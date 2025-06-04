Американский эсминец вошел в Балтийское море для учений НАТО

Американские корабли прибыли на учения НАТО Baltops 25 в Балтике

Tекст: Елизавета Шишкова

Американский эсминец Paul Ignatius и штабной корабль Mount Whitney 6-го оперативного флота прибыли в Балтийское море для участия в учениях НАТО Baltops 25, передает «Известия». Сообщается, что всего в маневрах будут задействованы около 50 кораблей из разных стран альянса.

Военный эксперт Дмитрий Корнев подчеркнул, что оба корабля часто участвуют в учениях на Балтике. Он отметил: «Mount Whitney – это корабль, приспособленный для управления операциями разнородных сил флота. Он может командовать достаточно большими соединениями кораблей и крупными операциями. Входил в Балтику американский штабной корабль достаточно часто».

Paul Ignatius относится к эсминцам типа Arleigh Burke, оснащенным вертикальными пусковыми установками для крылатых ракет «Томагавк» разных видов, которые могут достигать дальности до Урала. Корабль также оснащен системой ПВО и ПРО «Иджис». В Соединенных Штатах сейчас насчитывается 68 подобных эсминцев.

В учениях также будут задействованы немецкий фрегат Bayern и группа британских патрульных кораблей P2000. Одновременно с учениями НАТО на Балтике проходят плановые маневры российского флота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военные во время учений Baltops-2025 отработают взаимодействие с беспилотниками, интегрированными в морские операции.