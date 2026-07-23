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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мошенники научились «разводить» целые государства

    Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.

    11 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Как туризм влияет на патриотизм

    С каждым годом все больше людей у нас понимает, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы – такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

    17 комментариев
    23 июля 2026, 21:36 • Новости дня

    Иранский танкер преодолел блокаду США и вошел в Оманский залив

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский танкер беспрепятственно прошел американские заградительные кордоны и достиг акватории Оманского залива, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    Тегеран подтвердил успешный проход своего танкера через зону ограничений, установленную Вашингтоном, передает ТАСС. По данным иранской гостелерадиокомпании, в настоящий момент судно уже находится в водах Оманского залива.

    Очередной виток эскалации конфликта между странами начался восьмого июля. Тогда американская сторона впервые после подписания меморандума нанесла серию ударов по территории Ирана. Поводом для атаки послужило предполагаемое нападение на торговое судно в Ормузском проливе.

    Иран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Несколькими днями ранее военнослужащие Соединенных Штатов досмотрели коммерческий танкер в Оманском заливе ради поддержания санкционного режима.

    23 июля 2026, 10:17 • Новости дня
    США впервые с начала конфликта применили бомбардировщики B-1 для ударов по Ирану
    США впервые с начала конфликта применили бомбардировщики B-1 для ударов по Ирану
    @ Simon Chapman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные применили стратегические бомбардировщики B-1 для атаки на объекты Корпуса стражей исламской революции, что стало первым подобным случаем с начала обострения конфликта.

    Американское командование впервые за 12 дней с момента возобновления боевых действий использовало бомбардировщики B-1 для ударов по иранским целям, передает Axios.

    Самолеты, способные нести до 24 тяжелых бомб весом около 900 килограммов или десятки крылатых ракет, стартовали с авиабазы в Британии. Применение таких машин на малой высоте со сверхзвуковой скоростью свидетельствует о значительной эскалации американской военной кампании.

    Центральное командование США не упомянуло об участии B-1 в своем заявлении. «Активы CENTCOM были нацелены на иранские центры военных операций, морские объекты, ангары для самолетов, склады беспилотников и военную логистическую инфраструктуру, чтобы еще больше снизить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе», – говорится в официальном сообщении.

    Несмотря на расширение ударов, власти Ирана не изменили своей позиции по Ормузскому проливу и продолжают атаковать американские базы.

    Президент США пригрозил нанести удары по мостам и электростанциям, включая объекты в Тегеране, если нападения на суда продолжатся. В ответ Иран заявил о готовности атаковать инфраструктуру стран Персидского залива, союзных Вашингтону.

    Параллельно повстанцы-хуситы впервые после объявления блокады саудовских портов атаковали суда Саудовской Аравии. Представитель Пентагона предположил, что за этими действиями стоит Иран, стремящийся открыть новый фронт в Красном море. В результате несколько коммерческих судов изменили курс, опасаясь нападений в Баб-эль-Мандебском проливе.

    В настоящее время катарские посредники ведут переговоры с представителями США, Ирана и Омана о возобновлении судоходства в Ормузском проливе и прекращении огня. Однако, по данным региональных источников, иранское руководство пока отклоняет предложенные инициативы. Трамп выразил уверенность, что под давлением ударов Иран вскоре будет готов к заключению сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование США объявило о проведении масштабных атак по иранским объектам.

    Несколькими днями ранее американские военные поразили ракетные комплексы Корпуса стражей исламской революции в акватории Ормузского пролива.

    В марте стратегические бомбардировщики B-1B Lancer совершили боевой вылет над территорией исламской республики.

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    23 июля 2026, 08:05 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американских систем ПВО в Кувейте
    Иран заявил об уничтожении американских систем ПВО в Кувейте
    @ Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Атака беспилотников на военные объекты США в Кувейте привела к потере зенитных ракетных комплексов, вертолетов и другой армейской техники.

    Представители Корпуса стражей исламской революции отчитались о результатах недавних ударов по американским позициям, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Press TV. Главными целями стали объекты, расположенные на территории Кувейта.

    «Недавние атаки дронов были нацелены на военные активы США на военной базе «Али аль-Салем» и лагере «Аль-Адири» и уничтожили военное снаряжение, системы противовоздушной обороны Patriot, дроны, вертолеты и другие объекты», – отмечается в опубликованном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные отчитались об уничтожении американских радаров на базе Али-ас-Салем в Кувейте.

    Элитные подразделения вооруженных сил Ирана атаковали военную инфраструктуру США ракетами и беспилотниками.

    Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции сообщил о ликвидации комплексов Patriot и пусковых установок HIMARS.

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    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    23 июля 2026, 00:38 • Новости дня
    Хуситы атаковали два саудовских нефтетанкера

    Tекст: Катерина Туманова

    Йеменские хуситы заявили в четверг, что провели военную операцию против двух саудовских нефтяных танкеров, идентифицированных как ENCELA и LAYLIA.

    Два саудовских нефтяных танкера ENCELA и LAYLIA были атакованы йеменскими хуситами в четверг за то, что нарушили военно-морскую блокаду, введенную группировкой, передает Reuters.

    В понедельник хуситы заявили о введении морской блокады Саудовской Аравии, что вызвало предупреждение со стороны возглавляемой страной коалиции. Сторонникам Ирана пообещали ответить «решительно», что грозит нарушить глобальные поставки энергоносителей за пределами Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 июля йеменские повстанцы объявили о прекращении перемирия с Эр-Риядом. Хуситы 20 июля объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, а власти Ирана призвали хуситов к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море. Президент США пригрозил хуситам ответом США при блокаде Саудовской Аравии.

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    23 июля 2026, 00:10 • Новости дня
    США и Саудовская Аравия заключили соглашение по мирному атому

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава минэнерго США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома, объявило министерство энергетики США.

    «Соединенные Штаты и Саудовская Аравия достигли исторического соглашения о ядерном сотрудничестве. Министр энергетики США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии Его Королевское Высочество принц Абдель Азиз бен Салман подписали мирное соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере, предусматривающее многолетнее партнерство на миллиарды долларов», – сказано в сообщении американского ведомства.

    Напомним, CNN 19 июля узнал о сделке США и Саудовской Аравии по обогащению урана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года эксперт Анпилогов сообщал, что США и Саудовская Аравия заключат ядерную сделку в противовес Ирану.

    Агентство AP сообщило 22 июля о том, что президент США одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией.


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    22 июля 2026, 22:27 • Новости дня
    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован

    КСИР: Южный маршрут Ормузского пролива заминирован

    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Южный маршрут Ормузского пролива заминирован, что ставит под угрозу американские инвестиции в регионе на фоне продолжающейся эскалации, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби.

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута Ормузского пролива, передает РИА «Новости». По его словам, это решение стало ответом на действия Вашингтона.

    «Заминированный южный маршрут Ормузского пролива приведет к уничтожению ваших инвестиций, не ведитесь на американские уловки», – написал Мохеби в социальной сети X. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране за каждую атаку на суда в Ормузском проливе.

    Член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани пояснил, что эскалация началась из-за попыток США использовать южный (Оманский) маршрут. Тегеран настаивает на проходе судов исключительно по иранскому маршруту. Центральный штаб военного командования Ирана напомнил, что Ормузский пролив остается закрытым, и транзит возможен только по определенным Тегераном путям.

    Ранее Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак.

    Несколькими днями ранее два нефтяных танкера подорвались на минах к югу от этого транспортного узла.

    Транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

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    23 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    КСИР сообщил об уничтожении подразделения радиоэлектронной борьбы США

    КСИР сообщил об уничтожении подразделения США радиоэлектронной борьбы в Кувейте

    КСИР сообщил об уничтожении подразделения радиоэлектронной борьбы США
    @ U.S. Army

    Tекст: Вера Басилая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС Ирана) заявил, что уничтожил спецподразделение радиоэлектронной борьбы армии США на базе Аль-Удейри в Кувейте.

    Подразделения Корпуса стражей исламской революции нанесли мощный удар по позициям армии США. Основной целью стал военный объект на территории Кувейта, передает РИА «Новости».

    Представители ведомства подтвердили факт успешного нападения. «Сегодня утром бойцы КСИР в рамках 26-й волны операции «Победа два» в ходе комбинированных атак уничтожили американское специальное подразделение радиоэлектронной борьбы на базе Аль-Удейри и, нанеся удар по санаторию подразделения, убили и ранили несколько солдат», – отмечается в заявлении пресс-службы.

    Дополнительно сообщается об атаке на диспетчерскую вышку американской базы. В результате целенаправленного огневого воздействия инфраструктуре военного объекта причинен серьезный материальный ущерб.

    Ранее иранские вооруженные силы поразили склады с американскими боеприпасами на базе Кэмп-Доха в Кувейте.

    До этого элитные подразделения Ирана атаковали военную инфраструктуру США ракетами и беспилотниками.

    Корпус стражей исламской революции уничтожил две пусковые установки HIMARS на кувейтской территории.

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    23 июля 2026, 19:20 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к масштабной атаке на Иран
    Трамп заявил о готовности к масштабной атаке на Иран
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время изучает варианты проведения масштабной военной операции против Ирана.

    По словам главы государства, планируемые удары по своей мощи превзойдут все предыдущие атаки, передает ТАСС.

    «Я рассматриваю возможность массированной атаки больше, чем когда-либо до этого. Я близок к принятию решения. Мы все готовы к этому», – заявил политик в интервью порталу Axios.

    В начале июля Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном. Месяцем ранее американский лидер анонсировал мощную атаку на Исламскую республику из-за сбитого военного вертолета.

    В мае глава Белого дома допустил вероятность возобновления масштабных военных действий против Ирана.

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    22 июля 2026, 23:14 • Новости дня
    В Ираке по делу о коррупции конфисковали 45 килограммов золота

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранительные органы Ирана обнаружили тайники высокопоставленных чиновников с десятками золотых слитков и миллионами долларов наличными.

    В ходе расследования дел о выводе государственных средств за рубеж следователи раскрыли масштабную схему, передает ТАСС.

    Представитель Высшего судебного совета Дийа Джаафар заявил: «По делу, в котором главным фигурантом является заместитель министра нефти Аднан аль-Джумайли, изъято 40 золотых слитков каждый весом в 1 кг, а также около 5 кг украшений из золота».

    Джаафар добавил, что силовики также конфисковали 13 млрд иракских динаров, что составляет около 9,9 млн долларов, и 400 тыс. долларов наличными. В

    се эти богатства обвиняемые прятали в нескольких специальных тайниках на территории провинции Салах-эд-Дин.

    Месяцем ранее спецслужбы задержали 47 депутатов парламента и высокопоставленных госслужащих по аналогичным обвинениям.

    Правоохранители выдали более 200 ордеров на арест, при этом власти пообещали вскоре раскрыть новые имена коррупционеров из министерств нефти и электроэнергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США бывшего офицера разведки арестовали за кражу более 300 государственных золотых слитков.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал расследовать причастность Виктора Орбана к перевозке украинцами девяти килограммов золота.

    Французская полиция нашла три килограмма драгоценного металла на вилле бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна.

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    22 июля 2026, 23:57 • Новости дня
    МИД Британии отозвал из Ирана сотрудников посольства

    Tекст: Катерина Туманова

    Британский МИД призвал соотечественников воздержаться от поездок в Иран и ближайшие регионы на фоне взаимных ударов США и Израиля по иранской инфраструктуре, а также сообщил об отзыве сотрудников дипкорпуса в Тегеране.

    «В связи с обновленной информацией о региональной напряженности, а также из-за ситуации в области безопасности, сотрудники британского посольства временно отозваны из Ирана. Наше посольство продолжает работать в удаленном режиме», –  сказано в сообщении британского МИД.

    Министерство иностранных дел и по делам Содружества также не рекомендовало  совершать поездки в Иран.

    «Если вы являетесь гражданином Великобритании и уже находитесь в Иране, будь то резидент или турист, тщательно обдумайте свое пребывание там и риски, связанные с вашим пребыванием», – призвали в МИД.

    Там добавили, что граждане Британии и лица, имеющие двойное британско-иранское гражданство, подвергаются риску ареста, допроса или задержания.

    «Наличие британского паспорта или связей с Великобританией может быть достаточной причиной для задержания со стороны иранских властей», предупредили в ведомстве.

    Британский МИД предупредил о том, что воздушные, морские и сухопутные пути находятся под жестким контролем местных властей, а границы могут закрыть в любой момент. Ситуация осложняется регулярными перебоями со связью и блокировками интернета.

    Кроме того, поступают сообщения об ударах США и Израиля по ключевым объектам иранской инфраструктуры, включая аэропорты, порты, мосты, нефтедобывающие предприятия и системы водоснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал бомбардировку предполагаемой новой ядерной инфраструктуры Ирана. Тегеран отказался  открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. В Иране сообщили о последствиях возможной атаки США на ядерные объекты.

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    23 июля 2026, 14:07 • Новости дня
    Кремль не стал комментировать сообщения о якобы помощи Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Публикации в СМИ о том, что Россия якобы помогала Ирану бить по американским объектам, не являются поводом для комментариев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Я не думаю, что сообщение о неких подозрениях является поводом для комментариев», – сказал Песков журналистам, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Вашингтон безосновательно обвиняет Москву и Пекин в военной поддержке Тегерана.

    Накануне Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции.

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    23 июля 2026, 06:12 • Новости дня
    США завершили 12-ю волну ударов по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные отчитались о завершении очередной серии атак на иранские военные объекты, включая инфраструктуру, хранилища вооружений и системы ПВО.

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об окончании 12-й волны атак по целям на иранской территории, передает РИА «Новости».

    «22 июля в 22.30 по восточному времени (05.30 мск) силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) завершили очередной раунд ударов по Ирану, 12-ю ночь подряд», – говорится в заявлении.

    Уточняется, что американские силы поразили различные военные объекты Ирана. В их числе оказались объекты военно-морской инфраструктуры, места хранения ракет и беспилотных летательных аппаратов, береговые пункты наблюдения, а также средства противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные объявили о начале 12-й серии атак по целям в Иране. Днем ранее Соединенные Штаты завершили 11-ю волну ударов по стране. Целями этих атак стали командные пункты, места запуска ракет и системы противовоздушной обороны.

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    23 июля 2026, 10:19 • Новости дня
    NYT: Иран собрал спутниковые данные о базах США на Ближнем Востоке

    Тегеран получил доступ к детальным спутниковым снимкам американских военных баз

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные получили доступ к секретным спутниковым снимкам военных объектов США на Ближнем Востоке, что вызвало обеспокоенность в Вашингтоне.

    Иранские вооруженные силы активно собирают разведывательную информацию о расположении американских военных баз в ближневосточном регионе, пишет The New York Times.

    По данным издания, Тегеран получил доступ к детальным спутниковым снимкам, на которых зафиксированы ключевые объекты инфраструктуры США.

    «Мы наблюдаем беспрецедентный уровень активности иранской разведки в отношении наших объектов», – заявил высокопоставленный источник в Пентагоне. Отмечается, что полученные данные могут быть использованы для планирования потенциальных атак в случае эскалации конфликта.

    Американские военные аналитики предполагают, что Иран использует коммерческие спутники для получения изображений высокого разрешения. Это позволяет им отслеживать перемещения войск и техники на базах США в Ираке, Сирии и других странах региона. В ответ на эти действия Вашингтон усилил меры безопасности на своих объектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил об окончании режима прекращения огня с Ираном.

    Между тем Израиль выразил готовность присоединиться к новым американским ударам по исламской республике.

    Ранее иранские вооруженные силы атаковали четырнадцать военных баз Вашингтона на Ближнем Востоке.

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    23 июля 2026, 05:05 • Новости дня
    WSJ узнала о расширении США военного присутствия на Ближнем Востоке

    WSJ: США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке

    Tекст: Катерина Туманова

    США перебрасывают войска на Ближний Восток, что даст президенту США Дональду Трампу возможность расширить кампанию против Ирана, пишет WSJ.

    Приток войск, медиков и оружия последовал после сообщения о гибели трех американских солдат во время атаки Ирана на базу в Иордании.

    «По словам людей, знакомых с этим вопросом, США перебрасывают войска, медиков и оружие на Ближний Восток, чтобы предоставить президенту Трампу более мощные военные возможности, поскольку он рассматривает возможность расширения кампании против Ирана», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Согласно данным слежения за полетами и официальным лицам США, на прошлой неделе силы специальных операций были переброшены в регион со своих американских баз, отмечается в статье.

    По словам одного из чиновников, эскадрильи реактивных истребителей были размещены по всему Ближнему Востоку, а бомбардировочная авиация на базах в США и Британии находится в состоянии повышенной готовности к наращиванию операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении США атаковать новый ядерный объект Ирана, а также пообещал вывести из строя все электростанции исламской республики. NYT писала, что США перебросили больше истребителей на Ближний Восток.

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    23 июля 2026, 02:52 • Новости дня
    КСИР заявил о горящем танкере на небезопасном маршруте Ормуза

    КСИР заявил о трех танкерах на небезопасном маршруте Ормуза

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о трех танкерах на небезопасном маршруте в Ормузском проливе, один из которых загорелся, а другие быстро повернули прочь.

    «Один из трех судов, пытавшихся пересечь небезопасный маршрут Ормузского пролива, загорелся, а два других быстро повернули назад», – приводит агентство Tasnim заявление КСИР.

    Согласно заявлению, «подстрекаемые американской армией танкеры намеревались пересечь заминированный маршрут к югу от Ормузского пролива, но после взрыва и сильного пожара на одном из них два других быстро развернулись и повернули назад.

    «КСИР подчеркивает, что Ормузский пролив находится под нашим контролем, и до тех пор, пока злодеяния США в регионе будут длиться, он полностью заблокирован, и ни один нефтяной танкер не будет входить и выходить, и любое судно, которое обманет США и попытается пройти без координации с Ираном, постигнет та же участь», – сказано в заявлении.

    В КСИР призвали США прекратить вмешательство, которое не принесет миру ничего, кроме энергетического кризиса и сокращения производства удобрений.

    Напомним, транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак.

    Два нефтяных танкера 18 июля  подорвались на минах к югу от этого транспортного узла.

    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован.

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    23 июля 2026, 12:51 • Новости дня
    Рубио сообщил о скором изменении переговорной позиции Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон ожидает, что Тегеран в ближайшее время изменит свою позицию и пойдет на соглашение из-за растущего ущерба для страны, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Соединенные Штаты считают, что Иран пока не готов к заключению сделки, однако ситуация может измениться в ближайшие дни, передает РИА «Новости».

    По словам госсекретаря США Марко Рубио, ущерб для исламской республики будет расти с каждым днем, пока соглашение не будет достигнуто.

    «Вероятно, они пока не готовы заключить сделку, но вскоре будут готовы, потому что цена, которую они платят, очень высока», – сказал Рубио журналистам в Маниле. Он отметил, что иранская сторона нарушила меморандум о взаимопонимании через несколько дней после его вступления в силу.

    Американский дипломат также подчеркнул, что США никогда не ставили своей целью смену власти в Иране. Главной задачей Вашингтона остается денуклеаризация республики, чтобы не допустить появления у нее ядерного оружия.

    «Пока выглядит так, что они не готовы к сделке. Поэтому они продолжат платить [за это] цену, и с каждой ночью эта цена становится выше, выше и выше. Может быть, через несколько дней они будут готовы пойти на сделку», – приводит слова Рубио ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио рассказал о регулярных просьбах Ирана возобновить диалог.

    Накануне глава американской дипломатии обвинил Тегеран в несерьезном отношении к переговорам.

    В начале месяца президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о заинтересованности иранского руководства в дипломатическом урегулировании.

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    Лавров указал США реальный путь завершения конфликта на Украине

    Россия вновь напомнила о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями. Соответствующее заявление прозвучало в ходе переговоров Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях саммита АСЕАН. Несмотря на то что в Госдепе диалог назвали «хорошим и честным», Вашингтон от поставок отказываться пока не планирует. Может ли поменяться позиция администрации США по вопросу военной помощи Украине? Подробности

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    Этническая преступность потеряет прописку в России

    Госдума приняла два крупных закона, заметно ужесточающих миграционную политику. Вдвое расширены основания для депортации иностранцев. Также закрывается доступ к легальному статусу в стране для лиц с криминальным прошлым. Эксперты называют эти нововведения очередным этапом переосмысления миграционной политики, который поможет снизить тревожность в обществе. Подробности

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    Россия приблизила морскую блокаду Одессы

    «Это очень важный сигнал». Такими словами эксперты оценивают действительно беспрецедентное событие – впервые за все время конфликта России и Украины крупнейший в мире оператор контейнерных морских перевозок отказывается работать с украинским портом. Аналитики объяснили, что теперь принципиально изменится для Украины. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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