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Премьер Малайзии принял приглашение Путина посетить Россию
Шойгу: Премьер Малайзии принял с благодарностью приглашение Путина посетить Россию
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим согласился посетить Россию по приглашению президента России Владимира Путина, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
По словам Шойгу, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим выразил благодарность за приглашение от президента России Владимира Путина посетить страну, передает ТАСС.
Секретарь Совбеза подчеркнул, что Россия выступает за единый подход к обеспечению мировой безопасности, где неприемлемы двойные и тройные стандарты. Он отметил, что международные организации, такие как Международный уголовный суд, демонстрируют двойные стандарты в оценке событий в разных странах, включая события в секторе Газа, Ливане и Сирии.
«Мы понимаем, что мир меняется, он не может стоять на месте. Но хотелось бы, чтобы он менялся более конструктивно и подходы были понятны для всех участников обеспечения безопасности», – заявил Шойгу.
Он также указал на двусмысленные оценки событий в различных регионах и вызвал вопросы о последовательности действий Международного уголовного суда, который должен действовать одинаково для всех.
Ранее Шойгу прибыл в Куала-Лумпур с рабочим визитом для переговоров с высшим руководством Малайзии касательно политического и военного сотрудничества, а также экономического и гуманитарного взаимодействия.
В ходе визита прошли переговоры между Шойгу и генеральным директором Совета нацбезопасности Малайзии Нуширваном Зайналом Абидином, где обсудили дальнейшие совместные задачи.