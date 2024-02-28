Стало известно название уничтожившего первый Abrams дрона

Первый уничтоженный в СВО американский танк Abrams был подбит FPV-дроном «Пиранья» ульяновского производства

Tекст: Денис Тельманов

«Получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчета, поразившего танк. Там и рассказали, что это была наша «Пиранья», – рассказал разработчик ТАСС.

Отмечается, что на счету дронов «Пиранья» есть и другая бронетехника: как легкая, так и тяжелая. При этом большая часть пораженных целей – блиндажи и укрытия противника.

Представитель ульяновской компании отметил, что «Пиранья» работает на частоте, которую не удается подавить средствами РЭБ.

Ранее сообщалось, что в ДНР около Авдеевки впервые уничтожен танк Abrams, задействованный украинскими военными.