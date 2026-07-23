Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.6 комментариев
Юрист объяснил, как аннулировать оформленную мошенниками SIM-карту
Юрист Охотин: Мошенники оформляют подставные SIM-карты для доступа к Госуслугам
Использование преступниками подставных телефонных номеров грозит потерей контроля над банковскими счетами, поэтому фиктивные договоры с операторами связи необходимо расторгать незамедлительно, сообщил Сергей Охотин, руководитель Центра международного права.
Охотин сообщил, что граждане могут отслеживать активные номера через государственные сервисы. При обнаружении чужой регистрации необходимо немедленно обратиться к сотовому оператору, передает Газета.Ru.
Специалист советует потребовать дистанционно или лично приостановить обслуживание сомнительного номера. После этого следует запросить в офисе компании копию поддельного договора и написать письменную претензию. Параллельно нужно проверить банковские приложения, завершить подозрительные сессии и обязательно сменить пароли.
Для исключения фактов оформления микрозаймов рекомендуется запросить отчет в бюро кредитных историй. Финальным этапом станет подача заявления в полицию с приложением всех собранных документов.
«Если на вас оформили SIM-карту без вашего ведома – действуйте быстро. Каждый день промедления увеличивает риски для ваших счетов и кредитной истории», – резюмировал Охотин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года МВД предупредило об оформлении мошенниками электронных сим-карт через взломанные аккаунты граждан.
Для проверки количества зарегистрированных номеров ведомство посоветовало использовать специальный раздел на портале госуслуг.
Злоумышленники также получают дубликаты физических сим-карт по поддельным документам для перехвата банковских паролей.