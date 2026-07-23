Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.6 комментариев
Президент Венецианской биеннале сравнил конфликт с ЕК из-за России с басней
Президент Фонда Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко сравнил произошедший конфликт с Еврокомиссией, связанный с прекращением финансирования из-за участия России, с басней о волке и ягненке.
В басне античного поэта Федра волк ищет предлог, чтобы съесть ягненка. Сначала стоящий выше по течению хищник обвиняет его в том, что тот якобы мутит воду в ручье, а затем – в том, что ягненок полгода назад обругал волка, хотя детеныш тогда еще не родился.
«Вместе с Федром мы могли бы сказать: вот он, волк из басни… Не имея реальной мотивации выступать против художественной выставки, Еврокомиссия решает наказать Венецианский кинофестиваль», – приводит РИА «Новости» заявление Буттафуоко, сделанное на презентации программы кинофестиваля.
Президент Фонда подчеркнул: какие бы объяснения биеннале ни давала, Еврокомиссия уже приняла решение, все юридические аргументы стали только предлогом.
«Три письма от Европейской комиссии – учреждения, которое нас покинуло – мы получили три подробных ответа, но там задавались одни и те же вопросы. Все изложено в письменной форме, у нас есть письменные доказательства», – заметил он.
В конце Буттафуоко пошутил, предположив, что во всем виноват отец худрука Венецианского кинофестиваля Альберто Барберы.
«Наверное, Альберто, это твой отец», – сказал он, пояснив, что в басне волк все-таки съедает ягненка под предлогом, что это его отец якобы перечил ему.
Напомним, весной Еврокомиссия лишила организаторов Венецианской биеннале гранта на 2 млн евро из-за российского павильона.
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