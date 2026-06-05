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Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского
Президент России Владимир Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским после полученного от него письма. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
«Мне вчера еще пресс-секретарь Песков показал это письмо, но у нас была встреча рабочая, ужин рабочий с президентом Узбекистана, честно говоря, я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять бумажку подсунул, и я ее посмотрел, бегло, – рассказал Путин, передает ТАСС.
Глава российского государства прокомментировал обращенное к нему замечание Зеленского относительно длительности пребывания у власти на выборных должностях.
«Обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос, конечно, но на выборы надо идти, не бояться, и действовать всегда в рамках основного закона», — сказал Путин. Он также напомнилЗеленскому, что «если удерживать власть вне рамок Конституции – это называется узурпация власти и это уголовное преступление».
Российский президент также раскритиковал содержание письма Зеленского, заявив, что оно написано с «элементами хамства».
«И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личной встречи и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе», — заявил Путин.
Комментируя письмо украинского президента, Путин обратился к российским военнослужащим.
«Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот, обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья», — сказал президент России.
Отвечая на вопрос модератора о возможности личной встречи с украинским лидером, Путин сказал: «Пока не вижу смысла».
Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой проведения двустороней встречи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался заранее раскрывать реакцию Путина на это послание. При этом представитель Кремля напомнил о возможности приезда украинского политика в Москву для личной встречи.