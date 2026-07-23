Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.11 комментариев
Иранский танкер преодолел блокаду США и вошел в Оманский залив
Иранский танкер беспрепятственно прошел американские заградительные кордоны и достиг акватории Оманского залива, сообщила иранская гостелерадиокомпания.
Тегеран подтвердил успешный проход своего танкера через зону ограничений, установленную Вашингтоном, передает ТАСС. По данным иранской гостелерадиокомпании, в настоящий момент судно уже находится в водах Оманского залива.
Очередной виток эскалации конфликта между странами начался восьмого июля. Тогда американская сторона впервые после подписания меморандума нанесла серию ударов по территории Ирана. Поводом для атаки послужило предполагаемое нападение на торговое судно в Ормузском проливе.
Иран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Несколькими днями ранее военнослужащие Соединенных Штатов досмотрели коммерческий танкер в Оманском заливе ради поддержания санкционного режима.