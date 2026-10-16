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Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в Малайзию
Минобороны: Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в порт Баттерворт
Российские военные моряки на фрегате «Маршал Шапошников» и большом противолодочном корабле «Адмирал Трибуц» завершили деловой заход в малайзийский порт Баттерворт.
В состав отряда также вошел танкер «Печенга». Командование провело встречи с представителями военно-морских сил Малайзии и послом России Наилем Латыповым, сообщает Минобороны.
На острове Джераджак экипажи возложили цветы и провели панихиду в память о моряках крейсера «Жемчуг». Помимо этого, участники похода присоединились к культурным и спортивным мероприятиям.
Корабли покинули Владивосток 10 сентября для решения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. До прибытия в Малайзию отряд совершил остановку в индонезийском порту Джакарте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока.
В апреле российские моряки покинули порт в Китае для продолжения выполнения задач. Ранее фрегат «Маршал Шапошников» вернулся на базу из предыдущего плавания.