Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.2 комментария
В МВД сообщили о риске получения мошенниками дубликата SIM-карты по поддельным документам
МВД предупредило о риске получения дубликата SIM-карты мошенниками
В МВД рассказали о новом способе мошенничества, при котором злоумышленники могут оформить дубликат SIM-карты с поддельными документами и получить доступ к сервисам жертвы.
Мошенники могут получить дубликат SIM-карты, используя поддельные документы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, передает Telegram-канал УБК.
В ведомстве отмечают, что такой способ используется для так называемых SIM-swap-атак. Если телефон неожиданно теряет сигнал, не проходят звонки и не работает интернет, это может быть признаком попытки перехвата номера.
«Так начинается SIM-swap-атака – когда злоумышленники с поддельными документами получают дубликат SIM-карты у оператора», – сообщили в МВД России. Через дубликат SIM-карты преступники получают доступ к смс-сообщениям, кодам подтверждения и онлайн-банкам. Это может привести к серьезным последствиям, если не обратить внимание на первые признаки атаки.
В МВД советуют при подозрительной потере связи немедленно связаться с оператором и узнать, не выпускался ли дубликат карты. Также важно проверить банковские приложения и личные кабинеты, например, на портале «Госуслуги». Рекомендуется сменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию для защиты данных.
Напомним, накануне, МВД раскрыло пять схем обмана россиян мошенниками при доставке еды.
Злоумышленники начали использовать новую схему, при которой представляются сотрудниками поликлиник и выманивают у пожилых людей крупные суммы.
МВД также раскрыло схему мошенничества, связанную с мнимыми лотерейными выигрышами.
Кроме того в ведомстве рассказали, как можно потерять аккаунт в Telegram из-за Лабубу.