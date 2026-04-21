«Калашников» передал военным первую партию новых дымовых гранат

«Калашников» отгрузил госзаказчику первую серийную партию дымовых гранат РДГ-У
Российские военные получили первую партию новейших унифицированных дымовых гранат РДГ-У, предназначенных для эффективной маскировки личного состава и техники на поле боя.
Оружейный концерн начал серийное производство и уже отгрузил государственному заказчику первую партию оперативных маскировочных средств, сообщает Telegram-канал предприятия.
Граната РДГ-У разработана для защиты отдельных бойцов, небольших подразделений и военной техники от прицельного огня противника.
Новое изделие обладает рядом существенных преимуществ перед существующими аналогами. Благодаря запатентованной конструкции в гранате одновременно работают два принципа действия: взрывной и курящийся. Взрывная секция моментально создает плотное облако, а специальный состав непрерывно подпитывает завесу потоком аэрозоля, что значительно увеличивает время и площадь маскировки.
Корпус гранаты выполнен из высокопрочного композитного материала, устойчивого к физико-химическим воздействиям, что гарантирует безопасность при эксплуатации. Вес изделия не превышает 700 граммов. РДГ-У способна надежно функционировать в экстремальных климатических условиях при температуре от минус 50 до плюс 55 градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» впервые представил на полигоне работу дымовой гранаты РДГ-У.
Предприятие завершило поставку обновленных автоматов АК-12 в войска. Оружейники отправили пулемет РПЛ-7 на войсковую апробацию.