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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мошенники научились «разводить» целые государства

    Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Как туризм влияет на патриотизм

    С каждым годом все больше людей у нас понимает, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы – такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

    16 комментариев
    23 июля 2026, 13:39 • Новости дня

    Каллас анонсировала новые санкции против России до вступления в силу 21 пакета

    Tекст: Мария Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз приступил к подготовке нового пакета санкций против России, при том, что предыдущий, 21-й, еще не прошел процедуру формального утверждения и не вступил в силу.

    «Это не конец пути. Мы уже работаем над следующими шагами. ЕС должен быть готов ответить на любую дальнейшую эскалацию со стороны России», – написала Каллас в соцсети.

    Она отметила, что согласованный, но формально еще не утвержденный 21-й пакет предусматривает масштабные ограничения против финансовой системы России, военно-промышленного комплекса и энергетического сектора, передает РИА «Новости»

    Напомним, европейские дипломаты согласовали в четверг сокращенный вариант новых антироссийских ограничений без полного запрета на морские перевозки сжиженного природного газа.

    В очередной пакет войдут ограничения против 32 российских банков, криптовалютных компаний, нефтяных торговых платформ,

    При этом а итоговый вариант 21-го пакета антироссийских санкций так и не вошел пункт о закрытии границ Евросоюза для участников спецоперации, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    20 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Захарова указала на ложь в словах главы МИД Италии о высылке дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неправдой заявления Антонио Таяни об обстоятельствах возвращения итальянских дипломатов на родину.

    По словам Захаровой, глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни исказил факты о высылке двух дипломатов из России, передает РИА «Новости». Министр сообщил, что итальянский атташе и его помощник были выдворены без всяких оснований, назвав при этом действия Москвы местью за аналогичный шаг Рима.

    «Не поняла: так «без каких-либо оснований» или «акт мести»? Хотя и то, и другое неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства», – заявила Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат задалась вопросом, в таком ли виде министры докладывают информацию председателю Совета министров Италии Джордже Мелони. Представитель МИД указала на абсурдность позиции, согласно которой Россия якобы безосновательно выслала итальянских дипломатов, тогда как Италия действовала обоснованно.

    В начале июля итальянские власти распорядились выдворить двух военных атташе России. Министерство иностранных дел России пообещало дать соответствующий ответ на эти действия.

    Позже глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил о высылке из Москвы итальянского военного атташе.

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    20 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Россия выслала итальянского военного атташе в ответ на действия Рима

    МИД Италии сообщил о высылке военного атташе из России

    Россия выслала итальянского военного атташе в ответ на действия Рима
    @ Giuseppe Lami/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил о высылке из России военного атташе и его коллеги в ответ на аналогичные действия Рима.

    Таяни заявил, что МИД России решил выдворить военного атташе Италии, передает РИА «Новости».

    «Российская Федерация... выслала из Москвы итальянского военного атташе и его сотрудника», – написал министр в социальной сети X. По словам руководителя ведомства, этот шаг стал зеркальным ответом Москвы.

    Итальянские власти распорядились выдворить двух военных атташе России. Министерство иностранных дел России пообещало дать соответствующий ответ на эти действия.

    Посол России в Риме Алексей Парамонов объяснил данный шаг Рима желанием ограничить влияние России в Италии. Парамонов ответил, что подобные попытки заранее обречены на провал.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    22 июля 2026, 09:19 • Новости дня
    Евросоюз исчерпал идеи для новых санкций против России

    Politico: ЕС столкнулся с нехваткой идей для 21-го пакета антироссийских санкций

    Евросоюз исчерпал идеи для новых санкций против России
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти ЕС исчерпали запас идей относительно новых пунктов, которые они могут включить в 21-й антироссийский пакет санкций, так как эти меры ущемляют интересы государств сообщества, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

    Руководство Евросоюза исчерпало запас возможных пунктов для 21-го пакета антироссийских ограничений, передает ТАСС.

    Как отмечает издание Politico, новые рестрикции напрямую затрагивают национальные интересы государств сообщества.

    «После 20 пакетов санкций простых целей больше не осталось. Вы столкнетесь с интересами отдельных государств, поэтому придется искать баланс», – пояснил неназванный европейский дипломат. По данным источников, некоторые предложения уже пришлось изменить или полностью исключить из обсуждения.

    Газета Financial Times ранее подчеркивала ослабление поддержки санкционного давления. В частности, Греция выступила против запрета на перевозку российского сжиженного природного газа, защищая судоходную компанию Dynagas. Афины предупредили, что суда могут сменить юрисдикцию во избежание жестких ограничений.

    Германия и Португалия требуют смягчить запреты на закупку российской рыбы для поддержки своих заводов. Франция и Италия добиваются послаблений в визовой политике для российских туристов. Тем временем Австрия настаивает на разморозке активов, связанных с банком Raiffeisen.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза теряют готовность вводить новые ограничения против России из-за опасений за собственный бизнес.

    Ряд европейских государств потребовал исключений из последнего списка санкций.

    Власти Греции заблокировали принятие двадцать первого пакета рестрикций ради спасения своей судоходной компании.

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    22 июля 2026, 06:31 • Новости дня
    Польша потребовала от Украины «исторической ответственности»
    Польша потребовала от Украины «исторической ответственности»
    @ Kai Taller/Arenaakcji/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Перспективы членства Украины в Евросоюзе зависят от поддержки Варшавы, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

    «Украине необходимо, чтобы Польша проголосовала в пятидесяти разных голосованиях. Необходимо единогласность прежде, чем Украина станет членом [ЕС]», – приводит слова Сикорского РИА «Новости» со ссылкой на TVN.

    Он отметил, что даже согласие на голосованиях в Брюсселе еще не означает вступления какой-либо страны в ЕС. По словам Сикорского, этот процесс требует ратификации всеми государствами-членами объединения.

    Глава польского МИДа подчеркнул, что трактат о вступлении должен быть утвержден парламентом и главой государства. Он заявил, что Украина должна убедить Польшу, что станет европейской страной, осознающей свою историческую ответственность, и призвал серьезно отнестись к тому, что коллаборация с нацистским режимом неприемлема.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сикорский указал на право Варшавы наложить вето на вступление Украины в Евросоюз.

    Депутат Верховной рады Сергей Нагорняк допустил блокировку евроинтеграции Украины со стороны Польши и Венгрии.

    Польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник потребовала прекратить процесс вступления Украины в ЕС после внесения своих данных в базу сайта «Миротворец».

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    22 июля 2026, 20:12 • Новости дня
    Переговоры по вступлению Украины в Евросоюз перенесены из-за Венгрии

    Переговорные кластеры по вступлению Украины в Евросоюз перенесли на сентябрь

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос по открытию переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз перенесен на сентябрь из-за протеста Венгрии, сообщает украинское издание «Европейская правда».

    Решение вопроса об открытии переговорных кластеров по интеграции Украины в Евросоюз перенесли на осень, передает РИА «Новости». Причиной такой задержки послужила позиция Венгрии, которая заблокировала дальнейшее обсуждение.

    Из-за отсутствия консенсуса европейские дипломаты вернулись к этой проблеме 22 июля. «Венгрия отказалась утвердить результаты скрининга переговорных кластеров два и три для Украины и Молдавии во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в среду, 22 июля. Следующая попытка запланирована на первое сентября», – отмечает издание «Европейская правда».

    На прошлой неделе Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в Евросоюз.

    Премьер-министр страны Петер Мадьяр назвал нечестным форсирование процесса присоединения Киева к объединению.

    В середине июня европейские дипломаты запустили первый блок обсуждений о членстве этого государства.

    Комментарии (2)
    22 июля 2026, 21:54 • Новости дня
    Послы Евросоюза не смогли утвердить 21-й пакет санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послы ЕС не смогли прийти к согласию по компромиссному проекту 21-го пакета санкций против России.

    Информацию об этом журналистам предоставил европейский источник в Брюсселе, передает ТАСС. «Соглашения по компромиссному проекту 21-го пакета нет», – заявил собеседник агентства.

    На прошлой неделе европейские дипломаты перенесли обсуждение очередных ограничений. Страны Евросоюза ослабили новый пакет санкций ради защиты национальных экономических интересов.

    Руководство объединения исключило из документа эмбарго на импорт российских морепродуктов.

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    23 июля 2026, 10:25 • Новости дня
    В ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго
    В ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские дипломаты согласовали сокращенный вариант новых антироссийских ограничений, отказавшись от полного запрета на морские перевозки сжиженного природного газа.

    Окончательное решение по ограничительным мерам будет принято Советом ЕС до конца текущего дня, передает ТАСС.

    Дипломатический источник в Брюсселе заявил: «Послы согласовали 21-й пакет санкций».

    По словам европейского чиновника, новый документ не содержит полного эмбарго на транспортировку энергоресурсов. Главный оператор морских перевозок сжиженного природного газа в Европе, которым является Греция, сохранит возможность доставлять российское топливо в третьи страны.

    Собеседник агентства также подчеркнул, что новые рестрикции вступят в законную силу сразу после их официального утверждения руководством объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Греции заблокировали принятие 21-го пакета санкций Евросоюза для защиты судоходной компании Dynagas.П

    озже представители стран объединения исключили многие ключевые меры из нового пакета ограничений ради защиты интересов бизнеса. В итоге Евросоюз разрешил европейским компаниям продолжать транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.

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    20 июля 2026, 14:32 • Новости дня
    FT: Крупные страны Европы взбунтовались против новых антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд европейских государств потребовали исключений или полностью заблокировали меры из последнего предложенного пакета санкционных ограничений против России, пишет Financial Times (FT).

    Как сообщает FT, Германия, Франция, Италия, Австрия, Греция и Португалия выступили против новых антироссийских санкций, передает РИА «Новости».

    «В рамках тенденции, которая может поставить под угрозу четырехлетнюю стратегию поддержки Украины, ряд стран, в том числе Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия, потребовали исключений из последнего списка санкций, разработанного Брюсселем, или полностью заблокировали предложенные меры», – сообщает газета.

    Ранее сообщалось, что государства Европейского союза теряют готовность вводить новые ограничения против России из-за опасений за благополучие собственного бизнеса.

    Власти Греции заблокировали принятие 21-го пакета санкций для защиты своей судоходной компании.

    Европейские дипломаты перенесли обсуждение очередных антироссийских мер на следующую неделю из-за отсутствия компромисса.

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    20 июля 2026, 14:33 • Новости дня
    Цены на газ в Европе упали ниже психологической отметки в 700 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 700 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах снизилась, преодолев отметку в 700 долларов за тысячу кубометров после весеннего всплеска котировок.

    Стоимость фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE замедлила рост до 2,5%, передает РИА «Новости».

    Августовские контракты открыли торговую сессию на уровне 711,5 доллара за тысячу кубометров, что на 4,8% выше предыдущих показателей. Однако к середине дня котировки опустились до 695,7 доллара.

    Рост стоимости энергоносителей в Европе начался в марте на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Пиковое значение в 853,7 доллара за тысячу кубометров было зафиксировано 19 марта. Это произошло после того, как Катар, ведущий производитель сжиженного природного газа, резко сократил объемы добычи.

    Весеннее обострение привело к скачку средних цен в марте почти на 60% по сравнению с февралем. В апреле котировки упали на 14%, в мае поднялись на 5%, а в июне снова снизились на 6%. Стоит отметить, что исторический максимум был достигнут весной 2022 года, когда цена взлетела до 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 июля биржевые цены на газ в Европе выросли до 544 долларов за тысячу кубометров.

    9 июля стоимость голубого топлива на европейских биржах достигла отметки в 586 долларов. А 10 июля котировки августовских фьючерсов опустились до 584 долларов.

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    21 июля 2026, 16:54 • Новости дня
    В Латвии заявили об установке РЛС на границе с Россией

    Глава Минобороны Латвии заявил об установке РЛС на границе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Латвийские власти планируют к началу осени установить радиолокационные системы вблизи российской границы, заявил министр обороны республики Райвис Мелнис.

    Мелнис в эфире телеканала LTV заявил, что латвийские власти планируют к началу осени установить радиолокационные системы вблизи российской границы, передает РИА «Новости».

    «Радиолокационные системы нуждаются в подготовке и интеграции в общую систему обороны. До конца сентября мы планируем усилить эту границу», – сообщил министр. Он также добавил, что государству необходимо приобрести дополнительные комплексы управления и контроля.

    Ранее официальные лица России неоднократно отмечали предоставление странами Прибалтики воздушных коридоров для украинских беспилотников.

    В мае украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне. На фоне этого инцидента власти республики позвали на пост главы Минобороны полковника Райвиса Мелниса.

    В конце июня Рига и Киев решили построить совместный завод по производству дронов вблизи российской границы.

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    21 июля 2026, 09:26 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе упала до 681 доллара

    Биржевые цены на газ в Европе опустились до 681 доллара

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость августовских фьючерсов на газовом хабе TTF в Нидерландах снизилась во вторник утром на 2%, достигнув 681 доллара за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром уменьшаются на 2% – до 681 доллара за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 689,4 доллара. По состоянию на 9.02 мск показатель составлял 680,6 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 694,2 доллара за тысячу кубометров.

    Цены на топливо в европейских странах начали расти второго марта. Максимального значения в 853,7 доллара за тысячу кубометров они достигли 19 марта, когда крупнейший мировой производитель СПГ Катар резко сократил производство. В результате средние биржевые котировки в марте выросли почти на 60% по сравнению с февралем.

    Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких значений не наблюдалось за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость голубого топлива на европейских биржах опустилась ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

    Несколькими днями ранее утренние торги на лондонской бирже ICE продемонстрировали подорожание фьючерсов до 657 долларов.

    До этого цена августовских контрактов на крупнейшем распределительном центре в Нидерландах достигла отметки в 646 долларов.

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    23 июля 2026, 03:20 • Новости дня
    Стало известно о возможности Греции избежать запрета на перевозку российского СПГ

    Tекст: Катерина Туманова

    Греческая Dynagas сможет перевозить российский СПГ и после введения нового пакета антироссийских санкций, так как ЕС планирует разрешить европейским компаниям продолжать транспортировку российского СПГ в третьи страны, пишет FT.

    Греческой судоходной компании Dynagas будет разрешено продолжать перевозить российский сжиженный природный газ в рамках новых санкций Европейского союза, пишет Financial Times.

    Соглашение, которое представители стран ЕС должны одобрить в четверг, позволит европейским компаниям транспортировать российский СПГ в третьи страны в течение года с возможностью продления.

    Источники издания отмечают, что объемы поставок будут ограничены уровнем 2025 года. Кроме того, страны ЕС планируют продлить на год действие потолка цен на российскую нефть на уровне 44,10 доллара за баррель, чтобы ограничить доходы Москвы.

    Компромисс по санкциям был достигнут после сопротивления со стороны Афин и других столиц, опасающихся ущерба для своих экономических интересов. В частности, Греция выступила в защиту компании Dynagas, которая эксплуатирует 27 газовозов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, FT 16 июля сообщила о вето Греции на новые санкции против российского СПГ и об ослаблении поддержки антироссийских санкций в ЕС. При этом Politico отметила, что ЕС столкнулся с нехваткой идей для 21-го пакета антироссийских санкций.

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    21 июля 2026, 14:17 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе возобновили рост

    Цена газа на лондонской бирже ICE превысила 705 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки голубого топлива на европейском рынке продемонстрировали восходящую динамику, увеличившись в ходе дневных торгов до отметки 705 долларов за тысячу кубометров.

    Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF прибавили в цене 1,5%, передают РИА «Новости».

    Утром показатель демонстрировал падение, однако к 14:00 по московскому времени котировки достигли 704,7 доллара. Расчетная цена предыдущего торгового дня составляла 694,2 доллара.

    Стоимость энергоносителей начала увеличиваться еще второго марта на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальное значение за время конфликта зафиксировали 19 марта, когда показатель достиг 853,7 доллара из-за резкого сокращения производства сжиженного природного газа Катаром.

    В марте средние котировки подскочили почти на 60% по сравнению с февралем. При этом исторический рекорд стоимости газа в Европе установили весной 2022 года, когда цена достигала 3892 долларов за тыс. кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром во вторник стоимость газа в Европе снизилась до 681 доллара за тысячу кубометров.

    Накануне котировки на европейских биржах упали ниже 700 долларов.

    На прошлой неделе августовские фьючерсы подорожали до 657 долларов.

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    22 июля 2026, 10:31 • Новости дня
    Politico: Страны ЕС открыто саботировали новый пакет антироссийских санкций

    Politico: Страны Евросоюза ослабили 21-й пакет санкций против России

    Tекст: Мария Иванова

    Послы стран Евросоюза столкнулись с серьезными трудностями при согласовании нового пакета ограничений из-за защиты национальных экономических интересов государств объединения.

    Представители стран Евросоюза попытаются согласовать 21-й пакет санкций против России, однако многие ключевые меры были исключены ради защиты интересов бизнеса, пишет Politico.

    Уход Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии лишил другие страны прикрытия, заставив их открыто защищать свои возражения.

    «Было удивительно и обидно видеть, как много государств-членов тормозят свои действия», – заявил финский евродепутат Вилле Ниинистё. По словам дипломатов, после 20 предыдущих раундов у Брюсселя заканчиваются легкие цели, и новые меры все чаще сталкиваются с национальными интересами.

    Греция заблокировала запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа третьим странам, опасаясь за свою судоходную отрасль. Австрия вмешалась из-за ситуации с Райффайзенбанком, требуя компенсации за изъятие активов. В результате Еврокомиссия пообещала рассмотреть этот вопрос позже.

    Кроме того, из-за опасений за рыбную промышленность был отменен запрет на импорт российской рыбы. Италия и Франция добились смягчения визовых ограничений, а Болгария и Ватикан выступили против санкций в отношении патриарха Кирилла. Тем не менее ожидается отключение новых банков от SWIFT и запрет на въезд более 250 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала разработку 21-го пакета антироссийских санкций.

    Позже европейские страны исключили из этого документа наиболее жесткие ограничительные меры.

    В прошлом году некоторые государства Евросоюза отказались поддержать инициативу по запрету импорта российского сжиженного природного газа.

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    21 июля 2026, 09:51 • Новости дня
    В ЕС заявили о риске отключения от американского ИИ

    Еврокомиссия призвала ускорить разработку ИИ для снижения зависимости от США

    Tекст: Мария Иванова

    Чтобы избежать внешнего давления и возможной блокировки передовых зарубежных алгоритмов, европейские страны планируют направить масштабные инвестиции в развитие собственных нейросетей.

    Руководство Евросоюза осознало необходимость форсированного создания суверенных систем искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».

    Вице-председатель Еврокомиссии Хенна Вирккунен в беседе с Financial Times отметила высокую вероятность превращения критически важных технологий в инструмент политического шантажа.

    «Правительства, которые обладают возможностью отключить другие страны от доступа к моделям искусственного интеллекта, могут использовать это в собственных интересах», – заявила представитель ведомства.

    Поводом для беспокойства стали недавние экспортные ограничения Соединенных Штатов в отношении передовых разработок компании Anthropic. Политик подчеркнула, что доступ к инновациям все чаще становится рычагом влияния на международной арене.

    Сейчас европейские дипломаты ведут переговоры с Вашингтоном о сохранении доступа к мощным вычислительным моделям. Одновременно Брюссель намерен наращивать финансирование локальных проектов, чтобы гарантировать технологический суверенитет и избавиться от уязвимой зависимости от третьих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство США запретило зарубежным пользователям работать с передовыми генеративными алгоритмами компании Anthropic.

    Власти Евросоюза усилили давление на этого американского разработчика из-за отказа предоставить регуляторам доступ к новой нейросети Mythos.

    Еврокомиссия призвала готовиться к новым угрозам кибервойны на фоне стремительного развития искусственного интеллекта.

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    Российское ядерное топливо будут создавать в центре Европы

    В Германии, которая еще несколько лет назад полностью избавилась от атомных электростанций и российского газа, произошло удивительное событие. Власти ФРГ, не скрывая своего недовольства и выставляя особые условия, разрешили местному заводу производить ядерное топливо по российской технологии. Почему больше всех этому будет радоваться Франция? И зачем России, мировому лидеру атомной отрасли, участвовать в этом? Подробности

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    Удары по Киеву продолжатся до полной победы

    ВС России продолжают бить по объектам ВПК Украины в Киеве. По данным Минобороны, поражены преимущественно цеха по производству и сборке ракет и комплектующих для дронов. Владимир Зеленский и ряд других украинских деятелей уже охарактеризовали атаку как один из самых мощных баллистических ударов. Эксперты отмечают, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится». Подробности

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    Этническая преступность потеряет прописку в России

    Госдума приняла два крупных закона, заметно ужесточающих миграционную политику. Вдвое расширены основания для депортации иностранцев. Также закрывается доступ к легальному статусу в стране для лиц с криминальным прошлым. Эксперты называют эти нововведения очередным этапом переосмысления миграционной политики, который поможет снизить тревожность в обществе. Подробности

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    Россия приблизила морскую блокаду Одессы

    «Это очень важный сигнал». Такими словами эксперты оценивают действительно беспрецедентное событие – впервые за все время конфликта России и Украины крупнейший в мире оператор контейнерных морских перевозок отказывается работать с украинским портом. Аналитики объяснили, что теперь принципиально изменится для Украины. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

      Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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      Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

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      Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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