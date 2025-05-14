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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева «Понял, что без меня не справятся»

    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма

    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

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    14 мая 2025, 14:21 • Новости дня

    Путин и премьер Малайзии пообщались на английском в Кремле

    Путин и премьер Малайзии Ибрагим пообщались на английском в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в Кремле президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели часть беседы без переводчиков, общаясь друг с другом на английском языке.

    Перед началом официальных переговоров Путин тепло поприветствовал Ибрагима, после чего они обменялись несколькими фразами на английском языке, передает ТАСС. Российский лидер улыбнулся и поблагодарил гостя на этом же языке.

    В ходе церемонии Ибрагим кратко представил членов своей делегации, затем аналогичным образом поступил и президент России. В этот момент лидеры также продолжили общаться на английском языке. В российскую делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, первый вице-премьер Денис Мантуров и другие высокопоставленные лица.

    После завершения публичной части встречи Путин и Ибрагим ушли на закрытое для прессы общение. Премьер-министр Малайзии во время беседы особо отметил: «Для нас Россия большой друг. Мы уважаем вашу страну».

    Напомним, в Зеленой гостиной Кремля стартовала встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима с акцентом на политическое и экономическое взаимодействие.

    В феврале Ибрагим согласился посетить Россию по приглашению Путина.

    13 мая 2025, 17:29 • Новости дня
    Cтартовал очный этап конкурса «Лидеры России. Политика»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Мастерской управления «Сенеж» стартовал очный этап конкурса «Лидеры России. Политика». Для участия в нем с помощью дистанционного тестирования были отобраны конкурсанты из 17 тыс. желающих.

    В ближайшие два дня участников ждут оценочные мероприятия, по итогам которых будут отобраны до 100 участников образовательной программы.

    На торжественной церемонии открытия первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко подчеркнул важность проведения конкурса для долгосрочного развития общественно-политической системы страны.

    «Наш президент Владимир Владимирович Путин последовательно реализует целую систему социальных лифтов, позволяющих сформировать новое поколение руководителей. В 2018 году стартовала президентская платформа «Россия – страна возможностей». За это время через проекты, конкурсы, инструменты поддержки этой платформы прошло более 10 млн человек. В прошлом году стартовал президентский проект «Время героев», объединяющий героев специальной военной операции. Высшая школа государственного управления получила народное название «Школа губернаторов», 60 ее выпускников возглавили регионы, семь человек стали федеральными министрами», – заявил Кириенко.

    Он напомнил, что победители конкурса  стали мэрами крупных городов, депутатами, сенаторами, а также руководителями российского общества «Знание» и Президентского фонда культурных инициатив.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») увидел в конкурсе большие перспективы для участников в преддверии нового избирательного цикла 2026 года. По его мнению, конкурс поможет будущим политикам успешно начать карьеру и избежать ошибок, а политическая система России получит ценное кадровое пополнение.

    Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко отметил важность конкурса для укрепления связи между поколениями российских политиков. Представитель ЛДПР Сергей Каргинов рассказал о планах партии по работе с финалистами конкурса в рамках института наставничества, включая поездки по регионам во время парламентских недель.

    Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров подчеркнул, что в конкурсе используются лучшие наработки российской школы госуправления, включая работу над прикладными задачами и выступления ведущих спикеров из администрации президента, Совета Федерации, правительства и Госдумы, а также современные системы тестирования и оценки.

    Конкурс «Лидеры России. Политика» был стартовал 27 ноября. В феврале зарегистрировавшиеся участники прошли дистанционное тестирование, по итогам которого конкурсанты, набравшие необходимое количество баллов, получили приглашения на очный этап. В ходе начавшегося полуфинала конкурсантам предстоит проявить свой потенциал политического лидерства, продемонстрировав экспертам наличие необходимых навыков и компетенций. Кроме того, на площадке полуфинала пройдут мастер-классы, панельные дискуссии и лекции с участием признанных политических лидеров.

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    13 мая 2025, 22:58 • Новости дня
    Захарова придумала Каллас новое прозвище

    Захарова назвала Каллас «пакетчицей» после заявления о новых санкциях

    Захарова придумала Каллас новое прозвище
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о работе над новым пакетом антироссийских санкций, за что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ее пакетчицей.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила журналистам в Копенгагене о работе над 17-м пакетом антироссийских санкций, за что официальный представитель МИД России Мария Захарова дала ей емкое нарицательное имя.

    «Пакетчица», – подписала Захарова в своем Telegrаm-канале реплику Каллас о новом пакете антироссийских санкций.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.

    Евросоюзу становится все сложнее согласовать новые серьезные санкции против России без поддержки США, главным препятствием для единства стран блока остается позиция Венгрии.


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    13 мая 2025, 18:10 • Видео
    Зеленский поссорился с Китаем

    Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

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    13 мая 2025, 20:16 • Новости дня
    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров

    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров с Украиной

    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская делегация намерена прибыть в Стамбул для переговоров с представителями Украины, ожидая прибытия украинской стороны на встречу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным, что российская делегация прибудет в четверг в Стамбул для ожидаемых переговоров с украинской стороной, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что «наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    21 комментарий

    В Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

    Агентство Reuters сообщало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог намерены отправиться в Стамбул для переговоров по Украине.

    Коментарии (17)
    13 мая 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин прокомментировал европейские санкции пословицей про яму
    Путин прокомментировал европейские санкции пословицей про яму
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что ведущие экономики Европы оказались в рецессии после введения антироссийских санкций, охарактеризовав ситуацию народной пословицей.

    Путин отметил на встрече с членами «Деловой России», что антироссийские санкции привели к ухудшению экономической ситуации в европейских странах, передает ТАСС. По его словам, Россия показала стабильный экономический рост в последние годы, несмотря на попытки внешнего давления.

    Глава государства процитировал пословицу: «Не рой другому яму – сам в нее попадешь», отметив, что санкции, введенные против России, нанесли ущерб самим их инициаторам. Путин подчеркнул, что ключевые экономики Европы «фактически свалились в рецессию».

    Ранее Путин осудил политику западных государств, ведущую к ущербу их собственным экономикам ради давления на Москву.

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    14 мая 2025, 05:03 • Новости дня
    Стало известно об отчуждении Чубайсом всей недвижимости в России

    Чубайс лишился 32 объектов недвижимости с октября 2022 года

    Стало известно об отчуждении Чубайсом всей недвижимости в России
    @ Дмитрий Серебряков/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Анатолий Чубайс в течение нескольких месяцев избавился от всех объектов недвижимости, которыми владел в России, что подтвердил представитель «Роснано» в суде.

    Вся недвижимость, которой Анатолий Чубайс когда-либо владел на территории России, была отчуждена им с октября 2022 года по март 2023 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя АО «Роснано».

    «Вообще все объекты, которыми Чубайс когда-либо владел за весь период своей жизни, а это 32 объекта недвижимости, они отчуждены в непродолжительный период времени – с октября 2022 года по март 2023 года», – сказал юрист.

    В Арбитражном суде Москвы представитель АО «Роснано» пояснил, что указанный период совпал с оглаской в СМИ информации о проверке деятельности прежнего руководства «Роснано», инициированной новым менеджментом корпорации через Генпрокуратуру.

    Напомним, что корпорация предъявила иск Чубайсу и еще семи бывшим топ-менеджерам на сумму более 5,6 млрд рублей, связанный с убытками по проекту Plastic Logic. Суд по ходатайству истца наложил арест на денежные средства и имущество ответчиков в пределах суммы иска, чтобы предотвратить возможное отчуждение активов.

    Чубайс пытался добиться отмены ареста, ссылаясь на необходимость снять ограничения хотя бы с 50% пенсии по старости, но суд удовлетворил ходатайство частично, сохранив арест за исключением 50% доходов.

    Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, постановлением суда в Москве гендиректор компании «Пластик лоджик» Борис Галкин был отправлен в СИЗО по делу о хищении денежных средств, выделенных компанией «Роснано».

    При этом Арбитражный суд Москвы 13 мая отклонил ходатайство Анатолия Чубайса об отмене обеспечительных мер по аресту его имущества. Арест распространяется на имущество и денежные средства Чубайса в пределах суммы иска АО «Роснано».

    Коментарии (25)
    13 мая 2025, 16:05 • Новости дня
    Путин рассказал о просьбах зарубежных брендов вернуться в Россию
    Путин рассказал о просьбах зарубежных брендов вернуться в Россию
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что зарубежные бренды обращаются к нему с просьбами о возвращении на российский рынок.

    По словам президента, власти России будут учитывать, как западные компании себя вели при уходе из страны, и простых извинений для возвращения будет недостаточно, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что решение о допуске зарубежных брендов будет приниматься исходя из выгодности для России.

    «Выгодно нам, чтобы та или иная компания пришла – значит, ее надо пускать. Не выгодно – надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть, той или иной компании. И среди этой тысячи причин 999 будут точно соответствовать требованиям ВТО, уверяю вас», – приводит Кремль слова главы государства в Telegram-канале.

    Он также отметил, что российские бренды появляются сотнями и тысячами, а их продукция зачастую превосходит по качеству иностранные аналоги.

    Ранее специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов сообщил, что американские компании выразили готовность вернуться на российский рынок, однако намерены дождаться благоприятных условий.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не допустит угрозы интересам российских компаний, занявших ниши после ухода западных фирм.

    Коментарии (18)
    14 мая 2025, 01:22 • Новости дня
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава северного командования ВС США генерал Грегори Гийо оценил вероятность прямого столкновения России и Соединенных Штатов в ходе доклада Конгрессу, заявив о некоторых возможностях эскалации из-за Украины.

    Возможность прямого конфликта между Россией и США в случае эскалации украинского конфликта возможна, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо во время выступления в Конгрессе.

    «Есть несколько вариантов развития событий, из-за чего конфликт на Украине может перерасти в прямое военное столкновение с США», – сказал генерал во время доклада в Конгрессе, трансляция которого велась на странице северного командования ВС США в соцсети Х.

    По его словам, несмотря то, что КНР, Россия, КНДР и Иран «пытаются избежать вооруженного конфликта» с США, убежденность этих стран в «упадке Запада порождает растущее стремление бросить вызов США на международной арене и повышает риск просчета», уточняет ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта. Среди прочего, в нем 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

    Коментарии (17)
    13 мая 2025, 17:20 • Новости дня
    Зеленский заявил, что запрет на переговоры с Россией на него не распространяется
    Зеленский заявил, что запрет на переговоры с Россией на него не распространяется
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский заявил, что ограничения на переговоры с Россией, введенные Совбезом, на него не распространяются.

    По его словам, только он может вести переговоры о суверенитете страны, а никто другой не обладает таким правом и обязанностью. Зеленский подчеркнул: «Я ничего себе не запрещал». Он добавил, что это подтверждается решением Совета нацбезопасности и конституцией страны. Заявление прозвучало перед его поездкой в Турцию, трансляция велась офисом президента, передает ТАСС.

    Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным, ни с кем другим он разговаривать не будет.

    Напомним, Путин выступил с предложением к Киеву возобновить без предварительных условий переговоры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность диалога с Москвой. Европейские лидеры на закрытых переговорах также рекомендовали ему принять предложение России.

    Со своей стороны, глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет.

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    14 мая 2025, 00:29 • Новости дня
    Абрамович и Дерипаска побывали на заседании в Кремле

    Tекст: Ирма Каплан

    На заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров в Кремле собрались представители крупнейших российских компаний и региональных властей.

    Заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров прошло в Кремле с участием известных предпринимателей, передает ТАСС.

    Среди присутствующих были Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин (Роснефть), Олег Белозеров (РЖД), Алексей Миллер (Газпром), Алексей Мордашов (Северсталь) и Андрей Костин (ВТБ).

    На мероприятии также присутствовали министры, вице-премьеры и главы регионов. Заседание проходило вечером 13 мая и собрало широкий круг представителей крупного бизнеса и региональных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этот день президент Владимир Путин назвал Большой и Мариинский театры двумя мощными символами страны. Он подчеркнул, что без преувеличения эти театры являются настоящей гордостью России.

    Коментарии (49)
    13 мая 2025, 14:32 • Новости дня
    Политолог: Зеленский ставит условия для встречи с Путиным ради показухи
    Политолог: Зеленский ставит условия для встречи с Путиным ради показухи
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский, настаивая на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным в Турции, надеется повысить свой политический рейтинг и получить шанс на место в органах власти Евросоюза, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Зеленский завил, что встретится в Стамбуле только с Путиным, и ни с кем иным.

    «Владимир Зеленский надеется, что за счет личной встречи с президентом Владимиром Путиным сможет предстать в качестве легитимного лидера страны. Кроме того, это попытка показать себя якобы авторитетным мировым политиком, ищущим выход из кризиса», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    По ее словам, для Зеленского сейчас это особенно важно. «Во-первых, на Украине потенциально могут быть проведены президентские выборы. Во-вторых, он заинтересован в получении политических дивидендов с прицелом на место в органах власти Евросоюза», – считает собеседница.

    «При этом в Киеве понимают: обычно главы государств встречаются при уже намеченных вариантах договоренностей, чего мы пока не видим. Позиции сторон весьма расходятся. Но офис Зеленского старается в глазах мирового сообщества и собственных граждан выглядеть миротворческой и суверенной командой, хотя она всецело зависит от западных кураторов», – продолжила она.

    Спикер обратила внимание и на заявления о готовности Киева отменить запрет на ведение переговоров с Путиным. «Это очередные пустые спекуляции. На Украине сейчас царит абсолютный правовой нигилизм, и когда Зеленскому нужно обойти какие-то законы, он делает это легко и непринужденно», – заключила аналитик.

    Зеленский хочет встретиться в Стамбуле только с Путиным, и ни с каким другим представителем России, заявил советник главы его офиса Михаил Подоляк. По его словам, Украина готова изменить решение о запрете переговоров с Москвой, если российский лидер приедет в Турцию.

    В свою очередь, министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с инициативой Путина о прямом диалоге Москвы и Киева 15 мая в Стамбуле.

    Напомним, Путин выступил с предложением к Киеву возобновить без предварительных условий переговоры, которые были прерваны Украиной в 2022 году. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность диалога с Москвой. Европейские лидеры на закрытых переговорах также рекомендовали ему принять предложение России.

    Со своей стороны, глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет.

    Коментарии (15)
    13 мая 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин: США продолжают покупать российское ядерное топливо

    Путин призвал перенять прагматичный подход США к экономике

    Путин: США продолжают покупать российское ядерное топливо
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что США продолжают покупать российское ядерное топливо, несмотря на политическую ситуацию, и поощрил аналогичный прагматизм.

    Выступая на встрече с участниками «Деловой России», Путин отметил, что США демонстрируют прагматичный подход в отношениях с другими странами, передает ТАСС.

    В качестве примера глава государства привел продолжающиеся поставки российского ядерного топлива в США. «Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США. И ничего. С удовольствием», – заявил Путин.

    Он подчеркнул, что американские власти руководствуются выгодой, и назвал такой подход правильным. Путин также добавил, что экономический рост в США остается значимым и «достаточно приличным», хотя и не достигает уровня России. По его словам, ведущие экономики Европы, напротив, оказались в рецессии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США признали свою зависимость от российского ядерного топлива.

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    13 мая 2025, 14:33 • Новости дня
    МИД Китая осудил заявления Украины о параде Победы в Москве

    Tencent: МИД Китая осудил заявления Украины о параде Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайские дипломаты резко ответили на критику Киевом участия китайской армии в московском параде, назвав обвинения Украины издевательством над историческими фактами, пишет портал Tencent.

    Как пишет Tencent, МИД Китая жестко отреагировал на заявление Киева по поводу участия китайской армии в параде Победы в Москве, передает Ura.Ru. Представитель внешнеполитического ведомства назвал украинские высказывания издевательством над исторической правдой и подчеркнул, что подобные заявления недопустимы.

    По словам дипломата, присутствие китайских военных на московском параде символизирует уважение к памяти жертв Второй мировой войны, а также подтверждает совместный вклад СССР и Китая в борьбе с фашизмом.

    В Пекине особо отметили, что сотрудничество между Китаем и Россией строится на исторической поддержке и общих идеалах, связывающих обе страны.

    Ранее МИД Украины вызвал руководителей дипломатических миссий тех стран, чьи лидеры присутствовали на параде Победы в Москве. Представителям этих государств был объявлен официальный демарш.

    Напомним, 8 мая в Кремле прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином. Путин заявил, что диалог с Си Цзиньпином прошел в конструктивной, товарищеской атмосфере и завершился подписанием совместных документов. Он выразил благодарность председателю КНР за визит в Москву. Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением мероприятий, посвященных 80-летию Победы.

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    13 мая 2025, 15:54 • Новости дня
    Президент сообщил о поступлении 50 тыс. добровольцев в армию ежемесячно
    Президент сообщил о поступлении 50 тыс. добровольцев в армию ежемесячно
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о значительном увеличении числа добровольцев, поступающих на военную службу, подчеркнув их самостоятельное решение служить.

    Путин отметил, что не менее 50 тыс. добровольцев ежемесячно приходят на службу в российскую армию, передает ТАСС. На встрече с руководством «Деловой России» глава государства подчеркнул, что эти люди принимают решение добровольно, в том числе сотрудники предприятий, входящих в состав организации.

    Путин сравнил эту ситуацию с мобилизацией на Украине, отметив, что киевским властям удается принудительно привлекать в вооруженные силы порядка 30 тыс. человек в месяц. Президент добавил: «Они сейчас вылавливают человека. А у нас по 50-60 тыс. в месяц сами приходят, и из ваших трудовых коллективов в том числе».

    Ранее Путин заявил о значительной поддержке армии и флота со стороны общества и отметил, что ежедневно более тысячи россиян добровольно поступают на военную службу по контракту.

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    13 мая 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин отметил разницу между принудительной мобилизацией на Украине и добровольцами в РФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что на Украине людей насильно мобилизуют, тогда как в российскую армию вступают по собственному желанию.

    Путин на встрече с руководством «Деловой России» акцентировал различие подходов к комплектованию армий на Украине и в России. «Я хочу обратить внимание на то, что если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей как собак вылавливают на улице, то у нас ребята идут сами», – заявил президент, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в российскую армию приходят добровольцы, в то время как киевский режим применяет насильственные меры для набора рекрутов.

    Ранее сообщалось, что в территориальном центре комплектования в Харькове 9 мая избили бывшего военного. В ТЦК заявили, что «конфликт возник в результате взаимного недопонимания».

    3 мая в Луцке сотрудники военкомата силой посадили курьера службы доставки в микроавтобус, оставив его велосипед на улице.

    Коментарии (7)
    13 мая 2025, 14:50 • Новости дня
    СВР: Киев намерен использовать вывезенных жителей Курской области как «актив»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев рассматривает удерживаемых на Украине жителей Курской области как средство давления на Москву, намереваясь затягивать их возвращение, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    По данным СВР, украинские власти считают вывезенных на Украину жителей Курской области, удерживаемых там, «ценным активом», который можно использовать для выдвижения требований к Москве, передает РИА «Новости».

    Окружение Владимира Зеленского намерено использовать этих людей для выдвижения требований к Москве, в частности для обмена на пленных бойцов националистического объединения «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России), сообщили в СВР.

    В сообщении ведомства отмечается: «В окружении Владимира Зеленского называют вывезенных ВСУ на Украину курян "ценным активом", в обмен на который можно требовать у Москвы "чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные". Речь идет прежде всего о бойцах признанного террористическим и запрещенного в РФ националистического батальона "Азов", которые осуждены у нас в стране за совершение особо тяжких преступлений».

    СВР также подчеркивает, что украинские власти стремятся затянуть процесс возвращения удерживаемых граждан в Россию как можно дольше, чтобы использовать их в дальнейших переговорах и торгах. Там подчеркнули, что действия киевских властей по удержанию российских гражданских для обмена являются свидетельством нацистской сущности режима Зеленского.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что украинская сторона согласилась вернуть вывезенных в Сумскую область жителей Курской области в обмен на освобождение своих граждан, обвиняемых в терроризме.

    Ранее Москалькова заявила, что на белорусско-украинской границе прошли тяжелые переговоры о возвращении жителей Курской области, удерживаемых на Украине после вывоза из России.

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