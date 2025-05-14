Путин начал переговоры с премьер-министром Малайзии в Кремле

Tекст: Елизавета Шишкова

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима стартовали в Кремле, сообщает ТАСС. Встреча проходит в Зеленой гостиной и посвящена обсуждению ключевых вопросов двустороннего международного и торгово-экономического сотрудничества. Лидеры наметили шаги для дальнейшего углубления российского и малайзийского партнерства.

Как отмечается, стороны обмениваются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, включая координацию на площадках ООН и АСЕАН. В последнее время наблюдается значительная активизация политического диалога между двумя странами, в том числе на высшем уровне. Предыдущая встреча Путина и Ибрагима прошла в сентябре 2024 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Стороны высоко оценивают взаимодействие в экономической, научно-технической и культурной сферах, чему способствует работа Совместной российско-малайзийской комиссии. В октябре 2024 года в Петербурге состоялось третье заседание комиссии. Малайзия выражает интерес к расширению торгово-экономической кооперации, а также росту образовательных и туристических обменов.

Малайзия поддерживает инициативы России по борьбе с героизацией нацизма, международным терроризмом, сохранению космоса без оружия и продвижению традиционных ценностей. В 2025 году, когда Малайзия председательствовала в АСЕАН, взаимодействие России с ассоциацией значительно усилилось.