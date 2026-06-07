История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.8 комментариев
Парламент Ирана пообещал жестко ответить на удар Израиля по Бейруту
Власти Ирана готовят суровые ответные меры после обстрела жилых многоэтажных домов в ливанской столице израильской армией.
Представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи предупредил о грядущем возмездии за атаку на Ливан, передает РИА «Новости». Канцелярия израильского премьера ранее подтвердила нанесение ударов по южным окраинам Бейрута в качестве реакции на действия движения «Хезболла».
«Мы решительно и больно ответим на атаку сионистского режима по Дахии», – написал иранский политик в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Он добавил, что агрессора необходимо наказать, и призвал внимательно следить за ночным небом. По данным ливанских журналистов, израильские снаряды попали в две квартиры обычных жилых домов, в результате чего появились пострадавшие.
Очередной виток эскалации начался второго марта на фоне напряженности между США, Израилем и Ираном. Несмотря на достигнутое 16 апреля в Вашингтоне соглашение о прекращении огня, израильские вооруженные силы продолжают атаковать поселения на юге Ливана. В ответ бойцы «Хезболлы» вынуждены проводить регулярные боевые операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-воздушные силы Израиля поразили позиции радикальной группировки в районе Дахии.
До этого израильская армия осуществила точечную атаку на Бейрут.
Иранские военные еще весной пригрозили Тель-Авиву тяжелыми ракетными ударами за нападения на Ливан.