Адмирала США допросили в Конгрессе про убийство выживших в море лодочников

Инцидент произошел 2 сентября, когда американские силы нанесли удар по лодке, подозреваемой в перевозке наркотиков. Первым ударом с использованием лазерной бомбы были уничтожены девять из одиннадцати человек на борту, а оставшиеся двое оказались на обломках лодки. Видео с беспилотника показало, что мужчины пытались удержаться на плаву, пишет The Washington Post.

Перед миссией министр обороны США Пит Хегсет заявил, что задача войск – уничтожить пассажиров лодки, затопить судно и уничтожить наркотики. Адмирал Брэдли, наблюдая за трансляцией, обсудил ситуацию и принял решение о втором ударе, который убил обоих выживших.

По словам Брэдли, он считал, что мужчины могли представлять угрозу, поскольку не было подтверждения, что выжившие намерены сдаться. Адмирал подчеркнул, что считал всех людей на борту «наркотеррористами», что, по версии администрации Трампа, оправдывает применение оружия.

Решение Брэдли вызвало критику со стороны экспертов по международному праву и некоторых законодателей. Международное право предусматривает особую защиту для потерпевших кораблекрушение – людей, находящихся в опасности на воде и не совершающих враждебных действий. Даже военные юристы отмечают, что выжившие должны были получить помощь.

Адмирал провел более восьми часов на закрытых слушаниях в Конгрессе, объясняя свои действия. Тем временем два комитета Конгресса начали расследование инцидента, но глава Комитета по вооруженным силам Палаты представителей республиканец Майк Роджерс заявил о намерении завершить его после ознакомления с полным видео операции. Сенатская же проверка продолжается.

Эксперты подчеркивают, что удар был нанесен по судну с наркотиками, предназначенными для стран Южной Америки, а не для США, что ставит под сомнение аргумент о необходимости применения военной силы против гражданских лиц. Кроме того, выжившие могли не понимать, как сдаться американским войскам.

Представители Пентагона и командования Специальных операций США отказались давать комментарии по этому делу.



