Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.6 комментариев
Путин сообщил о подготовке прямого авиасообщения между Россией и Малайзией
Президент России Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом сообщил о подготовке к запуску прямых авиарейсов между странами.
Российский лидер подчеркнул: «Прорабатывается открытие прямого авиационного сообщения между двумя нашими государствами, что, безусловно, будет способствовать расширению деловых и гуманитарных контактов».
По словам Путина, это станет шагом к развитию отношений между странами, передает ТАСС.
Напомним, в Кремле в среду прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима с акцентом на политическое и экономическое взаимодействие. В феврале Ибрагим согласился посетить Россию по приглашению Путина.