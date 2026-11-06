Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Фрегат «Маршал Шапошников» завершил совместные учения с Сейшелами
Минобороны: Фрегат «Маршал Шапошников» завершил учения с Сейшелами
Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» покинул порт Виктория Республики Сейшельские Острова после завершения первых двусторонних антипиратских учений и продолжил выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщило Министерство обороны России.
Корабли двух стран отработали элементы совместного маневрирования и провели тренировки по связи. Основным этапом учений стала операция по освобождению гражданского судна, условно захваченного пиратами: военные моряки высадились на объект и нейтрализовали условных террористов. Республику Сейшельские Острова представлял патрульный корабль «Андромаче», передает ТАСС.
Кроме того, в пятницу учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» завершил программу пребывания в порту Дуала Республики Камерун. Покинув порт, экипажи «Перекопа» и камерунского патрульного катера «П-108» провели совместное маневрирование, после чего корабль продолжил штурманский поход в Атлантическом океане.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» прибыл в порт Виктория на Сейшельских Островах для участия в первых совместных учениях.
Ранее российские военные моряки на фрегате «Маршал Шапошников» и большом противолодочном корабле «Адмирал Трибуц» завершили деловой заход в малайзийский порт Баттерворт.
Также учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» зашел в порт Виктория на Сейшельских Островах для прохождения морской практики курсантами ВМФ России.