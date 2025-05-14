Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.0 комментариев
Путин начал переговоры с премьер-министром Малайзии в Кремле
В Зеленой гостиной Кремля стартовала встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима с акцентом на политическое и экономическое взаимодействие.
Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима стартовали в Кремле, сообщает ТАСС. Встреча проходит в Зеленой гостиной и посвящена обсуждению ключевых вопросов двустороннего международного и торгово-экономического сотрудничества. Лидеры наметили шаги для дальнейшего углубления российского и малайзийского партнерства.
Как отмечается, стороны обмениваются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, включая координацию на площадках ООН и АСЕАН. В последнее время наблюдается значительная активизация политического диалога между двумя странами, в том числе на высшем уровне. Предыдущая встреча Путина и Ибрагима прошла в сентябре 2024 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Стороны высоко оценивают взаимодействие в экономической, научно-технической и культурной сферах, чему способствует работа Совместной российско-малайзийской комиссии. В октябре 2024 года в Петербурге состоялось третье заседание комиссии. Малайзия выражает интерес к расширению торгово-экономической кооперации, а также росту образовательных и туристических обменов.
Малайзия поддерживает инициативы России по борьбе с героизацией нацизма, международным терроризмом, сохранению космоса без оружия и продвижению традиционных ценностей. В 2025 году, когда Малайзия председательствовала в АСЕАН, взаимодействие России с ассоциацией значительно усилилось.