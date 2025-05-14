Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.2 комментария
Путин заявил о развитии отношений России с АСЕАН и Малайзией
Путин пригласил короля Малайзии в Россию и отметил роль АСЕАН
Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии обсудил укрепление сотрудничества с АСЕАН и пригласил короля Ибрагима посетить Россию с визитом.
Россия рассчитывает на развитие отношений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии при поддержке Малайзии, передает ТАСС. Владимир Путин подчеркнул, что Малайзия рассматривается как давний и значимый партнер России, особенно учитывая ее председательство в АСЕАН с января текущего года.
Глава государства выразил уверенность, что благодаря содействию Малайзии сотрудничество России с этим влиятельным объединением будет расширяться. Он отметил, что отношения между Россией и Малайзией продолжают носить дружественный и партнерский характер.
Путин также обратился к премьер-министру Малайзии с просьбой передать верховному правителю, султану Ибрагиму, приглашение посетить Россию с визитом. Президент выразил надежду на скорый приезд короля в страну и передал ему наилучшие пожелания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Зеленой гостиной Кремля стартовала встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима с акцентом на политическое и экономическое взаимодействие.
Премьер Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи с президентом России отметил, что обсуждал сотрудничество по мирному атому.
Путин и Анвар Ибрагим на встрече в Кремле провели часть беседы без переводчиков, общаясь на английском языке.