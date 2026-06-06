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Офицер и несколько солдат погибли на юге Ливана при ударе израильского дрона
Ливанские военные стали жертвами израильского беспилотника в провинции Набатия
В результате воздушной атаки на джип на юге Ливана смертельные ранения получили офицер и группа военнослужащих местной армии.
Инцидент произошел в провинции Набатия на юге страны, где израильский беспилотник атаковал армейский джип, передает ТАСС. Жертвами этого удара стали офицер и несколько военнослужащих ливанской армии.
Информацию о происшествии официально подтвердила армейская пресс-служба. «Командование армии сообщает о гибели офицера и нескольких солдат в результате варварского рейда на военную машину, следовавшую по шоссе Хардали – Набатия», – говорится в распространенном заявлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Израиля и Ливана договорились о реализации режима прекращения огня.
В конце мая Армия обороны Израиля начала масштабные удары по инфраструктуре шиитского движения в районе города Тир.
Месяцем ранее в результате атаки израильских беспилотников по окрестностям города Набатия погибли четыре человека.