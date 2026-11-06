Фрегат «Маршал Шапошников» завершил совместные учения с Сейшелами

Минобороны: Фрегат «Маршал Шапошников» завершил учения с Сейшелами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Корабли двух стран отработали элементы совместного маневрирования и провели тренировки по связи. Основным этапом учений стала операция по освобождению гражданского судна, условно захваченного пиратами: военные моряки высадились на объект и нейтрализовали условных террористов. Республику Сейшельские Острова представлял патрульный корабль «Андромаче», передает ТАСС.

Кроме того, в пятницу учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» завершил программу пребывания в порту Дуала Республики Камерун. Покинув порт, экипажи «Перекопа» и камерунского патрульного катера «П-108» провели совместное маневрирование, после чего корабль продолжил штурманский поход в Атлантическом океане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» прибыл в порт Виктория на Сейшельских Островах для участия в первых совместных учениях.

Ранее российские военные моряки на фрегате «Маршал Шапошников» и большом противолодочном корабле «Адмирал Трибуц» завершили деловой заход в малайзийский порт Баттерворт.

Также учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» зашел в порт Виктория на Сейшельских Островах для прохождения морской практики курсантами ВМФ России.