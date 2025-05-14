Путин заявил о развитии отношений России с АСЕАН и Малайзией

Путин пригласил короля Малайзии в Россию и отметил роль АСЕАН

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия рассчитывает на развитие отношений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии при поддержке Малайзии, передает ТАСС. Владимир Путин подчеркнул, что Малайзия рассматривается как давний и значимый партнер России, особенно учитывая ее председательство в АСЕАН с января текущего года.

Глава государства выразил уверенность, что благодаря содействию Малайзии сотрудничество России с этим влиятельным объединением будет расширяться. Он отметил, что отношения между Россией и Малайзией продолжают носить дружественный и партнерский характер.

Путин также обратился к премьер-министру Малайзии с просьбой передать верховному правителю, султану Ибрагиму, приглашение посетить Россию с визитом. Президент выразил надежду на скорый приезд короля в страну и передал ему наилучшие пожелания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Зеленой гостиной Кремля стартовала встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима с акцентом на политическое и экономическое взаимодействие.

Премьер Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи с президентом России отметил, что обсуждал сотрудничество по мирному атому.

Путин и Анвар Ибрагим на встрече в Кремле провели часть беседы без переводчиков, общаясь на английском языке.