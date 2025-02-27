Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Шойгу провел переговоры с главой Совета нацбезопасности Малайзии
Шойгу провел переговоры с гендиректором Совета нацбезопасности Малайзии
В Куала-Лумпуре прошли переговоры между секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу и генеральным директором Совета нацбезопасности Малайзии Нуширваном Зайналом Абидином, на которых обсудили дальнейшие совместные задачи.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, находясь с рабочей поездкой в Куала-Лумпуре, провел переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра Малайзии Нуширваном Зайналом Абидином, передает «РИА Новости». Встреча состоялась 27 февраля и была направлена на обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества между Россией и Малайзией в области национальной безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Шойгу обсудит в Куала-Лумпуре вопросы политического и военного сотрудничества, а также экономическое и гуманитарное взаимодействие с высшим руководством Малайзии.