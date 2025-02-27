Шойгу: Премьер Малайзии принял с благодарностью приглашение Путина посетить Россию

Tекст: Вера Басилая

По словам Шойгу, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим выразил благодарность за приглашение от президента России Владимира Путина посетить страну, передает ТАСС.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что Россия выступает за единый подход к обеспечению мировой безопасности, где неприемлемы двойные и тройные стандарты. Он отметил, что международные организации, такие как Международный уголовный суд, демонстрируют двойные стандарты в оценке событий в разных странах, включая события в секторе Газа, Ливане и Сирии.

«Мы понимаем, что мир меняется, он не может стоять на месте. Но хотелось бы, чтобы он менялся более конструктивно и подходы были понятны для всех участников обеспечения безопасности», – заявил Шойгу.

Он также указал на двусмысленные оценки событий в различных регионах и вызвал вопросы о последовательности действий Международного уголовного суда, который должен действовать одинаково для всех.

Ранее Шойгу прибыл в Куала-Лумпур с рабочим визитом для переговоров с высшим руководством Малайзии касательно политического и военного сотрудничества, а также экономического и гуманитарного взаимодействия.

В ходе визита прошли переговоры между Шойгу и генеральным директором Совета нацбезопасности Малайзии Нуширваном Зайналом Абидином, где обсудили дальнейшие совместные задачи.