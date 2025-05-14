  • Новость часаУшаков рассказал о темах переговоров с Украиной в Стамбуле
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    Конфликт Индии и Пакистана доказал превосходство оружия России и Китая
    Трутнев заявил о тупике с проектом самолета «Байкал»
    Рар: Имидж фон дер Ляйен навсегда испачкан
    Володин озвучил результаты тестирования детей мигрантов на знание русского языка
    Кремль отказался раскрыть состав делегации России на переговорах в Стамбуле
    Ушаков рассказал о темах переговоров с Украиной в Стамбуле
    Фон дер Ляйен объявила о санкциях ЕС против 189 танкеров
    СК установил 24 факта убийства ВСУ жителей Русского Поречного
    Телефонные мошенники научились объяснять украинский говор
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева «Понял, что без меня не справятся»

    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма

    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

    0 комментариев
    14 мая 2025, 14:27 • Новости дня

    Премьер Малайзии обсудил с Путиным сотрудничество по мирному атому

    Tекст: Вера Басилая

    Во время встречи в Кремле с президентом России премьер Малайзии Анвар Ибрагим отметил, что обсудил с Россией сотрудничество по мирному атому.

    Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле подчеркнул, что стороны обсудили, кроме мирного атома, вопросы инвестиций, цифровизации и энергетического перехода, передает ТАСС.

    Ранее в Зеленой гостиной Кремля стартовала встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима.

    13 мая 2025, 17:29 • Новости дня
    Cтартовал очный этап конкурса «Лидеры России. Политика»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Мастерской управления «Сенеж» стартовал очный этап конкурса «Лидеры России. Политика». Для участия в нем с помощью дистанционного тестирования были отобраны конкурсанты из 17 тыс. желающих.

    В ближайшие два дня участников ждут оценочные мероприятия, по итогам которых будут отобраны до 100 участников образовательной программы.

    На торжественной церемонии открытия первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко подчеркнул важность проведения конкурса для долгосрочного развития общественно-политической системы страны.

    «Наш президент Владимир Владимирович Путин последовательно реализует целую систему социальных лифтов, позволяющих сформировать новое поколение руководителей. В 2018 году стартовала президентская платформа «Россия – страна возможностей». За это время через проекты, конкурсы, инструменты поддержки этой платформы прошло более 10 млн человек. В прошлом году стартовал президентский проект «Время героев», объединяющий героев специальной военной операции. Высшая школа государственного управления получила народное название «Школа губернаторов», 60 ее выпускников возглавили регионы, семь человек стали федеральными министрами», – заявил Кириенко.

    Он напомнил, что победители конкурса  стали мэрами крупных городов, депутатами, сенаторами, а также руководителями российского общества «Знание» и Президентского фонда культурных инициатив.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») увидел в конкурсе большие перспективы для участников в преддверии нового избирательного цикла 2026 года. По его мнению, конкурс поможет будущим политикам успешно начать карьеру и избежать ошибок, а политическая система России получит ценное кадровое пополнение.

    Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко отметил важность конкурса для укрепления связи между поколениями российских политиков. Представитель ЛДПР Сергей Каргинов рассказал о планах партии по работе с финалистами конкурса в рамках института наставничества, включая поездки по регионам во время парламентских недель.

    Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров подчеркнул, что в конкурсе используются лучшие наработки российской школы госуправления, включая работу над прикладными задачами и выступления ведущих спикеров из администрации президента, Совета Федерации, правительства и Госдумы, а также современные системы тестирования и оценки.

    Конкурс «Лидеры России. Политика» был стартовал 27 ноября. В феврале зарегистрировавшиеся участники прошли дистанционное тестирование, по итогам которого конкурсанты, набравшие необходимое количество баллов, получили приглашения на очный этап. В ходе начавшегося полуфинала конкурсантам предстоит проявить свой потенциал политического лидерства, продемонстрировав экспертам наличие необходимых навыков и компетенций. Кроме того, на площадке полуфинала пройдут мастер-классы, панельные дискуссии и лекции с участием признанных политических лидеров.

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    13 мая 2025, 22:58 • Новости дня
    Захарова придумала Каллас новое прозвище

    Захарова назвала Каллас «пакетчицей» после заявления о новых санкциях

    Захарова придумала Каллас новое прозвище
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о работе над новым пакетом антироссийских санкций, за что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ее пакетчицей.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила журналистам в Копенгагене о работе над 17-м пакетом антироссийских санкций, за что официальный представитель МИД России Мария Захарова дала ей емкое нарицательное имя.

    «Пакетчица», – подписала Захарова в своем Telegrаm-канале реплику Каллас о новом пакете антироссийских санкций.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.

    Евросоюзу становится все сложнее согласовать новые серьезные санкции против России без поддержки США, главным препятствием для единства стран блока остается позиция Венгрии.


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    13 мая 2025, 18:10 • Видео
    Зеленский поссорился с Китаем

    Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

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    13 мая 2025, 20:16 • Новости дня
    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров

    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров с Украиной

    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская делегация намерена прибыть в Стамбул для переговоров с представителями Украины, ожидая прибытия украинской стороны на встречу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным, что российская делегация прибудет в четверг в Стамбул для ожидаемых переговоров с украинской стороной, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что «наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    22 комментария

    В Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

    Агентство Reuters сообщало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог намерены отправиться в Стамбул для переговоров по Украине.

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    13 мая 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин прокомментировал европейские санкции пословицей про яму
    Путин прокомментировал европейские санкции пословицей про яму
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что ведущие экономики Европы оказались в рецессии после введения антироссийских санкций, охарактеризовав ситуацию народной пословицей.

    Путин отметил на встрече с членами «Деловой России», что антироссийские санкции привели к ухудшению экономической ситуации в европейских странах, передает ТАСС. По его словам, Россия показала стабильный экономический рост в последние годы, несмотря на попытки внешнего давления.

    Глава государства процитировал пословицу: «Не рой другому яму – сам в нее попадешь», отметив, что санкции, введенные против России, нанесли ущерб самим их инициаторам. Путин подчеркнул, что ключевые экономики Европы «фактически свалились в рецессию».

    Ранее Путин осудил политику западных государств, ведущую к ущербу их собственным экономикам ради давления на Москву.

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    13 мая 2025, 17:38 • Новости дня
    Келлог сообщил о планах размещения войск четырех стран к западу от Днепра

    Келлог сообщил о планах размещения войск четырех европейских стран к западу от Днепра

    Келлог сообщил о планах размещения войск четырех стран к западу от Днепра
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон обсуждает размещение военных контингентов четырех европейских государств вне зоны боевых действий на Украине.

    Обсуждение возможности размещения сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра ведется в рамках процесса урегулирования ситуации на Украине, сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу Fox News Келлог отметил, что речь идет о так называемых силах устойчивости, которые изначально называли E3, но теперь к ним добавилась Польша, и объединение получило неофициальное название E4.

    Келлог подчеркнул: «Сила к западу от реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта». По его словам, размещение военных контингентов предполагается только за пределами линии соприкосновения, чтобы они не принимали прямого участия в боевых действиях.

    Ранее в Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

    Напомним, Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России, ни с кем другим он разговаривать не будет.

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    13 мая 2025, 18:05 • Новости дня
    Моди высоко оценил роль российских С-400 в операции против Пакистана

    Моди отметил значительное влияние российских С-400 на исход операции «Синдур»

    Моди высоко оценил роль российских С-400 в операции против Пакистана
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что современные зенитно-ракетные комплексы С-400 из России обеспечили Индии решающее преимущество в операции «Синдур» против Пакистана.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о ключевой роли российских систем С-400 в ходе операции «Синдур», пишет РИА «Новости». Он отметил, что координация действий техники, в том числе традиционных индийских систем ПВО и платформ, разработанных по программе «Сделано в Индии», получила беспрецедентно мощную поддержку со стороны современных комплексов С-400.

    «Надежное оборонное прикрытие стало отличительной чертой Индии», – подчеркнул Моди. По его словам, благодаря новым и передовым технологиям Индия получила преимущество, которому Пакистан не может противостоять.

    Моди также обратился к военнослужащим, заявив, что за последние десять лет ВВС и другие силы получили лучшие технологии. При этом он отметил, что поддержание сложных систем и их эффективная эксплуатация требуют выдающихся навыков, а сочетание технологий и тактики позволило индийской армии продемонстрировать превосходство на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия и Пакистан достигли договоренности о прекращении вооруженного противостояния. Прекращение огня вступило в силу 10 мая в 17.00 по индийскому времени.

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    14 мая 2025, 05:03 • Новости дня
    Стало известно об отчуждении Чубайсом всей недвижимости в России

    Чубайс лишился 32 объектов недвижимости с октября 2022 года

    Стало известно об отчуждении Чубайсом всей недвижимости в России
    @ Дмитрий Серебряков/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Анатолий Чубайс в течение нескольких месяцев избавился от всех объектов недвижимости, которыми владел в России, что подтвердил представитель «Роснано» в суде.

    Вся недвижимость, которой Анатолий Чубайс когда-либо владел на территории России, была отчуждена им с октября 2022 года по март 2023 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя АО «Роснано».

    «Вообще все объекты, которыми Чубайс когда-либо владел за весь период своей жизни, а это 32 объекта недвижимости, они отчуждены в непродолжительный период времени – с октября 2022 года по март 2023 года», – сказал юрист.

    В Арбитражном суде Москвы представитель АО «Роснано» пояснил, что указанный период совпал с оглаской в СМИ информации о проверке деятельности прежнего руководства «Роснано», инициированной новым менеджментом корпорации через Генпрокуратуру.

    Напомним, что корпорация предъявила иск Чубайсу и еще семи бывшим топ-менеджерам на сумму более 5,6 млрд рублей, связанный с убытками по проекту Plastic Logic. Суд по ходатайству истца наложил арест на денежные средства и имущество ответчиков в пределах суммы иска, чтобы предотвратить возможное отчуждение активов.

    Чубайс пытался добиться отмены ареста, ссылаясь на необходимость снять ограничения хотя бы с 50% пенсии по старости, но суд удовлетворил ходатайство частично, сохранив арест за исключением 50% доходов.

    Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, постановлением суда в Москве гендиректор компании «Пластик лоджик» Борис Галкин был отправлен в СИЗО по делу о хищении денежных средств, выделенных компанией «Роснано».

    При этом Арбитражный суд Москвы 13 мая отклонил ходатайство Анатолия Чубайса об отмене обеспечительных мер по аресту его имущества. Арест распространяется на имущество и денежные средства Чубайса в пределах суммы иска АО «Роснано».

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    13 мая 2025, 18:29 • Новости дня
    Эксперт объяснил разницу в пополнении вооруженных сил России и Украины

    Политолог Скачко: За три года Украина прошла путь от примитивного патриотизма к унынию

    Эксперт объяснил разницу в пополнении вооруженных сил России и Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Граждане России все лучше понимают причины СВО, поэтому у нас растет число добровольцев, а на Украине распространилось такое явление, как «бусификация» – отлов на улице мужчин для отправки на фронт. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Путин отметил разницу между принудительной мобилизацией на Украине и добровольцами в России.

    «В России растет чисто добровольцев, а на Украине появились даже такие явления, как «бусификация», потому что у людей по обе стороны фронта разные мотивации и понимание перспектив победы», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «За последние три года Украина прошла путь от вспышки примитивного патриотизма к унынию и нежеланию воевать, в то время как граждане России стали гораздо лучше и глубже понимать причины СВО», – уточнил собеседник.

    «Кроме того, в случае с Украиной свою роль сыграли жадность и лживость местных властей. Люди видят, как окружение Зеленского наживается на войне. Упадническим настроениям способствуют и серые финансовые схемы в украинской армии: мобилизованных обманывают, их деньги «прокручивают», а погибших записывают в пропавших без вести, чтобы не выплачивать компенсации их близким. Отсюда и провалы», – заключил Скачко.

    Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» рассказал о принципиальной разнице в пополнении вооруженных сил в России и на Украине.

    «Хочу обратить внимание вот на что: если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией – людей, как собак, вылавливают на улице, то у нас-то ребята идут добровольно, сами идут. У нас набор, вы знаете: там 30 тыс. человек они сейчас вылавливают, а у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята, из ваших трудовых коллективов в том числе», – сказал он.

    Украинские соцсети наполнены видео о принудительной мобилизации украинских мужчин, которую в народе назвали «бусификацией» (производное от «бус» – микроавтобус, на котором перемещаются военные для отлова людей для нужд ВСУ – прим. ВЗГЛЯД). Действия работники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) часто сопровождаются конфликтами с местными жителями и применением силы со стороны военных.

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    14 мая 2025, 12:26 • Новости дня
    Трутнев заявил о тупике с проектом самолета «Байкал»
    Трутнев заявил о тупике с проектом самолета «Байкал»
    @ Пресс-служба "Байкал-инжиниринг"/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Проект легкого многоцелевого самолета «Байкал» был признан не реализуемым, и производство новой машины не планируется из-за возникших трудностей, сообщил зампредседателя правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

    Производство самолета «Байкал» не будет запущено, передает ТАСС. Об этом заявил Юрий Трутнев на заседании комитета Госдумы по Дальнему Востоку и Арктике. Он подчеркнул, что работа над проектом зашла в тупик и «самолета «Байкал» у нас не ожидается».

    Ранее планировалось, что серийные поставки «Байкала» начнутся в 2026 году, а стоимость одного самолета не превысит 280 млн рублей. ЛМС-901 «Байкал» должен был стать заменой Ан-2, вмещать девять пассажиров и развивать скорость до 300 км в час при максимальной дальности полета 3 тыс. км.

    Вместо выпуска новых машин будет реализован проект ремоторизации самолетов Ан-2, сообщил Трутнев. Чиновник отметил, что Ан-2 производились на протяжении 80 лет и модернизация этих машин станет вынужденной альтернативой для малой авиации России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кубанский авиаконструктор Сергей Борисенко установил на самолет Ан-2 двигатель от вертолета Ми-8, что позволило снизить стоимость производства воздушного судна.

    Президент Владимир Путин призвал решить вопрос с созданием регионального самолета для развития инфраструктуры на Дальнем Востоке.

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    13 мая 2025, 21:43 • Новости дня
    Орбан заявил об операции спецслужб Украины на территории Венгрии

    Орбан заявил о попытке Украины сорвать голосование в Венгрии о членстве Киева в ЕС

    Орбан заявил об операции спецслужб Украины на территории Венгрии
    @ EPA/TACC

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о скоординированной кампании украинских спецслужб, направленной на срыв голосования по членству страны в Евросоюзе.

    Украинские спецслужбы пытались сорвать голосование о членстве Киева в Евросоюзе, используя шпионский скандал, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости».

    В своем видеообращении Орбан подчеркнул: «Украина развернула скоординированную клеветническую кампанию против Венгрии с целью сделать невозможным наше голосование по вопросу ее членства в ЕС».

    Премьер отметил, что по итогам заседания Совета обороны выяснилось: украинская сторона координировала свои действия с помощью связей внутри Венгрии, а также при поддержке местной оппозиционной партии начала атаку на оборонные силы страны. Орбан добавил, что ранее таких действий не происходило, и предупредил, что до завершения опроса общественного мнения возможны новые операции.

    Глава правительства заверил, что венгерские службы готовы к дальнейшему развитию ситуации. По словам Орбана, власти Венгрии доведут голосование до конца, поскольку «ни Брюссель, ни Киев не могут принимать решение в обход венгров».

    В Венгрии в апреле стартовал общенациональный опрос населения, посвященный целесообразности вступления Украины в Европейский союз. Голосование продлится до 20 июня. Заявлено, что его итоги будут иметь рекомендательный характер и не повлекут за собой прямых юридических последствий.

    В воскресенье власти Венгрии отменили встречу с Украиной по вопросам венгерского меньшинства в Закарпатье на фоне обвинений Киева в шпионаже. До этого в Киеве заявили, что власти Венгрии отложили намеченные на 12 мая переговоры с Украиной по вопросам национальных меньшинств.

    9 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке в течение 48 часов двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.

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    14 мая 2025, 10:02 • Новости дня
    Володин озвучил результаты тестирования детей мигрантов на знание русского языка

    Экзамен на знание русского языка в десяти регионах сдали только 27 детей мигрантов

    Володин озвучил результаты тестирования детей мигрантов на знание русского языка
    @ Максим Кимерлинг/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Важно анализировать правоприменение законов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией, а в случае необходимости нужно вносить коррективы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Промежуточные результаты тестирования на знание русского языка были обнародованы Володиным в его Telegram-канале.

    Всего с начала кампании на экзамен заявились 1762 несовершеннолетних иностранных гражданина, однако к самому тесту были допущены лишь 335 человек.

    Володин сообщил, что только 27 детей сумели успешно сдать экзамен, что составляет крайне малую долю от общего числа заявившихся. Он отметил, что 81% заявлений был отклонен, в том числе из-за выявления недостоверных сведений в документах.

    Тестирование было проведено в десяти регионах России, где участие приняли 44 ребенка, и только 27 из них справились с заданиями.

    Спикер Госдумы заявил, что за последний год депутаты инициировали и приняли 15 законов по борьбе с нелегальной миграцией, все они уже вступили в силу.

    Володин подчеркнул, что важно внимательно анализировать правоприменение новых норм и при необходимости вносить коррективы.

    Ранее в России более 80% детей мигрантов не допустили к тестированию на знание русского языка.

    Госдума взяла на контроль нарушения при тестировании мигрантов на знание русского языка.

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    13 мая 2025, 16:05 • Новости дня
    Путин рассказал о просьбах зарубежных брендов вернуться в Россию
    Путин рассказал о просьбах зарубежных брендов вернуться в Россию
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что зарубежные бренды обращаются к нему с просьбами о возвращении на российский рынок.

    По словам президента, власти России будут учитывать, как западные компании себя вели при уходе из страны, и простых извинений для возвращения будет недостаточно, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что решение о допуске зарубежных брендов будет приниматься исходя из выгодности для России.

    «Выгодно нам, чтобы та или иная компания пришла – значит, ее надо пускать. Не выгодно – надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть, той или иной компании. И среди этой тысячи причин 999 будут точно соответствовать требованиям ВТО, уверяю вас», – приводит Кремль слова главы государства в Telegram-канале.

    Он также отметил, что российские бренды появляются сотнями и тысячами, а их продукция зачастую превосходит по качеству иностранные аналоги.

    Ранее специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов сообщил, что американские компании выразили готовность вернуться на российский рынок, однако намерены дождаться благоприятных условий.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не допустит угрозы интересам российских компаний, занявших ниши после ухода западных фирм.

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    14 мая 2025, 01:09 • Новости дня
    Ученые назвали полезные продукты для снижения кровяного давления

    EJPC: Чай и шоколад способны снижать кровяное давление

    Tекст: Ирма Каплан

    Ученые из британского Суррея выяснили, что регулярное употребление чая, темного шоколада и других продуктов, богатых флаван-3-олами, способствует нормализации артериального давления.

    Специалисты в британском Университете Суррея выявили благотворное влияние на кровяное давление и сосуды природных соединений флаван-3-олов, которые входят в состав какао, чая, яблок, винограда, пишут они в научной статье для European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

    Анализ 145 рандомизированных контролируемых испытаний показал, что регулярное употребление флаван-3-олов в чае, какао, яблоках и винограде приводит к снижению артериального давления.

    В некоторых случаях эффект был сопоставим с результатами применения некоторых лекарств.

    Кроме того, ученые обнаружили, что флаван-3-олы улучшают функцию эндотелия – внутренней оболочки сосудов, что важно для здоровья сердечно-сосудистой системы. Эти улучшения сохранялись независимо от изменений давления.

    «Результаты обнадеживают тех, кто ищет доступные способы контролировать свое артериальное давление и поддерживать здоровье сердца с помощью приятных изменений в рационе питания», – цитирует MedicalExpress ведущего автора исследования профессора Кристиана Хайсса.

    Он добавил, что включение небольшого количеств чая, яблок, темного шоколада или какао в ежедневный рацион может стать полезным для людей с повышенным давлением и проблемными сосудами, но не заменит медицинские рекомендации и назначенные препараты.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, исследование китайских ученых показало, что употребление шампанского может снизить риск внезапной остановки сердца.

    Коментарии (10)
    14 мая 2025, 01:22 • Новости дня
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава северного командования ВС США генерал Грегори Гийо оценил вероятность прямого столкновения России и Соединенных Штатов в ходе доклада Конгрессу, заявив о некоторых возможностях эскалации из-за Украины.

    Возможность прямого конфликта между Россией и США в случае эскалации украинского конфликта возможна, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо во время выступления в Конгрессе.

    «Есть несколько вариантов развития событий, из-за чего конфликт на Украине может перерасти в прямое военное столкновение с США», – сказал генерал во время доклада в Конгрессе, трансляция которого велась на странице северного командования ВС США в соцсети Х.

    По его словам, несмотря то, что КНР, Россия, КНДР и Иран «пытаются избежать вооруженного конфликта» с США, убежденность этих стран в «упадке Запада порождает растущее стремление бросить вызов США на международной арене и повышает риск просчета», уточняет ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта. Среди прочего, в нем 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

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    13 мая 2025, 19:59 • Новости дня
    Финляндия решила перейти с российской на европейскую железнодорожную колею
    Финляндия решила перейти с российской на европейскую железнодорожную колею
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Финляндия готовится перейти на европейский стандарт железнодорожной колеи шириной 1435 мм, что позволит повысить военную мобильность.

    Финляндия рассматривает переход на европейскую железнодорожную колею шириной 1435 миллиметров, пишет Yle. Министр транспорта и коммуникаций Лулу Ранне заявила, что решение должно быть принято правительством до 27 июля. Она подчеркнула: «Это не просто финский вопрос, а совместный проект всей Европы и НАТО», сообщает «Фонтанка.ру».

    Ранне отметила, что изменение колеи позволит повысить безопасность перевозок, улучшить военную мобильность и укрепить транспортные связи со Швецией и Норвегией. По ее словам, Евросоюз может профинансировать до 50% разработки проекта и до 30% строительства новых путей.

    Работы по замене колеи могут стартовать не раньше 2030-х годов, начать планируют с района к северу от города Оулу. Европейская комиссия еще в 2022 году рекомендовала Финляндии перейти на европейский стандарт железнодорожных путей, который почти на девять сантиметров уже нынешнего.

    Сейчас в Финляндии используется железнодорожная колея шириной 1524 миллиметра. Такой стандарт был принят еще во времена существования Великого княжества Финляндского в составе Российской империи и сохранялся до сегодняшнего дня.

    Ранее власти Финляндии направили заявку в Евросоюз, чтобы активировать положения о национальном освобождении от расходов ради увеличения оборонного бюджета до 3% ВВП.

    Коментарии (14)
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