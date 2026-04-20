Премьер-министр Малайзии посетил стенд «Рособоронэкспорта» на выставке DSA
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил объединенную российскую экспозицию «Рособоронэкспорта» на международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia, передает ТАСС. В рамках выставки были представлены современные российские вооружения, в том числе перспективный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э.
Мероприятие проходит в Куала-Лумпуре с 20 по 23 апреля и считается одним из крупнейших оборонных форумов Азиатско-Тихоокеанского региона. Российская экспозиция вызвала интерес участников и гостей выставки, отметили организаторы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Рособоронэкспорт» анонсировала показ новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57Э в Малайзии.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пригласил президента России Владимира Путина посетить страну.
Российский лидер на встрече с премьером обсудил укрепление сотрудничества с АСЕАН.