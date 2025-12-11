NYT: В Британии растет угроза онлайн-хищений детей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Количество преступлений, связанных с сексуальным насилием и эксплуатацией детей в Англии и Уэльсе, увеличилось на 6% по сравнению с предыдущим годом, пишет New York Times.

Почти 42% случаев имели онлайн-аспект, что на 26% больше, чем в 2023 году, причем жертвы подвергались шантажу, обману и трансляции насилия ради прибыли. Полиция обратилась к технологическим компаниям с призывом ужесточить меры контроля, чтобы затруднить использование их платформ для совершения преступлений против детей.

В докладе отмечается, что только 3,6% выявленных преступлений были совершены группами людей, а случаи, классифицированные как действия так называемых grooming gangs, составили менее одной пятой этой категории, или примерно 0,5% всех случаев. В большинстве случаев преступниками были знакомые детям лица, а насилие чаще происходило в семьях, учреждениях или при участии других детей.

Директор национальной рабочей группы по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей Ричард Фьюкс отметил, что раздутая общественным вниманием тема grooming gangs не отражает реального масштаба угрозы.

«Если бы вы были рядовым гражданином, вы бы решили, что груминг-группы – самая большая угроза детям в нашей стране сегодня. Это угроза, мы это признаем и боремся с этим. Но по статистике это чуть больше половины процента преступлений», – указал он.

Разделение данных по этническим группам оказалось затруднительным: сведения о происхождении имелось лишь у 34% подозреваемых и жертв. Среди подозреваемых 87% составили белые британцы, что выше их доли в населении.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд в парламенте заявила о планах утвердить новый закон о сборе этнической информации по всем уголовным делам для повышения прозрачности расследований. Исполняющая обязанности главного констебля Бекки Риггс сообщила, что разрабатываются варианты улучшения сбора такой информации, однако методы ограничены правилами учета преступлений и стадией расследования.

В августе прошлого года в Сандерленде произошли столкновения между ультраправыми и полицией. Протестная активность националистов возросла после убийства детей в английском Саутпорте этническим руандийцем.