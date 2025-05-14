Премьер Малайзии пригласил Путина посетить саммит АСЕАН

Премьер Малайзии пригласил Путина посетить страну осенью, где пройдет саммит АСЕАН

Tекст: Валерия Городецкая

Политик отметил, что приезд Путина в Малайзию, например по случаю саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в октябре, стал бы «самым большим подарком» для малайзийцев, передает ТАСС.

«Я могу заверить Вас, что Ваше присутствие в Малайзии будет большим прорывом для страны и для всего региона. Я верю, что многие люди в регионе очень многого ждут от вашей роли, от вашего лидерства», – заявил Ибрагим.

Напомним, в Кремле в среду прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима с акцентом на политическое и экономическое взаимодействие.

Путин на встрече с премьер-министром Малайзии обсудил укрепление сотрудничества с АСЕАН. Российский лидер также сообщил о подготовке прямого авиасообщения между Россией и Малайзией.