СКБ выпустило 10 тыс. дронов «Пиранья» за месяц

Tекст: Дмитрий Зубарев

Симбирское конструкторское бюро ежемесячно выпускает до 10 тыс. FPV-дронов «Пиранья», передает ТАСС. Представитель компании заявил: «Сегодня объемы компании уже составляют до 10 тысяч аппаратов ежемесячно. Это дроны-камикадзе »Пиранья-7« и »Пиранья-10«. Также мы производим дроны »Пиранья-13». Он отметил, что последняя модель оснащается новым воздушным ретранслятором сигнала, расширяющим радиус управления аппаратом на передовой.

Помимо этого, бюро представило систему стабилизации, позволяющую оператору поднимать FPV-дроны «Пиранья» на высоту до 200 метров. Новый мультичастотный канал связи дает аппарату возможность автоматически переключаться между четырьмя каналами при воздействии средств радиоэлектронной борьбы, без участия оператора. Компания постоянно получает отзывы от российских военнослужащих и дорабатывает продукцию с учетом их потребностей.

FPV-дроны «Пиранья» способны нести нагрузку от 5 кг и применяются против наземной техники, укреплений и объектов снабжения противника. Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации на Украине используют комбинацию FPV-дронов «Пиранья» и аппаратов самолетного типа, а камеры дронов получили искусственный интеллект для повышения эффективности в ночное время.

В феврале 2024 года FPV-дрон «Пиранья» уничтожил первый американский танк M1 Abrams в зоне специальной военной операции на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, донецкие изобретатели создали дрон для спецоперации на Украине с использованием комплектующих от гироскутеров при поддержке «Народного фронта». В зону спецоперации поступили 30 грузовых дронов «Хозяйка», способных перевозить до 15 килограммов провизии и воды, а также применять их для сброса боеприпасов. Российская система связи и управления «Кузнечик» для FPV-дронов прошла испытания в зоне спецоперации, эффективно обходя существующие средства радиоэлектронной борьбы.