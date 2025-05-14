Путин и премьер Малайзии пообщались на английском в Кремле

Путин и премьер Малайзии Ибрагим пообщались на английском в Кремле

Tекст: Валерия Городецкая

Перед началом официальных переговоров Путин тепло поприветствовал Ибрагима, после чего они обменялись несколькими фразами на английском языке, передает ТАСС. Российский лидер улыбнулся и поблагодарил гостя на этом же языке.

В ходе церемонии Ибрагим кратко представил членов своей делегации, затем аналогичным образом поступил и президент России. В этот момент лидеры также продолжили общаться на английском языке. В российскую делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, первый вице-премьер Денис Мантуров и другие высокопоставленные лица.

После завершения публичной части встречи Путин и Ибрагим ушли на закрытое для прессы общение. Премьер-министр Малайзии во время беседы особо отметил: «Для нас Россия большой друг. Мы уважаем вашу страну».

Напомним, в Зеленой гостиной Кремля стартовала встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима с акцентом на политическое и экономическое взаимодействие.

В феврале Ибрагим согласился посетить Россию по приглашению Путина.