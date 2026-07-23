Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.2 комментария
Каллас анонсировала новые санкции против России до вступления в силу 21 пакета
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз приступил к подготовке нового пакета санкций против России, при том, что предыдущий, 21-й, еще не прошел процедуру формального утверждения и не вступил в силу.
«Это не конец пути. Мы уже работаем над следующими шагами. ЕС должен быть готов ответить на любую дальнейшую эскалацию со стороны России», – написала Каллас в соцсети.
Она отметила, что согласованный, но формально еще не утвержденный 21-й пакет предусматривает масштабные ограничения против финансовой системы России, военно-промышленного комплекса и энергетического сектора, передает РИА «Новости»
Напомним, европейские дипломаты согласовали в четверг сокращенный вариант новых антироссийских ограничений без полного запрета на морские перевозки сжиженного природного газа.
В очередной пакет войдут ограничения против 32 российских банков, криптовалютных компаний, нефтяных торговых платформ,
При этом а итоговый вариант 21-го пакета антироссийских санкций так и не вошел пункт о закрытии границ Евросоюза для участников спецоперации, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.