Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.2 комментария
На учениях НАТО Baltops-2025 решили отработать применение БПЛА на море
Во время учений Baltops-2025 на Балтике военные отработают взаимодействие с беспилотниками, интегрированными в морские операции для реагирования на неожиданные вызовы, сообщило Минобороны Литвы, принимающей участие в учениях.
В ходе учений отрабатывается применение беспилотных летательных аппаратов в морских операциях, передает ТАСС. Министерство обороны Литвы отметило, что участники маневров будут взаимодействовать в условиях резкого изменения обстановки, координировать ответ на неожиданные вызовы, а также готовиться к совместным оборонным действиям с использованием БПЛА.
От Литвы в маневрах задействованы корабль командного обеспечения N42 Jotvingis, минный тральщик M54 Kursis и патрульный корабль P12 Dzukas. Литовские военные моряки занимаются поиском и нейтрализацией мин, а также участвуют в совместных операциях с силами других стран альянса.
Baltops – ежегодные военно-морские учения НАТО, которые проводятся в Балтийском море с 1972 года. Основная цель маневров – совершенствование взаимодействия между странами-членами альянса и повышение боевых возможностей в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, одновременные учения России и НАТО на Балтике увеличивают риск эскалации. НАТО назвал главной угрозой для российских интересов на Балтике наращивание военного присутствия в регионе. В Швеции заявили о появлении российских самолетов, следящих за маневрами на Балтике.