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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева «Понял, что без меня не справятся»

    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма

    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

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    14 мая 2025, 14:49 • Новости дня

    Путин заявил о развитии отношений России с АСЕАН и Малайзией

    Путин пригласил короля Малайзии в Россию и отметил роль АСЕАН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии обсудил укрепление сотрудничества с АСЕАН и пригласил короля Ибрагима посетить Россию с визитом.

    Россия рассчитывает на развитие отношений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии при поддержке Малайзии, передает ТАСС. Владимир Путин подчеркнул, что Малайзия рассматривается как давний и значимый партнер России, особенно учитывая ее председательство в АСЕАН с января текущего года.

    Глава государства выразил уверенность, что благодаря содействию Малайзии сотрудничество России с этим влиятельным объединением будет расширяться. Он отметил, что отношения между Россией и Малайзией продолжают носить дружественный и партнерский характер.

    Путин также обратился к премьер-министру Малайзии с просьбой передать верховному правителю, султану Ибрагиму, приглашение посетить Россию с визитом. Президент выразил надежду на скорый приезд короля в страну и передал ему наилучшие пожелания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Зеленой гостиной Кремля стартовала встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима с акцентом на политическое и экономическое взаимодействие.

    Премьер Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи с президентом России отметил, что обсуждал сотрудничество по мирному атому.

    Путин и Анвар Ибрагим на встрече в Кремле провели часть беседы без переводчиков, общаясь на английском языке.

    13 мая 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин прокомментировал европейские санкции пословицей про яму
    Путин прокомментировал европейские санкции пословицей про яму
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что ведущие экономики Европы оказались в рецессии после введения антироссийских санкций, охарактеризовав ситуацию народной пословицей.

    Путин отметил на встрече с членами «Деловой России», что антироссийские санкции привели к ухудшению экономической ситуации в европейских странах, передает ТАСС. По его словам, Россия показала стабильный экономический рост в последние годы, несмотря на попытки внешнего давления.

    Глава государства процитировал пословицу: «Не рой другому яму – сам в нее попадешь», отметив, что санкции, введенные против России, нанесли ущерб самим их инициаторам. Путин подчеркнул, что ключевые экономики Европы «фактически свалились в рецессию».

    Ранее Путин осудил политику западных государств, ведущую к ущербу их собственным экономикам ради давления на Москву.

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    13 мая 2025, 16:05 • Новости дня
    Путин рассказал о просьбах зарубежных брендов вернуться в Россию
    Путин рассказал о просьбах зарубежных брендов вернуться в Россию
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что зарубежные бренды обращаются к нему с просьбами о возвращении на российский рынок.

    По словам президента, власти России будут учитывать, как западные компании себя вели при уходе из страны, и простых извинений для возвращения будет недостаточно, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что решение о допуске зарубежных брендов будет приниматься исходя из выгодности для России.

    «Выгодно нам, чтобы та или иная компания пришла – значит, ее надо пускать. Не выгодно – надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть, той или иной компании. И среди этой тысячи причин 999 будут точно соответствовать требованиям ВТО, уверяю вас», – приводит Кремль слова главы государства в Telegram-канале.

    Он также отметил, что российские бренды появляются сотнями и тысячами, а их продукция зачастую превосходит по качеству иностранные аналоги.

    Ранее специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов сообщил, что американские компании выразили готовность вернуться на российский рынок, однако намерены дождаться благоприятных условий.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не допустит угрозы интересам российских компаний, занявших ниши после ухода западных фирм.

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    13 мая 2025, 18:10 • Видео
    Зеленский поссорился с Китаем

    Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

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    13 мая 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин: США продолжают покупать российское ядерное топливо

    Путин призвал перенять прагматичный подход США к экономике

    Путин: США продолжают покупать российское ядерное топливо
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что США продолжают покупать российское ядерное топливо, несмотря на политическую ситуацию, и поощрил аналогичный прагматизм.

    Выступая на встрече с участниками «Деловой России», Путин отметил, что США демонстрируют прагматичный подход в отношениях с другими странами, передает ТАСС.

    В качестве примера глава государства привел продолжающиеся поставки российского ядерного топлива в США. «Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США. И ничего. С удовольствием», – заявил Путин.

    Он подчеркнул, что американские власти руководствуются выгодой, и назвал такой подход правильным. Путин также добавил, что экономический рост в США остается значимым и «достаточно приличным», хотя и не достигает уровня России. По его словам, ведущие экономики Европы, напротив, оказались в рецессии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США признали свою зависимость от российского ядерного топлива.

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    13 мая 2025, 15:54 • Новости дня
    Президент сообщил о поступлении 50 тыс. добровольцев в армию ежемесячно
    Президент сообщил о поступлении 50 тыс. добровольцев в армию ежемесячно
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о значительном увеличении числа добровольцев, поступающих на военную службу, подчеркнув их самостоятельное решение служить.

    Путин отметил, что не менее 50 тыс. добровольцев ежемесячно приходят на службу в российскую армию, передает ТАСС. На встрече с руководством «Деловой России» глава государства подчеркнул, что эти люди принимают решение добровольно, в том числе сотрудники предприятий, входящих в состав организации.

    Путин сравнил эту ситуацию с мобилизацией на Украине, отметив, что киевским властям удается принудительно привлекать в вооруженные силы порядка 30 тыс. человек в месяц. Президент добавил: «Они сейчас вылавливают человека. А у нас по 50-60 тыс. в месяц сами приходят, и из ваших трудовых коллективов в том числе».

    Ранее Путин заявил о значительной поддержке армии и флота со стороны общества и отметил, что ежедневно более тысячи россиян добровольно поступают на военную службу по контракту.

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    13 мая 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин отметил разницу между принудительной мобилизацией на Украине и добровольцами в РФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что на Украине людей насильно мобилизуют, тогда как в российскую армию вступают по собственному желанию.

    Путин на встрече с руководством «Деловой России» акцентировал различие подходов к комплектованию армий на Украине и в России. «Я хочу обратить внимание на то, что если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей как собак вылавливают на улице, то у нас ребята идут сами», – заявил президент, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в российскую армию приходят добровольцы, в то время как киевский режим применяет насильственные меры для набора рекрутов.

    Ранее сообщалось, что в территориальном центре комплектования в Харькове 9 мая избили бывшего военного. В ТЦК заявили, что «конфликт возник в результате взаимного недопонимания».

    3 мая в Луцке сотрудники военкомата силой посадили курьера службы доставки в микроавтобус, оставив его велосипед на улице.

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    13 мая 2025, 16:25 • Новости дня
    Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем экономики России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Высокая инфляция является одной из главных проблем экономики России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством организации «Деловая Россия».

    «Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы экономика развивалась и нужными нам темпами в условиях соблюдения макроэкономических показателей. Одна из главных проблем сегодняшней экономики России – это высокая инфляция», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что задача по снижению инфляции является сложной: «Нужно и инфляцию придавить, и не создать условия, чтобы не заморозить саму экономику».

    Ранее президент России высоко оценил вклад предпринимательского сообщества в развитие экономики страны.

    4 мая Путин предсказал усиление Азиатско-Тихоокеанского региона и снижение влияния развитых стран в течение следующих 25 лет. Российский лидер также заявил, что не ожидал столь уверенного ответа России на экономические вызовы после начала спецоперации на Украине, подчеркнув глубину зависимости страны от внешних факторов.

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    13 мая 2025, 16:19 • Новости дня
    Путин назвал западных лидеров придурками из-за санкций против России
    Путин назвал западных лидеров придурками из-за санкций против России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин осудил политику западных государств, ведущую к ущербу их собственным экономикам ради давления на Москву.

    Путин на встрече с руководством «Деловой России» подверг критике представителей руководства западных стран, которые, по его словам, готовы идти на ущерб собственным государствам ради нанесения вреда России, передает ТАСС.

    Президент отметил: «Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки – ой, извините, пожалуйста».

    Путин также подчеркнул, что угрозы новых санкций против России не должны внушать страх. По его словам, «пугаться нельзя. Кто начинает пугаться – тот сразу все проиграет». Президент добавил, что важно понимать возможные последствия таких шагов и быть готовыми к любым действиям недоброжелателей в будущем.

    Ранее Путин заявил о дисбалансах в экономике из-за санкций, а также о регулярных угрозах Запада новыми ограничениями.

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    13 мая 2025, 18:46 • Новости дня
    Путин объяснил рост экономики России «не только оборонкой»

    Путин отметил вклад различных отраслей в экономический рост России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что ускорение экономического роста страны связано не только с развитием оборонной промышленности, но и с успехами в виноделии, гостеприимстве и высоких технологиях.

    О развитии экономики России и ее источниках заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками «Деловой России», передает ТАСС.

    Президент отметил, что быстрый рост ВВП не связан исключительно с оборонно-промышленным комплексом. По его словам, показатели 4,1% роста два года назад и 4,3% в прошлом году объясняются работой сразу ряда отраслей.

    Путин подчеркнул, что вклад внесли не только предприятия оборонной сферы. Он перечислил виноделие, сферу гостеприимства и высокие технологии как примеры направлений, поддерживающих экономику.

    «У нас с вами получалось очень многое. Иначе не было бы 4,1% роста в позапрошлом году, 4,3% в прошлом году. Мы знаем, откуда этот рост. И это не только ВПК», – заявил глава государства. Также он уточнил, что «далеко не только ОПК» обеспечивает рост экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика продолжила расти даже в условиях внешнего санкционного давления.

    Он также отметил, что для страны необходима мягкая посадка в экономике, при которой Центробанк РФ может понизить ключевую ставку.

    Высокую инфляцию глава государства назвал одной из главных проблем экономики страны.

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    13 мая 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости снижения инфляции до целевых показателей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками «Деловой России» заявил о необходимости снижения инфляции до целевых значений.

    Путин подчеркнул, что высокая инфляция осложняет работу бизнеса и мешает долгосрочному планированию.

    Глава государства отметил: «Мы говорим о мягкой посадке [в экономике], небольшой – для того, чтобы обеспечить развитие в рамках соблюдения макроэкономических показателей. Потому что они – это база развития. Без приведения в должное состояние – к целевым показателям – инфляционных процессов вам тоже очень трудно работать. Это не дает возможности планировать долгосрочные инвестиции, осложняет работу самым существенным образом», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что нужна мягкая посадка в экономике, при которой Центробанк РФ понизил бы ключевую ставку. Кроме того, глава государства сообщил, что высокая инфляция является одной из главных проблем экономики России.

    Президент России высоко оценил вклад предпринимательского сообщества в развитие экономики страны.

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    14 мая 2025, 01:37 • Новости дня
    Путин возмутился практикой подмены кубанского вина импортным

    Президент раскритиковал прежнюю практику подмены отечественных вин

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» раскритиковал практику подмены отечественных вин зарубежными.

    Контрафакт сегодня приобретает сложные формы, отметил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», критикуя практику прошлого с подменой отечественных вин зарубежными.

    «Дело в том, что контрафакт тоже приобретает сложные формы. Там еще разобраться нужно: вот он [«Хофф»] производит эти матрасы и кровати, но он знает, что это он производит, а кто-то привозит, свинчивает. Это так же, как у нас в области виноделия: танкерами привозили виноматериал и разливали, условно, как кубанское вино. Какое там кубанское вино? Причем здесь это? То же самое и с кроватями, на самом деле. С этим надо разобраться тоже», – приводит слова президента сайт Кремля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России отметил, что ускорение экономического роста страны связано не только с развитием оборонной промышленности, но и с успехами в виноделии, гостеприимстве и высоких технологиях.

    Кроме того, винодел дал советы покупателям обращать особое внимание на контрэтикетку вина, где указаны сорта винограда и информация о производителе, поскольку таких виноделен в России сейчас около 250.

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    13 мая 2025, 18:30 • Новости дня
    Путин призвал не допустить уход самозанятых «в тень»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил на встрече с членами организации «Деловая Россия», что запуск режима самозанятости для граждан оказался успешным.

    Глава государства напомнил, что в момент принятия решения о введении режима самозанятых и поддержке индивидуальных предпринимателей обсуждение сопровождалось многочисленными спорами относительно эффективности этих мер, передает ТАСС.

    Путин отметил: «Когда принимали решение в отношении самозанятых и индивидуальных предпринимателей, споров было очень много: будет ли это вообще работать, сможем ли мы добиться цели, которую перед собой ставим, а именно цель обеления этого бизнеса, будут ли люди регистрироваться, поверят ли они тем шагам, которые государство делает?» Президент отметил, что на данный момент «в целом все получается».

    Он также напомнил о важности дальнейшей поддержки самозанятых и аккуратности в корректировке законодательства. Президент особо отметил, что нельзя предпринимать никаких действий, которые могли бы вернуть самозанятых в теневой сектор экономики.

    «Ни в коем случае не нужно предпринимать шаги, которые бы загнали опять самозанятых в тень. Здесь нужно быть очень аккуратными», – заявил Путин. Он поручил Министерству экономического развития и Министерству труда уделить этому вопросу пристальное внимание.

    Ранее российское правительство предложило доработать законопроект о самозанятости, не поддержав запрет для граждан Украины регистрироваться самозанятыми в России.

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    13 мая 2025, 22:20 • Новости дня
    Макрон выразил готовность провести переговоры с Путиным

    Макрон заявил о готовности встретиться с Путиным при прекращении Россией огня

    Tекст: Ирма Каплан

    Французский лидер Эммануэль Макрон отметил необходимость диалога с Россией и подчеркнул, что переговоры возможны только после установления перемирия на Украине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным после прекращения огня, пишет Ouest-France со ссылкой на TF1.

    «Я сделаю это просто, проявив открытость и тесно сотрудничая с (Владимиром) Зеленским и европейскими партнерами», – сказал Макрон в ответ на вопрос журналиста о возможности разговора с российским коллегой.

    Французский лидер подчеркнул необходимость диалога с президентом России для поиска решения украинского конфликта.

    Напомним, ранее президент России предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва нацелена на серьезный поиск долгосрочного мира и устранение причин конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

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    13 мая 2025, 16:57 • Новости дня
    Келлог: Трамп приедет на переговоры в Стамбул, если туда прибудет Путин

    Tекст: Дарья Григоренко

    США выразили надежду, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, тогда туда приедет и американский лидер Дональд Трамп, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.

    Келлог в интервью телеканалу Fox News назвал возможную встречу Путина и Трампа «абсолютно невероятной». Спецпосланник также добавил, что в Стамбуле также будет находиться Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

    Напомним, Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России, ни с кем другим он разговаривать не будет.

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    13 мая 2025, 16:42 • Новости дня
    Путин заявил, что для снижения ключевой ставки нужна «мягкая посадка» в экономике
    Путин заявил, что для снижения ключевой ставки нужна «мягкая посадка» в экономике
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Нужна мягкая посадка в экономике, при которой Центробанк РФ понизил бы ключевую ставку, заявил президент России Владимир Путин, об этом он сказал по видеосвязи в ходе XX съезда «Деловой России».

    «Одна из главных проблем в экономике России – высокая инфляция... Необходимо осуществить мягкую посадку, которая позволила бы добиться ситуации, при которой Центробанк понизил бы ключевую ставку», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее Путин подчеркнул вклад предпринимателей в экономическую устойчивость страны в условиях санкций.

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    13 мая 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин заявил о росте российской экономики вопреки санкциям

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская экономика продолжила расти даже в условиях внешнего санкционного давления, чему способствовали усилия отечественного бизнеса и трудовых коллективов, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Путин, выступая на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», подчеркнул успехи бизнеса в условиях санкционного давления, сообщил Telegram-канал Кремля. «Так, несмотря на все сложности и на внешнее давление, в позапрошлом году мы добились значимого роста – в целом значимого роста и для нашей страны, и для мировой экономики», – добавил глава государства.

    Путин сообщил, что в позапрошлом году рост ВВП России составил 4,1%, а в прошлом году этот показатель достиг 4,3%. «Это, действительно, результат совместной, партнерской работы государства, бизнеса и трудовых коллективов», – заявил он.

    Ранее президент России высоко оценил вклад предпринимательского сообщества в развитие экономики страны.

    4 мая Путин предсказал усиление Азиатско-Тихоокеанского региона и снижение влияния развитых стран в течение следующих 25 лет. Российский лидер также заявил, что не ожидал столь уверенного ответа России на экономические вызовы после начала спецоперации на Украине, подчеркнув глубину зависимости страны от внешних факторов.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

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      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

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    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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