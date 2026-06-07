Застрял в лифте: что делать, куда звонить и почему нельзя выбираться самостоятельно

Tекст: Ольга Никитина

Что делать, если застрял в лифте

Если лифт остановился, первое и самое важное – сохранять спокойствие. Помните, что современные лифты оснащены многоуровневой системой безопасности, предотвращающей падение.

Пошаговый алгоритм действий:

Нажмите и удерживайте кнопку вызова диспетчера (обычно изображена как телефонная трубка или звонок, в некоторых лифтах выделена желтым цветом). Это обеспечит передачу сигнала.

Сообщите диспетчеру о случившемся: номер дома, подъезда, этаж, на котором вы находитесь, а также сколько человек в кабине.

Если диспетчер не отвечает, позвоните в аварийную службу лифтовой компании (номер обычно указан в кабине), в диспетчерскую дома или управляющую компанию.

В случае отсутствия связи обратитесь в службу спасения по номеру 112 (с мобильного телефона) или 01 (со стационарного).

После того как вы сообщили о происшествии, оставайтесь в кабине и ждите прибытия специалистов. Время прибытия аварийной бригады обычно составляет не более 30 минут.

Куда звонить, если застрял в лифте

Связь с внешним миром – ключевой шаг к освобождению. У вас есть несколько каналов связи.

Диспетчер лифта. Кнопка вызова – самый быстрый способ. Нажимайте и удерживайте ее несколько секунд. Если ответа нет, продолжайте попытки – возможно, линия занята.

Аварийная служба лифтовой компании. Номер телефона обычно указан на информационной табличке в кабине лифта.

Управляющая компания или диспетчерская дома. Номер можно найти в квитанциях ЖКХ или на информационных стендах в подъезде.

Служба спасения 112. Универсальный номер, который работает даже при отсутствии сим-карты или нулевом балансе. Звоните, если другие способы не сработали.

Родственники или друзья. Если связь с аварийными службами отсутствует, позвоните близким, чтобы они сообщили о происшествии от вашего имени.

Экономьте заряд батареи телефона, используя его только для связи. Если сотовая связь неустойчива, отправьте СМС-сообщение.

Почему лифт может застрять между этажами

Остановка лифта может быть вызвана разными причинами, и большинство из них не связаны с опасностью для жизни.

Техническая неисправность – поломка оборудования, повреждение троса, сбои в электронике или системе позиционирования датчиков, отвечающих за остановку на нужном этаже.

– поломка оборудования, повреждение троса, сбои в электронике или системе позиционирования датчиков, отвечающих за остановку на нужном этаже. Отключение электричества – лифты часто подключены к двум независимым источникам питания и могут быть оснащены ИБП, но при полном отключении энергии кабина останавливается.

– лифты часто подключены к двум независимым источникам питания и могут быть оснащены ИБП, но при полном отключении энергии кабина останавливается. Перегрузка кабины – превышение допустимой грузоподъемности автоматически блокирует движение.

– превышение допустимой грузоподъемности автоматически блокирует движение. Поломка дверей – неисправность или неправильная регулировка створок может дать команду на остановку.

– неисправность или неправильная регулировка створок может дать команду на остановку. Посторонний предмет в шахте – мусор, упавшие предметы или что-то застрявшее между дверями мешает корректной работе.

– мусор, упавшие предметы или что-то застрявшее между дверями мешает корректной работе. Неправильное поведение пассажиров – прыжки, раскачивание кабины или недостаточный вес (редко, но некоторые модели могут не реагировать на слишком легкий груз).

Чего нельзя делать в застрявшем лифте

Этот раздел – самый важный для вашей безопасности. Запомните, что категорически запрещено.

Нельзя пытаться выбраться самостоятельно. Это самое опасное, что можно сделать. Попытки раздвинуть двери, выбраться через шахту или люк на крыше кабины могут привести к серьезным травмам, падению в шахту или застреванию между этажами. Даже если вы считаете себя достаточно сильным, не рискуйте.

Нельзя высовывать части тела в щель между дверями и шахтой. Это крайне опасно и может привести к серьезным травмам при неожиданном движении кабины.

Нельзя хаотично нажимать все кнопки подряд. Такие действия могут привести к дополнительным поломкам и не помогут вам выбраться.

Нельзя прыгать и раскачивать кабину. Это может привести к срабатыванию системы блокировки и усугубить ситуацию. Даже в исправном лифте вести себя подобным образом строго не рекомендуется.

Нельзя портить оборудование лифта. Не ломайте кнопки, зеркала, панели. Это не поможет вам выбраться, а только усложнит ситуацию и может повлечь материальную ответственность.

Нельзя пользоваться лифтом во время чрезвычайных ситуаций. Во время пожара, землетрясения, затопления или других ЧС пытаться спастись при помощи лифта категорически запрещено – предпочтение следует отдать лестнице.

Нельзя курить в кабине. Это нарушает правила пожарной безопасности и эксплуатации лифтов, лишает вас запаса кислорода и ухудшает самочувствие.

Можно ли самостоятельно выбраться из застрявшего лифта

Нет. Это главное правило безопасности, которое нужно запомнить раз и навсегда. Самостоятельный выход из застрявшей кабины – почти гарантированный способ получить серьезную травму.

Лифт в любой момент может прийти в движение – даже если он выглядит неподвижным, электрика могла дать неожиданный импульс. Попытка протиснуться между створками может привести к тому, что вас зажмет между кабиной и стеной шахты. Реальный случай: пассажир попытался открыть двери, вывалился в шахту и получил тяжелые травмы. Единственный безопасный способ выбраться – дождаться специалистов.

Что делать, если кажется, что лифт падает

Современные лифты оснащены многоуровневой системой безопасности, которая практически исключает возможность свободного падения кабины. Однако в редких случаях, перед срабатыванием тормозов, лифт может проехать небольшое расстояние вниз. Важно знать, как действовать в этой ситуации.

Сохраняйте спокойствие. Помните, что системы безопасности должны сработать.

Нажмите кнопку «Стоп». Это может помочь активировать тормозную систему.

Примите безопасную позу: присядьте на корточки – это снизит нагрузку на позвоночник при резкой остановке; прижмите голову и спину к стене кабины – это обеспечит дополнительную поддержку и защитит от удара; ухватитесь за поручень (если есть) – это поможет сохранить равновесие; если поручня нет, упритесь руками в пол – это также поможет стабилизировать положение.

Правда ли, что нужно прыгать в падающем лифте

Нет. Это опасный миф, который продолжает жить в интернете. Распространено заблуждение, что прыжок в момент столкновения спасет от травм. Это не так.

Даже если вы идеально рассчитаете время прыжка (что практически невозможно), ваша скорость относительно шахты лифта останется прежней. Прыжок может только ухудшить ситуацию, приведя к дополнительным травмам при падении и дезориентации в пространстве. Единственное правильное действие – безопасная поза, описанная выше.

Может ли лифт упасть

Современные лифты имеют многоуровневую систему безопасности, которая практически исключает свободное падение кабины. В конструкции предусмотрены ловители – механические устройства, которые автоматически зажимают направляющие при превышении скорости. Также работают тормозная система и страховочные механизмы.

Статистика показывает, что падение кабины – одно из самых редких событий в лифтовом хозяйстве. За последние десятилетия в России зафиксировано лишь несколько подобных случаев, и все они были связаны с грубым нарушением эксплуатации или физическим разрушением конструкций. Поэтому главная опасность при застревании – не падение, а попытка выбраться самостоятельно.

Сколько времени можно провести в застрявшем лифте

Время ожидания помощи обычно составляет не более 30 минут, хотя в зависимости от загруженности аварийной службы и сложности ситуации процесс может затянуться до часа-двух.

Хватает ли воздуха в кабине? Да. Лифтовая кабина не является герметичным помещением. Между дверями, стенками и потолком всегда есть зазоры и вентиляционные отверстия. Задохнуться в застрявшем лифте невозможно – воздуха достаточно даже при длительном нахождении.

Может ли закончиться кислород? Нет. Даже если в кабине находится несколько человек, вентиляционные зазоры обеспечивают приток свежего воздуха. Проблемы с дыханием могут возникнуть только из-за паники, а не из-за недостатка кислорода.

Что делать, если в лифте застрял ребенок

Если ваш ребенок застрял в лифте один – сохраняйте спокойствие сами и успокойте его через дверь или по телефону. Объясните, что помощь уже в пути и ему нужно просто подождать.

Свяжитесь с диспетчером или спасателями и сообщите, что в кабине ребенок.

Просите ребенка не трогать кнопки, не пытаться открыть двери и не паниковать.

Предложите ребенку сесть на пол или прислониться к стене.

Продолжайте разговаривать с ним, чтобы отвлечь от страха и контролировать его состояние.

Если ребенок совсем маленький и находится один, сообщите об этом диспетчеру – к такой ситуации спасатели отнесутся с особым вниманием.

Детям свойственно паниковать в замкнутых пространствах сильнее взрослых, поэтому ваша задача – быть голосом спокойствия.

Что делать, если человек застрял в лифте

Если вы услышали крики о помощи из лифта, не проходите мимо. Подойдите, задайте вопрос: «Кто-нибудь застрял?». Если ответ утвердительный, сообщите людям в кабине, что сейчас вызовете помощь.

Свяжитесь с диспетчерской службой или вызовите спасателей по номеру 112.

Обязательно сообщите застрявшим, что помощь уже едет.

Регулярно информируйте их о ходе спасательной операции (например, что бригада уже прибыла на место). Это поможет им сохранять спокойствие и не паниковать.

Если возможно, оставайтесь рядом, пока не прибудет помощь.

Ваши быстрые и грамотные действия помогут избежать паники и обеспечить безопасность застрявших в лифте людей.

Частые вопросы

Можно ли задохнуться в застрявшем лифте?

Нет. Лифтовая кабина не герметична, между дверями и стенками есть зазоры и вентиляционные отверстия. Воздуха достаточно даже при длительном нахождении нескольких человек.

Что делать, если не работает кнопка вызова?

Попробуйте позвонить в аварийную службу по номеру на табличке в кабине, в управляющую компанию или вызовите спасателей по номеру 112. Если связи нет, стучите в двери, чтобы привлечь внимание прохожих.

Может ли лифт упасть?

Практически нет. Современные лифты оснащены ловителями, которые автоматически зажимают направляющие при превышении скорости. Это одна из самых надежных систем безопасности в бытовой технике.

Можно ли открыть двери самому?

Категорически нет. Вы рискуете выпасть в шахту или быть зажатым между кабиной и стеной при неожиданном движении лифта.

Куда звонить при поломке лифта?

Сначала диспетчеру по кнопке вызова, затем в аварийную службу лифтовой компании, в управляющую компанию или по номеру 112.

Сколько едет аварийная служба?

Обычно не более 30 минут. Время может увеличиться в зависимости от загруженности бригад и сложности ситуации.

Главное о застрявшем лифте