Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Стало известно название уничтожившего первый Abrams дрона
Первый уничтоженный в СВО американский танк Abrams был подбит FPV-дроном «Пиранья» ульяновского производства
Первый американский танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции на Украине был поражен ульяновским FPV-дроном «Пиранья», сообщил представитель компании-разработчика устройства – Симбирского конструкторского бюро «Пиранья».
«Получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчета, поразившего танк. Там и рассказали, что это была наша «Пиранья», – рассказал разработчик ТАСС.
Отмечается, что на счету дронов «Пиранья» есть и другая бронетехника: как легкая, так и тяжелая. При этом большая часть пораженных целей – блиндажи и укрытия противника.
Представитель ульяновской компании отметил, что «Пиранья» работает на частоте, которую не удается подавить средствами РЭБ.
Ранее сообщалось, что в ДНР около Авдеевки впервые уничтожен танк Abrams, задействованный украинскими военными.