтах.

    Новое руководство Конгресса планирует тщательно пересмотреть и другие военные амбиции главы государства. В частности, под удар может попасть программа строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол», а также общий план оборонного бюджета на 2027 год в размере 1,5 трлн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг члены Республиканской партии США возложили вину за масштабное поражение на выборах в Конгресс на политику Дональда Трампа.

    Напомним, Соединенные Штаты запланировали постройку 15 линкоров класса «Трамп» к 2055 году.

    Эти корабли планировалось оснастить ядерной энергетической установкой, гиперзвуковыми и ядерными ракетами. Стоимость каждого оценивается в 17 млрд долларов.

    Получившие большинство демократы выразили намерение ограничить внешнеполитические полномочия главы государства.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО

    Политолог Шаповалов: Встреча Путина с семьями бойцов подчеркнула смысл народного единства

    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Поддержка семей участников СВО для Владимира Путина – не формальная обязанность, а вопрос личной ответственности. Президент показывает чиновникам пример того, как надо строить эту работу: в ее основе должны лежать искренняя благодарность защитникам Родины и забота об их близких, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ранее глава государства пригласил детей погибших участников СВО на чаепитие в Кремль.

    «Поддержка бойцов СВО и их семей неизменно находится в центре внимания президента. Он неоднократно называл это направление ключевым для собственной политики. Именно поэтому встречи с ветеранами, их матерями, женами и детьми стали регулярными событиями в графике президента», – сказал политолог Владимир Шаповалов.

    «Причем речь идет о внимании не только к семьям действующих военнослужащих и ветеранов, но и к близким тех, кто погиб при исполнении воинского долга. Кроме того, такие встречи позволяют главе государства из первых уст узнавать, как работает система помощи военным и их семьям», – пояснил эксперт.

    По словам собеседника, Владимир Путин воспринимает заботу о семьях участников СВО и погибших бойцов как личную ответственность. «Чаепитие в Кремле с детьми бойцов спецоперации возникло спонтанно. Оно не планировалось заранее и, судя по всему, сформировалось как порыв президента более тесно пообщаться с ребятами и их родителями», – продолжил он.

    «Своей искренностью глава государства на собственном примере продемонстрировал чиновникам со всей России: помощь семьям ветеранов не должна ограничиваться рамками формальной отчетности, ведь речь идет о выражении благодарности героям, вставшим на защиту Родины», – подчеркнул политолог.

    Шаповалов отметил и значимость чаепития в контексте Дня народного единства. «Это важная дата, которая напоминает нам, что без сплочения многого не построишь. Мы должны быть одной большой семьей, готовой и способной совершать подвиги во имя общего дома», – заключил эксперт.

    Ранее Владимир Путин пригласил на чаепитие в Кремль детей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Перед этим глава государства пообщался с ребятами на Красной площади. На мероприятии также присутствовали их матери и заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Встреча состоялась в День народного единства. В этот день Путин участвовал в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

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    5 ноября 2026, 16:03 • Новости дня
    После гибели военных на учениях в Казахстане завели 37 уголовных дел

    Совбез Казахстана: Следователи возбудили 37 дел из-за гибели военных на Каспии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Казахстане возбудили 37 уголовных дел по итогам комплексной проверки Минобороны, начатой после трагедии с гибелью 14 военнослужащих в Каспийском море, сообщил Совет безопасности республики.

    «Основное внимание в ходе работы уделяется вопросам обеспечения безопасности, надлежащих условий прохождения воинской службы, качеству продовольственного и вещевого снабжения, оказания медицинской помощи и сохранности государственного имущества», – говорится в сообщении Совбеза, которое приводит ТАСС.

    В ведомстве добавили, что по выявленным фактам нарушений начаты досудебные расследования, сейчас 37 дел находятся на рассмотрении органов уголовного преследования. Информация по ним пока не разглашается в интересах следствия.

    Отмечается, что проверка охватила свыше 100 объектов Минобороны Казахстана и включает аудит эффективности использования бюджетных средств. Она проводится для выработки мер по укреплению воинской дисциплины и обеспечению боевой готовности вооруженных сил. Завершение работы комиссии ожидается в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Казахстане арестовали пять фигурантов дела о гибели 14 военнослужащих на учениях в Каспийском море.

    В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших орденами.

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов распорядился создать правительственную комиссию после трагедии.

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    5 ноября 2026, 15:09 • Новости дня
    Кабмин Германии договорился о покупке производителя танков Leopard 2

    Handelsblatt: ФРГ договорилась выкупить 50% акций производителя танков KNDS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии достигло договоренности с частным холдингом Wegmann о приобретении 50% акций оборонного концерна KNDS, производящего танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Puma.

    Власти ФРГ выкупят пакет ценных бумаг предприятия у частного владельца. Сделка позволит Берлину сохранить контроль над чувствительными технологиями и паритет с Францией в управлении корпорацией, передает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.

    Ожидается, что стороны подпишут соглашение в ноябре, а закрытие сделки состоится в декабре. В будущем правительства Германии и Франции могут продать по 10% своих акций через биржу.

    Ранее планировалось провести первичное размещение акций KNDS на бирже, однако оно дважды переносилось. По изначальной схеме Берлин должен был получить 40% предприятия, а стоимость этого пакета оценивалась в 7,2 млрд евро. Теперь кабмин ФРГ заплатит за половину компании меньшую сумму, точные цифры не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом власти Германии и Франции рассмотрели возможность взять оборонный концерн KNDS под полный государственный контроль.

    Производитель танков приостановил первичное размещение акций на биржах Парижа и Франкфурта.

    Разногласия между властями ФРГ и руководством компании поставили под угрозу первичное размещение акций стоимостью около 15 млрд евро.

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    5 ноября 2026, 16:04 • Новости дня
    Британский военный самолет приземлился в Польше у границы с Украиной

    Военный Airbus ВВС Британии приземлился в польском Жешуве у границы с Украиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских ВВС совершил посадку в польском аэропорту Жешув недалеко от границы с Украиной.

    Борт вылетел из английского города Эймсбери и направился на восток. Он вошел в воздушное пространство Польши и приземлился в Жешуве, передает РИА «Новости».

    Самолеты Airbus A400M Atlas используются в том числе для переброски войск и военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas ВВС Франции совершил посадку в польском аэропорту Жешув.

    Во вторник министерство обороны Великобритании сообщило об участии около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран в учениях для Украины в Польше.

    В прошлом месяце аэропорт Жешува закрыли по требованию военных.

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    5 ноября 2026, 20:05 • Новости дня
    Глава Минобороны Литвы назвал негодной к службе половину призывников страны

    Глава Минобороны Литвы Каунас назвал негодной к службе половину призывников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил о непригодности половины граждан призывного возраста к прохождению срочной военной службы по состоянию здоровья.

    Власти Литвы столкнулись с массовым медицинским освобождением от армии на фоне планов возвращения к всеобщей воинской обязанности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik Литва.

    «На заседании Государственного совета по обороне обсуждалась необходимость пересмотра вопроса о 45-50% тех, кто не приходит на службу по состоянию здоровья, действительно ли там существуют такие проблемы со здоровьем», – заявил Каунас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Госсовет обороны Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.

    В сентябре Координационный совет по всеобщей национальной обороне Литвы закрепил планы по переходу к обязательному призыву.

    В мае министр национальной обороны республики Робертас Каунас заявил о начале подготовки к введению всеобщей воинской повинности.

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    5 ноября 2026, 11:20 • Новости дня
    США признали неготовность к эпохе войн с применением беспилотников

    Пентагон: США застигнуты врасплох войной беспилотников на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    Соединенные Штаты оказались не готовы к современной эпохе ведения военных конфликтов с применением беспилотников, заявил заместитель шефа Пентагона по НИОКР Эмил Майкл.

    «Мы были застигнуты врасплох войной с применением беспилотников на Украине и в России. Мы не были готовы, потому что просто не могли себе этого представить», – сказал Майкл на конференции в Калифорнии, слова которого приводит The Wall Street Journal.

    Заместитель министра сообщил, что США работают над оснащением своих вооруженных сил автономными системами, ставшими доминирующим фактором в конфликтах в Европе и на Ближнем Востоке. Он уточнил, что сейчас запасы страны составляют около 500 тыс. дронов, тогда как при администрации Джо Байдена было произведено около 1 тыс. аппаратов, отмечает ТАСС.

    Майкл добавил, что, несмотря на внедрение технологий искусственного интеллекта, американские военные при определении целей все равно в большей степени полагаются на разведывательные отчеты и спутниковые снимки.

    Ранее замглавы подразделения оборонных инноваций Пентагона Трэвис Метц заявил Bloomberg, что военное ведомство вынуждено практически с нуля наращивать производство дешевых беспилотников. Агентство выделяет среди препятствий проблемы с цепочками поставок, высокую стоимость комплектующих и бюрократию, мешающую оперативному внедрению инноваций. Отмечается, что ограничение Вашингтоном использования китайских деталей привело к удорожанию производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе США отстали от России и Китая по производству дешевых военных беспилотников.

    В сентябре бывший министр сухопутных сил США Дон Дрисколл заявил о неготовности американской оборонной промышленности к современным боевым действиям из-за устаревших подходов.

    В августе бывший глава украинского военного ведомства Михаил Федоров пообещал помочь Вашингтону создать масштабный флот беспилотников в обмен на зенитные ракеты.

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    5 ноября 2026, 14:06 • Новости дня
    Иран сообщил о подрыве танкера на мине в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нефтяной танкер подорвался на морской мине в восточной части Ормузского пролива, сообщили Военно-морские силы Ирана.

    Нефтяной танкер подорвался на взрывном устройстве в акватории Ормузского пролива. Судно, находясь в небезопасной зоне, наткнулось на мину, загорелось и остановилось, пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.

    По данным иранских военных, танкер двигался с отключенными системами навигации и радиолокации, как и другие суда, ранее подорвавшиеся в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду четыре нефтяных танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе и загорелись после попытки пройти по запрещенному маршруту.

    В воскресенье два нефтяных танкера, нарушивших иранские правила пересечения пролива, подорвались на минах.

    В конце прошлого месяца Военно-морские силы Ирана сообщили о возгорании еще одного нефтяного танкера после подрыва на морской мине.

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    5 ноября 2026, 20:38 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе дрона по аэропорту на востоке Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» нанесло удар беспилотником по международному аэропорту имени короля Фахда на востоке Саудовской Аравии, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

    «Вооруженные силы Йемена <…> нанесли удар по международному аэропорту имени короля Фахда в Даммаме с помощью беспилотника», – цитирует его ТАСС. По словам представителя движения, атака привела к перебоям в воздушном сообщении в саудовской авиагавани.

    За прошедшие сутки военная авиация Саудовской Аравии нанесла 61 авиационный удар по объектам в Сане и ряде йеменских провинций, заявил Сариа. В результате обстрелов с использованием истребителей F-15 и Typhoon есть погибшие и раненые среди мирного населения.

    С начала эскалации аравийская коалиция нанесла по территории Йемена в общей сложности «4197 авиационных и ракетных ударов», добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мятежное движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» атаковало баллистической ракетой международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.

    В понедельник движение нанесло удары по международным аэропортам на востоке и юге Саудовской Аравии.

    На прошлой неделе хуситы нанесли удары баллистическими ракетами по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене.

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    5 ноября 2026, 20:56 • Новости дня
    Силы ПВО за день уничтожили 35 дронов над семью регионами

    Силы ПВО за день уничтожили 35 дронов над семью регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за день уничтожили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями семи регионов России, сообщило Минобороны.

    Дроны были сбиты с 8:00 до 20:00 мск четверга над Брянской, Белгородской, Курской, Рязанской и Орловской областями, Краснодарским краем и Крымом, сообщает Минобороны в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг дежурные средства ПВО перехватили 496 украинских беспилотников самолетного типа над страной.

    В среду силы ПВО уничтожили 46 украинских дронов над территориями 13 регионов.

    Во вторник над территорией страны в течение дня сбили 13 дронов ВСУ.

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    5 ноября 2026, 10:07 • Новости дня
    Половина призывников в Литве оказалась не годна к службе по здоровью

    Минобороны: До 50% молодых людей в Литве не годны к службе по здоровью

    Tекст: Мария Иванова

    Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что около половины молодых людей призывного возраста не могут проходить срочную службу по состоянию здоровья.

    «На последнем заседании государственного совета обороны под председательством президента Гитанаса Науседы прошла дискуссия о том, как быть с теми, когда мы перейдем на всеобщий призыв, кто не может нести строевую службу по здоровью, а таких у нас от 40% до 50%», – заявил Каунас, передает ТАСС.

    Глава ведомства предложил задействовать таких военнообязанных в качестве «кибернетических призывников». По его словам, граждане с IT-навыками могут управлять беспилотниками или обеспечивать кибербезопасность.

    Каунас подчеркнул, что армии нужны компетентные специалисты в сфере логистики и компьютерных систем, а не только солдаты в окопах.

    В 2032 году Литва планирует перейти к всеобщему обязательному призыву на девятимесячную срочную службу. Согласно социологическим опросам, эту идею поддерживают 76% жителей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Госсовет обороны Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.

    В сентябре глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас сообщил о планах создать гражданский резерв на случай мобилизации.

    В мае министр национальной обороны Робертас Каунас заявил об активной подготовке к введению всеобщей воинской повинности на фоне изменения геополитической ситуации.

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    5 ноября 2026, 11:44 • Новости дня
    Две польские компании решили выпускать шасси для украинской САУ «Богдана»

    Defence Blog: В Польше начнут производить шасси для украинской САУ «Богдана»

    Tекст: Мария Иванова

    Польские компании намерены начать разработку и производство нового шасси для колесной украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдана».

    Польские предприятия приступят к проектированию и выпуску обновленного шасси для украинской колесной самоходной артиллерийской установки «Богдана», передает ТАСС со ссылкой на портал Defence Blog.

    Соответствующий договор заключили компании PK MIL из Вадовице и Szczesniak Pojazdy Specjalne из Бельско-Бялы. Вторая фирма профильно занимается производством специализированной колесной техники, включая эвакуационные и пожарные машины.

    Сроки начала работ и общая стоимость контракта пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» российской группировки войск «Запад» ликвидировал самоходную артиллерийскую установку «Богдана» ВСУ на краснолиманском направлении.

    В прошлом месяце Польша заморозила поставки вооружений на Украину.

    В сентябре министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о принятии решений о передаче вооружений Киеву под давлением США и руководства НАТО.

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    6 ноября 2026, 06:28 • Новости дня
    Минобороны отчиталось об уничтожении пункта управления ВСУ «Солнцепеком»

    Расчет ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил пункт управления ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие нанесли термобарический удар по пункту управления формирований Вооруженных сил Украины на днепропетровском направлении, сообщило Министерство обороны.

    «Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А отряда специального назначения отдельной бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты группировки войск «Центр» нанесли термобарический удар по пункту управления формирований ВСУ на Днепропетровском направлении специальной военной операции», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

    В министерстве отметили, что расчет под прикрытием дронов выдвинулся на позицию и нанес удары термобарическими снарядами. Вся живая сила противника в зоне поражения была уничтожена.

    В ведомстве добавили, что действия расчета проходили в условиях постоянной угрозы атак беспилотников, безопасность обеспечивали группы прикрытия и посты воздушного наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее «Солнцепек» уничтожил позиции украинских военных в Харьковской области.

    Расчет ТОС-1А отработал по опорному пункту формирований ВСУ на красноармейском направлении.

    Также огнеметная система поразила укрепрайон ВСУ на красноармейском направлении.

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    6 ноября 2026, 06:45 • Новости дня
    В России почти полностью локализовали производство грузового дрона «Сварог»

    Производство российского грузового беспилотника «Сварог» локализовали на 100%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Производство российской беспилотной грузовой платформы «Сварог 20 V2» с полезной нагрузкой до 20 кг стало практически полностью состоять из отечественных комплектующих.

    Специалисты научно-производственного центра «Сварог» создали модификацию грузового аппарата, которая полностью состоит из российских комплектующих, передает ТАСС.

    В аппарате используются отечественные рама, мотор, полетный контроллер, помехозащищенная антенна и аккумуляторы. В данный момент центр работает над созданием собственного пульта управления и камеры.

    Дальность применения дрона «Сварог 20 V2» достигает 20 км. Управление беспилотником осуществляется по цифровому и аналоговому каналам, а защиту от помех усиливает специальная антенна. На борту установлены дневная камера и тепловизор для наблюдения и разведки.

    Питание платформы и системы сброса обеспечивают два аккумулятора собственного производства емкостью 84 тыс. mAh. Они разработаны специально для грузовых беспилотников в связи с повышенными требованиями к системе питания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Опытно-конструкторское бюро «Дроноскоп» завершило разработку шестой версии мобильного видеоперехватчика для обнаружения полетов беспилотников.

    Также Министерство обороны отчиталось о поражении складов в порту Одессы при помощи беспилотников дальнего действия.

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