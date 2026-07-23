Tекст: Мария Иванова

В басне античного поэта Федра волк ищет предлог, чтобы съесть ягненка. Сначала стоящий выше по течению хищник обвиняет его в том, что тот якобы мутит воду в ручье, а затем – в том, что ягненок полгода назад обругал волка, хотя детеныш тогда еще не родился.

«Вместе с Федром мы могли бы сказать: вот он, волк из басни… Не имея реальной мотивации выступать против художественной выставки, Еврокомиссия решает наказать Венецианский кинофестиваль», – приводит РИА «Новости» заявление Буттафуоко, сделанное на презентации программы кинофестиваля.

Президент Фонда подчеркнул: какие бы объяснения биеннале ни давала, Еврокомиссия уже приняла решение, все юридические аргументы стали только предлогом.

«Три письма от Европейской комиссии – учреждения, которое нас покинуло – мы получили три подробных ответа, но там задавались одни и те же вопросы. Все изложено в письменной форме, у нас есть письменные доказательства», – заметил он.

В конце Буттафуоко пошутил, предположив, что во всем виноват отец худрука Венецианского кинофестиваля Альберто Барберы.

«Наверное, Альберто, это твой отец», – сказал он, пояснив, что в басне волк все-таки съедает ягненка под предлогом, что это его отец якобы перечил ему.

Напомним, весной Еврокомиссия лишила организаторов Венецианской биеннале гранта на 2 млн евро из-за российского павильона.

Позже европейские власти обвинили Италию в неуважении ценностей Евросоюза на фоне возвращения Москвы на выставку.

В ответ министр культуры Словении Астра Вречко назвала позицию Брюсселя двуличной.

В Кремле оценили попытки Запада отменить российскую культуру.