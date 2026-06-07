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Израиль собрался дать ответ на ракетный обстрел со стороны Ирана
Kan: Израильские власти пригрозили ответить на ракетный обстрел со стороны Ирана
Израильские власти заявили о грядущем ответе на ракетный обстрел со стороны Ирана, сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на израильских чиновников.
«Мы ответим на иранские запуски», – приводит ТАСС со ссылкой на Kan слова израильских официальных лиц, не указывая имен и должностей.
Армия обороны Израиля заявила, что все ракеты, выпущенные с начала вечера с территории Ирана по израильской территории, были успешно перехвачены.
В сообщении пресс-службы отмечается, что на данный момент ни один из иранских снарядов не достиг цели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля сообщила, что израильская система противовоздушной обороны задействована после ракетных залпов из Ирана. Иран заявил о ракетном ударе по израильской авиабазе в ответ на израильскую атаку против Ливана.
Израиль ранее сообщил об ударе по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута.