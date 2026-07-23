Каллас анонсировала новые санкции против России до вступления в силу 21 пакета

Tекст: Мария Иванова

«Это не конец пути. Мы уже работаем над следующими шагами. ЕС должен быть готов ответить на любую дальнейшую эскалацию со стороны России», – написала Каллас в соцсети.

Она отметила, что согласованный, но формально еще не утвержденный 21-й пакет предусматривает масштабные ограничения против финансовой системы России, военно-промышленного комплекса и энергетического сектора, передает РИА «Новости»

Напомним, европейские дипломаты согласовали в четверг сокращенный вариант новых антироссийских ограничений без полного запрета на морские перевозки сжиженного природного газа.

В очередной пакет войдут ограничения против 32 российских банков, криптовалютных компаний, нефтяных торговых платформ,

При этом а итоговый вариант 21-го пакета антироссийских санкций так и не вошел пункт о закрытии границ Евросоюза для участников спецоперации, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.