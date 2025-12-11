Захарова: Главный враг детей Украины - режим Зеленского

Tекст: Тимур Шайдуллин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на брифинге, обвинила Владимира Зеленского и его жену Елену в организации преступлений против украинских детей, передает ТАСС. Захарова заявила: «На деле главный враг украинцев всех возрастов, включая несовершеннолетних – это, конечно, антинародный режим Зеленского, и вообще-то он сам лично вместе со своей супругой».

Дипломат отметила, что власти Украины, педагоги, блогеры и активисты, по ее словам, безнаказанно третируют русскоязычных детей, навязывая им смену языковой идентичности насильственным способом. Захарова подчеркнула аналогии с нацизмом 1930–40-х годов, отмечая, что детей в украинских националистических батальонах подвергают психологическим опытам и даже склоняют к жестокости.

Также Захарова затронула тему фонда Елены Зеленской, напомнив об эвакуации группы украинских несовершеннолетних из Днепропетровска в Турцию весной 2022 года. По ее словам, последующая проверка условий проживания этих детей в 2024 году выявила многочисленные нарушения, включая случаи психологического и сексуального насилия, отсутствие образовательных возможностей, использование детей в пропагандистских целях и даже физические наказания.

Дипломат сообщила, что две воспитанницы из этой группы вернулись на Украину беременными, а в качестве наказания за выявленные правонарушения лишь один воспитатель был понижен в должности. Захарова отметила, что к уголовной ответственности никто привлечен не был.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что киевские власти используют тему детей для получения денег и замалчивают случаи их исчезновения на Западе.

Более пятисот детей, эвакуированных весной 2022 года из интернатов Днепропетровской области на Украину в Турцию, два года жили без доступа к образованию и медицинской помощи, а также подвергались насилию.

Напомним, что более 100 украинских детей, которых обвиняли в «похищении» российской стороной, нашли в Германии.