В МВД сообщили о риске получения мошенниками дубликата SIM-карты по поддельным документам

МВД предупредило о риске получения дубликата SIM-карты мошенниками

Tекст: Мария Иванова

Мошенники могут получить дубликат SIM-карты, используя поддельные документы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, передает Telegram-канал УБК.

В ведомстве отмечают, что такой способ используется для так называемых SIM-swap-атак. Если телефон неожиданно теряет сигнал, не проходят звонки и не работает интернет, это может быть признаком попытки перехвата номера.

«Так начинается SIM-swap-атака – когда злоумышленники с поддельными документами получают дубликат SIM-карты у оператора», – сообщили в МВД России. Через дубликат SIM-карты преступники получают доступ к смс-сообщениям, кодам подтверждения и онлайн-банкам. Это может привести к серьезным последствиям, если не обратить внимание на первые признаки атаки.

В МВД советуют при подозрительной потере связи немедленно связаться с оператором и узнать, не выпускался ли дубликат карты. Также важно проверить банковские приложения и личные кабинеты, например, на портале «Госуслуги». Рекомендуется сменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию для защиты данных.

