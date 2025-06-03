На учениях НАТО Baltops-2025 решили отработать применение БПЛА на море

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ходе учений отрабатывается применение беспилотных летательных аппаратов в морских операциях, передает ТАСС. Министерство обороны Литвы отметило, что участники маневров будут взаимодействовать в условиях резкого изменения обстановки, координировать ответ на неожиданные вызовы, а также готовиться к совместным оборонным действиям с использованием БПЛА.

От Литвы в маневрах задействованы корабль командного обеспечения N42 Jotvingis, минный тральщик M54 Kursis и патрульный корабль P12 Dzukas. Литовские военные моряки занимаются поиском и нейтрализацией мин, а также участвуют в совместных операциях с силами других стран альянса.

Baltops – ежегодные военно-морские учения НАТО, которые проводятся в Балтийском море с 1972 года. Основная цель маневров – совершенствование взаимодействия между странами-членами альянса и повышение боевых возможностей в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, одновременные учения России и НАТО на Балтике увеличивают риск эскалации. НАТО назвал главной угрозой для российских интересов на Балтике наращивание военного присутствия в регионе. В Швеции заявили о появлении российских самолетов, следящих за маневрами на Балтике.