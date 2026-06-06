Офицер и несколько солдат погибли на юге Ливана при ударе израильского дрона

Ливанские военные стали жертвами израильского беспилотника в провинции Набатия

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в провинции Набатия на юге страны, где израильский беспилотник атаковал армейский джип, передает ТАСС. Жертвами этого удара стали офицер и несколько военнослужащих ливанской армии.

Информацию о происшествии официально подтвердила армейская пресс-служба. «Командование армии сообщает о гибели офицера и нескольких солдат в результате варварского рейда на военную машину, следовавшую по шоссе Хардали – Набатия», – говорится в распространенном заявлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Израиля и Ливана договорились о реализации режима прекращения огня.

В конце мая Армия обороны Израиля начала масштабные удары по инфраструктуре шиитского движения в районе города Тир.

Месяцем ранее в результате атаки израильских беспилотников по окрестностям города Набатия погибли четыре человека.