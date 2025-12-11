  • Новость часаПутин поговорил по телефону с двумя командирами с передовой
    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе
    Леонков: «Северский выступ» затруднял продвижение ВС РФ вглубь Донбасса
    ЕС начал процедуру долгосрочного замораживания российских активов
    Долину потребовали вырезать из новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика»
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    Герасимов сообщил о ведении уличных боев за Гуляйполе
    Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Северска
    Захарова обвинила Зеленского и его супругу в преступлениях против детей
    МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    22 комментария
    11 декабря 2025, 22:38 • Новости дня

    Адмирала США допросили в Конгрессе про убийство выживших в море лодочников

    Адмирала США допросили в Конгрессе про убийство выживших в море лодочников
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Адмирал Фрэнк Брэдли, командующий операцией ВМС США, оказался в центре скандала после того, как дал приказ уничтожить двух выживших на лодке, подвергшейся атаке американских сил вблизи Тринидада. Он был вызван в Конгресс, где сейчас изучается его дело – действия адмирала вызывают вопросы о соблюдении международного права.

    Инцидент произошел 2 сентября, когда американские силы нанесли удар по лодке, подозреваемой в перевозке наркотиков. Первым ударом с использованием лазерной бомбы были уничтожены девять из одиннадцати человек на борту, а оставшиеся двое оказались на обломках лодки. Видео с беспилотника показало, что мужчины пытались удержаться на плаву, пишет The Washington Post.

    Перед миссией министр обороны США Пит Хегсет заявил, что задача войск – уничтожить пассажиров лодки, затопить судно и уничтожить наркотики. Адмирал Брэдли, наблюдая за трансляцией, обсудил ситуацию и принял решение о втором ударе, который убил обоих выживших.

    По словам Брэдли, он считал, что мужчины могли представлять угрозу, поскольку не было подтверждения, что выжившие намерены сдаться. Адмирал подчеркнул, что считал всех людей на борту «наркотеррористами», что, по версии администрации Трампа, оправдывает применение оружия.

    Решение Брэдли вызвало критику со стороны экспертов по международному праву и некоторых законодателей. Международное право предусматривает особую защиту для потерпевших кораблекрушение – людей, находящихся в опасности на воде и не совершающих враждебных действий. Даже военные юристы отмечают, что выжившие должны были получить помощь.

    Адмирал провел более восьми часов на закрытых слушаниях в Конгрессе, объясняя свои действия. Тем временем два комитета Конгресса начали расследование инцидента, но глава Комитета по вооруженным силам Палаты представителей республиканец Майк Роджерс заявил о намерении завершить его после ознакомления с полным видео операции. Сенатская же проверка продолжается.

    Эксперты подчеркивают, что удар был нанесен по судну с наркотиками, предназначенными для стран Южной Америки, а не для США, что ставит под сомнение аргумент о необходимости применения военной силы против гражданских лиц. Кроме того, выжившие могли не понимать, как сдаться американским войскам.

    Представители Пентагона и командования Специальных операций США отказались давать комментарии по этому делу.

    В среду американские военные захватили танкер у побережья Венесуэлы. Газета ВЗГЛЯД  разбиралась, почему Вашингтон пошел на такой шаг, как это скажется на мировых ценах на нефть и какие угрозы акт новых пиратов Карибского моря создает для России?

    9 декабря 2025, 05:39 • Новости дня
    Жители Херсонской области начали мстить ТЦК за убийство отца с ребенком

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Украины стали активнее сообщать российским военным о местоположении сотрудников ТЦК после гибели отца с ребенком в Херсонской области.

    Данные о передаче координат российским силовикам подтвердили собеседники агентства ТАСС. По их словам, волна сообщений усилилась после инцидентов с гибелью людей по вине сотрудников территориальных центров комплектования, что вызвало особое возмущение у местного населения.

    «Жители продолжают присылать координаты. Особенно после случаев, когда ТЦК убивает людей, например, как в Херсонской области, где сотрудники ТЦК сбили отца и его ребенка. Такие случаи определенно подталкивают людей чаще передавать координаты, чтобы отомстить сотрудникам центров комплектования», – заявил собеседник агентства.

    С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. С 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон об ужесточении мобилизации, что позволило привлечь в армию еще сотни тысяч человек.

    Власти страны предпринимают меры для предотвращения уклонения от службы мужчин призывного возраста.

    В социальных сетях ежедневно появляются видеозаписи, на которых сотрудники военкоматов силой задерживают мужчин на улицах, в кафе и других общественных местах.

    Жители неоднократно вступали в конфликты с представителями ТЦК, а задержания часто сопровождаются злоупотреблением силой и нарушениями закона. В ряде случаев подобные инциденты приводили к трагическим последствиям, включая гибель граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Одессы разбили автобус сотрудников военкомата, чтобы спасти насильно мобилизованных граждан.

    В разных регионах Украины жители выражают протест против мобилизации и сжигают служебные автомобили военкоматов.

    В Львове мужчина ранил насмерть сотрудника военкомата, пытавшегося его остановить.

    Комментарии (8)
    10 декабря 2025, 16:40 • Новости дня
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    @ David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что современные научные достижения, включая искусственный интеллект, меняют баланс военного превосходства и усиливают секретность исследований.

    Развитие робототехники и систем управления на базе искусственного интеллекта провоцирует новый виток гонки вооружений, отмечается в статье главы СВР России Сергея Нарышкина в журнале «Разведчик», пишет ТАСС. По словам Нарышкина, промышленно развитые государства все чаще рассматривают науку и технологии в качестве ключевых инструментов поддержания экономического и военного лидерства.

    Он указал, что перспективные разработки, в том числе технологии двойного назначения, больше не обсуждаются на открытых международных площадках, а реализуются в атмосфере секретности. Кроме того, западные страны концентрируют у себя высокий технологический потенциал, используя научно-технические достижения для наращивания военных возможностей.

    «США, Япония, ряд европейских стран стремятся нарастить свои военные возможности за счет научно-технологических прорывов», – заявил глава СВР. Нарышкин отметил, что развитие синтетической биологии, робототехники и ИИ ведет к коренным изменениям способов ведения войны и создает угрозу изменения существующего баланса сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Нарышкин прокомментировал возможность прослушивать украинских чиновников. Он отметил, что российские спецслужбы работают строго в рамках закона и своих полномочий.

    А что касается использования ИИ, то накануне президент России Владимир Путин отметил, что проблема распространения искусственного интеллекта требует взвешенного подхода. Игнорировать искусственный интеллект недопустимо, но и бездумно внедрять эту технологию опасно для страны, считает глава государства.

    Президент России также призвал вывести развитие искусственного интеллекта в России на новый уровень, чтобы соответствовать глобальным тенденциям.

    Комментарии (3)
    11 декабря 2025, 16:30 • Видео
    Мерц стал худшим

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    В ЦАР боевики начали использовать дроны против российских инструкторов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Боевики начали использовать беспилотники, чтобы проводить разведку и сбрасывать боеприпасы на базы российских инструкторов в Центрально-Африканской Республике, сообщил советник по безопасности президента РФ Дмитрий Подольский.

    Боевики в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) начали активно применять беспилотники для разведки и атак на российские базы, где работают военные инструкторы, сообщил советник по безопасности президента страны Дмитрий Подольский, его слова приводит ТАСС. По его словам, дроны сбрасывали боеприпасы на позиции российских специалистов, оказывающих поддержку национальной армии ЦАР.

    Подольский подчеркнул: «В каких-то случаях боевиков обучают иностранные инструкторы, а также те люди, которые принимают участие в боевых действиях – к примеру, на территории Судана. Сейчас угроза БПЛА сохраняется, особенно в приграничных районах с Суданом и Чадом».

    Советник отметил, что боевики пока не использовали FPV-дроны, основную разведку они ведут при помощи квадрокоптеров Mavic. Сообщается также, что существует информация о возможном наличии у них переносных зенитных ракетных комплексов.

    В преддверии выборов, которые пройдут 28 декабря, безопасность в стране будут обеспечивать в том числе российские инструкторы. Военные специалисты из России реагируют на угрозу с помощью стрелкового оружия, дробовиков калибра 12 и комплексов радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов заявил, что Запад использует Украину для координации действий террористов против Центрально-Африканской Республики.

    В ноябре российские военные инструкторы совместно с армией ЦАР уничтожили базу боевиков в префектуре От-Котто. А в сентябре в ЦАР при поддержке россиян ликвидировали 17 боевиков.

    Комментарии (4)
    8 декабря 2025, 23:46 • Новости дня
    Трамп напомнил о прекращении финансирования Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп напомнил журналистам, что США больше не оказывают финансовую поддержку Киеву, а прилагают усилия для прекращения гибели людей на Украине по гуманитарным причинам.

    Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят положить конец гибели людей на Украине, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи с журналистами на круглом столе по вопросам поддержки американских фермеров он отметил: «Там гибнет много людей, и я хочу, чтобы это прекратилось».

    Позже глава Белого дома подчеркнул, что США больше не оказывают Киеву финансовую помощь, но продолжают уделять внимание гуманитарным аспектам кризиса, чтобы попытаться урегулировать конфликт.

    Трамп также указал, что предыдущая американская администрация во главе с Джо Байденом предоставила Киеву 350 млрд долларов, тогда как нынешние власти США сосредоточились на вопросах гуманности и времени на политическое урегулирование. Президент отметил: «Я им ничего не дал».

    По его словам, сейчас штатам важно понять, можно ли остановить убийства на Украине и добиться мирного решения ситуации дипломатическим путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что девятого декабря США получат обновленный мирный план, подготовленный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до двадцати пунктов.

    Москва заявила, что не знает результатов переговоров между Вашингтоном и Киевом, которые прошли во Флориде.

    Зеленский также рассказал, что для реализации программы PURL на Украине потребуется 15 млрд долларов в 2026 году, а на текущий год пока не хватает 800 млн долларов.

    Комментарии (5)
    9 декабря 2025, 04:20 • Новости дня
    Подполье: Французские наемники приготовились проникнуть в Херсон

    ТАСС: Французские наемники приготовились проникнуть в Херсон

    Tекст: Денис Тельманов

    В подполье появилась информация о готовности иностранных боевиков поддержать Вооруженные силы Украины в Херсоне, где их группа может насчитывать около 20 человек.

    Около 20 наемников из Франции намеревались приехать в Херсон для содействия украинским войскам в разведывательных действиях, передает ТАСС.

    По сообщению представителей пророссийского подполья, французы планировали помощь ВСУ, однако точный состав и детали их пребывания неизвестны. Собеседник агентства пояснил, что данная группа французских боевиков относительно небольшая.

    Также источник рассказал о происшествии с одним из канадских наемников, который приобрел жилье за доллары в Николаеве. Как сообщили жители, координаты его нового дома стали известны, и в этот район произошло случайное попадание.

    В результате канадец получил ранения и на прошлой неделе отправился домой, однако происшествие не получило огласки в СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, не менее шести датских наемников в рядах ВСУ были ликвидированы или пропали без вести с начала конфликта.

    Диверсионно-разведывательный отряд из колумбийцев и украинских военных был уничтожен в Харьковской области.

    Российские силы между Кучеровкой и Петропавловкой в Харьковской области обнаружили и уничтожили диверсионную группу ВСУ, состоящую из иностранцев.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 18:14 • Новости дня
    Путин присвоил звания «гвардейский» двум полкам

    Путин присвоил звания «гвардейский» двум полкам армии России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два воинских подразделения ВС России стали гвардейскими за проявленный героизм и мужество в ходе боевых действий. соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания «гвардейский» сразу двум подразделениям российской армии, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

    Согласно тексту документа, такое решение было принято «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов». В указе отдельно отмечено, что 44 инженерно-саперному полку теперь присваивается наименование «44 гвардейский инженерно-саперный полк».

    Аналогичное почетное название получил 299 парашютно-десантный полк, который теперь будет именоваться «299 гвардейский парашютно-десантный полк». Оба документа подписаны 10 декабря и с этой даты вступают в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 ноября Путин подписал указ о присвоении звания «гвардейский» 255-му мотострелковому полку за героизм в боевых действиях.

    Неделей ранее президент России  поздравил командование и личный состав 33-го мотострелкового полка с присвоением почетного звания «гвардейский».

    До этого Владимир Путин присвоил 127-й отдельной бригаде разведки звание «гвардейская».

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 23:12 • Новости дня
    Путин подписал указ о военных сборах для резервистов в 2026 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России утвердил проведение ежегодных военных сборов для граждан, находящихся в запасе, решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

    Владимир Путин подписал указ о проведении военных сборов для граждан России, пребывающих в запасе, в 2026 году, передает ТАСС. В документе говорится о необходимости призвать резервистов на сборы в подразделения Вооруженных сил, войска Национальной гвардии, спасательные формирования МЧС, органы госохраны и ФСБ.

    Кроме того, правительству страны и властям регионов поручено обеспечить проведение мероприятий, связанных с организацией и реализацией этих сборов. Указ вступил в законную силу с момента публикации.

    Военные сборы для запасников ежегодно являются плановой мерой по поддержанию и совершенствованию боевой подготовки резервистов.

    Согласно установленной процедуре, Минобороны России готовит директиву, которая поступает в военкоматы для дальнейшей рассылки повесток. Этап оповещения граждан начинается после завершения всех формальных подготовок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин ввел возможность привлекать резервистов только внутри их регионов для охраны энергетики, транспорта и критически важных предприятий по указу главы государства.

    С октября в Росии вступил в силу закон, который делает проще получение воинских званий добровольцами в ходе спецоперации. Пребывающим в запасе и исполняющим обязанности по контракту о добровольном содействии воинское звание может быть присвоено без прохождения военных сборов.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 17:04 • Новости дня
    Медведев сообщил о прибытии 400 тыс. военных в ВС России

    Медведев: В воинские части прибыло свыше 400 тыс. военнослужащих в ВС России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 400 тыс. военнослужащих прибыли в воинские части России, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Кроме того, в добровольческие подразделения на данный момент зачислено свыше 34 тыс. человек, добавил он во время совещания по доукомплектованию Вооруженных сил России контрактниками, фрагмент которого опубликован на странице Медведева в соцсети «ВКонтакте».

    «В воинские части прибыло более 400 тыс. военнослужащих, ну и кроме того в добровольческие подразделения было зачислено более 34 тыс. человек. Таковы текущие результаты», – заявил Медведев.

    В октябре Медведев сообщил, что 336 тыс. человек заключили контракты с ВС России в 2025 году.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 18:14 • Новости дня
    Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях

    Путин рассказал о значении освобождения Северска для наступления ВС России

    Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что освобождение Северска способствует успешному наступлению на других направлениях и приближает восстановление мирной жизни на территории Донбасса.

    Путин на совещании по ситуации в зоне специальной военной операции заявил, что освобождение города Северска Вооруженными силами РФ приближает новые успешные наступления, передает ТАСС.

    По словам главы государства, успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории Донбасса. Путин подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего прогресса по другим направлениям и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

    «Освобождение города Северска и успешные наступательные действия на этом направлении значительно приближают новое – успешное, не сомневаюсь в этом, – наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни на земле Донбасса», – сказал он.

    Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин был проинформирован, что город Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных. Вооруженные силы России начали зачистку Северска в ДНР.

    Путин заявил, что украинские военные пытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако эти планы не сработали.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 20:14 • Новости дня
    Россия и Китай провели совместное авиапатрулирование части Тихого океана

    ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование над морями АТР

    Россия и Китай провели совместное авиапатрулирование части Тихого океана
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские стратегические ракетоносцы и китайские бомбардировщики выполнили совместную миссию над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также Тихого океана, сообщили в Минобороны.

    Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая вновь провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Министерстве обороны России заявили ТАСС, что данное мероприятие проходит в соответствии с планом военного сотрудничества на 2025 год и не создает угрозы другим государствам.

    В воздушном патрулировании участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС российской стороны и стратегические бомбардировщики Хун-6К китайских ВВС. Они пролетели над Японским, Восточно-Китайским морями и западной частью Тихого океана. Общая продолжительность совместного патрулирования составила около восьми часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре пограничные службы Китая, России и Монголии провели первые в истории совместные учения.

    А в августе Военно-морские силы России и Китая начали совместное патрулирование в Японском море. Напомним, Россия и Китай ежегодно проводят совместные военно-морские патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Россия сосредоточена на развитии тесного военного сотрудничества с Китаем для усиления глобальной и региональной стабильности, отметил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе визита в Пекин.


    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 21:21 • Новости дня
    Леонков: «Северский выступ» затруднял продвижение ВС РФ вглубь Донбасса

    Военный эксперт Леонков: Освобождение Северска приближает контроль России над Славянском и Краматорском

    Леонков: «Северский выступ» затруднял продвижение ВС РФ вглубь Донбасса
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Северск долгое время являлся насущной проблемой для ВС РФ. Наличие в его районе выступа, контролируемого ВСУ, мешало российской армии вплотную приблизиться к Славянску и Краматорску. Теперь же освобождение этих городов становится вопросом времени, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно об установлении контроля ВС РФ над Северском.

    «Освобождение Северска – значимый момент для всего хода СВО. Напомню, что установить контроль над этим городом у России не получилось даже в 2022 году в самый разгар наступательного запала. ВСУ сумели превратить эту местность в тщательно укрепленный «форт», который к тому же поддерживался формированиями из Славянско-Краматорской агломерации», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Но для русского солдата безвыходных ситуаций не бывает. Теперь нам удалось выбить противника из города, а местный гарнизон – ликвидирован. Тем самым мы лишили украинскую армию так называемого северского выступа, который долгое время препятствовал продвижению ВС РФ вглубь Донбасса и не позволял вплотную приблизиться к Славянску и Краматорску», – добавляет он.

    «Важно, что освобождение Северска сопровождалось ударами по окрестностям Кременчуга. Именно здесь скапливались основные силы противника, которые планировалось перебросить для отражения российского наступления. Прямо сейчас достаточно успешно также развивается ситуация в районе Красного Лимана – подходим к рубежам Святогорска», – уточняет собеседник.

    «Ну и в Константиновке мы продолжаем выбивать ВСУ. То есть Славянск и Краматорск рискуют оказаться в полукольце еще и с юга, а также с севера. Эта стратегическая фигура будет постепенно «сжиматься». Таким образом, не исключаю, что в ближайшее время у нас даже получится зайти на окраины городов. Но загадывать в этом деле лучше не стоит», – акцентирует эксперт.

    «Что касается совещания Владимира Путина и начальника Генштаба Валерия Герасимова, то самое главное, что из него можно выделить, это подтверждение четкого продвижения ВС РФ в соответствии с планом. Мы плавно движемся к реализации намеченных целей: без спешки и эмоций. В военном деле это, как правило, служит залогом успеха. И Северск – пример тому », – заключил Леонков.

    Ранее стало известно об освобождении силами российской армии Северска. Как отметил Владимир Путин, украинские военные пытались создать укрепленный район у населенного пункта для сдерживания ВС РФ, однако расчеты противника не оправдались. «У вас получилось все, что вы запланировали», – поздравил президент солдат.

    По оценкам главы государства, успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории Донбасса. Путин подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего прогресса по другим направлениям и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

    Напомним, Северск является городом ДНР с довоенным населением чуть больше десяти тысяч человек. Населенный пункт является одним из центров добычи флюсовых известняков. Начиная с 2014 года был своеобразной буферной зоной между Украиной и территорией республики – линия фронта проходила всего лишь в 50 км от города.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 10:41 • Новости дня
    Bloomberg: ВМС США выбрали ИИ Palantir для ускорения постройки подлодок

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский флот рассчитывает внедрить аналитику и искусственный интеллект Palantir для повышения скорости производства субмарин и устранения сбоев в поставках, пишет Bloomberg.

    ВМС США подписали контракт с компанией Palantir Technologies на внедрение платформ Foundry и Artificial Intelligence Platform, сообщает Bloomberg.

    Проект под названием ShipOS оценивается в 448 млн долларов. Основная задача – ускорить производство стратегических подлодок классов Virginia и Columbia, в реализации которых возникли серьезные задержки и переоценка стоимости.

    По словам министра ВМС США Джона Фелана, платформа позволит судостроительным компаниям массово использовать инструменты искусственного интеллекта и автономии, что поможет улучшить графики работ, повысить производственные мощности и сократить издержки. Платформа будет сначала внедрена у двух крупнейших верфей и на трех государственных судостроительных заводах, их названия не раскрываются, но основные подрядчики – General Dynamics и HII.

    Глава Palantir Алекс Карп отметил: «На постройку одной подлодки уходит 10 млн человеко-часов, задействовано 2000 компаний, каждая деталь – уникальна». Он пояснил, что программное обеспечение Palantir нужно для своевременного отслеживания статуса комплектующих и ликвидации «узких мест» на производстве, а переход на такой подход позволит сократить задержки.

    Контракт предполагает так называемое разделение рисков: Palantir начнет получать прибыль только по мере достижения поставленных результатов, и компания обязана брать на себя часть финансовых рисков при невыполнении показателей. ВМС США рассматривают возможность расширения применения ShipOS и на другие типы кораблей и даже истребители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные приняли решение объединить десятки контрактов на программное обеспечение в единую сделку с Palantir до 2035 года.

    Бывший руководитель британской разведки МИ-6 Джон Сойерс оказал содействие Palantir Technologies в получении контракта с британскими властями.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 17:30 • Новости дня
    Украинских военных после возвращения из самоволки начали отправлять в штурмовики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные теперь не могут перевестись в желаемое подразделение после возвращения из самовольного оставления части (СОЧ), для них предусмотрен перевод в штурмовые части, пишут местные СМИ.

    Генштаб ВСУ изменил правила возвращения военнослужащих после самовольного оставления части, пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Hromadske. Теперь военным, которые вернулись из самоволки, невозможно перейти в другие подразделения по собственному желанию или по указанию командиров.

    Согласно новым распоряжениям, личный состав, возвращенный после самовольного ухода, будет направляться исключительно в десантно-штурмовые войска или штурмовые полки. Об этом говорится в сообщении одного из украинских командиров, приведенном в издании. Новый порядок не принимает во внимание рекомендательные письма и письменные согласования командиров частей.

    Военным разъясняют, что это делается не только для того, чтобы напугать личный состав, но и для информирования об изменениях в процедуре перевода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пленный Ярослав Доля заявил о массовом бегстве солдат с позиций ВСУ. По его словам, некоторые командиры ВСУ разрешают военнослужащим покидать должности и возвращаться домой.

    Другой украинский пленный из бригады осужденных рассказал о применении жестоких методов наказания со стороны командиров.

    На Украине могут ликвидировать штурмовые войска из-за их неэффективности и отсутствия официального статуса с момента создания, сообщили в российских силовых структурах.


    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 23:51 • Новости дня
    Трамп сообщил о передаче Украине большей части закупаемого в США оружия НАТО

    Трамп: НАТО передает большую часть закупаемого в США оружия Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    США реализуют странам НАТО военную технику без скидок, при этом значительная часть поставок впоследствии направляется на Украину, заявил Дональд Трамп.

    США теперь продают вооружение странам НАТО по полной стоимости, а не передают его напрямую Украине, передает РИА «Новости».

    Дональд Трамп заявил, что большая часть приобретаемого НАТО оборудования в итоге попадает на Украину.

    По его словам, НАТО получает вооружение из США и далее распределяет его, причем основным получателем становится Украина.

    Президент подчеркнул, что американская сторона перестала отправлять Киеву оружие напрямую.

    «Теперь мы продаем НАТО оборудование по полной цене, а НАТО забирает это оборудование и, вероятно, передает его Украине. Полагаю, оно может передавать его и другим, но в основном оно передает его Украине, и они работают с Украиной в плане распределения оборудования, ракет», – сказал Трамп.

    Трамп добавил, что схема передачи вооружения через альянс позволяет Вашингтону поддерживать Украину, продавая оружие союзникам, которые впоследствии снабжают Киев необходимой техникой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что США больше не оказывают финансовую поддержку Киеву. Власти Италии заявили о нежелании участвовать в программе закупки американского оружия для Украины.

    В то же время украинские СМИ сообщают, что американские власти планируют увеличить объемы военной помощи Украине к 25 декабря.

    Владимир Зеленский заявил, что для реализации программы PURL Украине потребуется 15 млрд долларов в 2026 году, при этом на текущий год еще не хватает 800 млн долларов.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 06:47 • Новости дня
    Группировка «Север» заняла новые позиции и уничтожила военную технику ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе боевых действий на Харьковском и Сумском направлениях российские штурмовые группы за сутки смогли продвинуться вперед и нанесли значительные потери противнику.

    Войска группировки «Север» продолжили формирование полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, передает Telegram-канал «Северный ветер».

    На Сумском направлении после небольшого затишья вновь возросла интенсивность боев. Российские штурмовые подразделения при поддержке авиации, ударных БпЛА «Герань-2» и артиллерии продвинулись на двух участках фронта на глубину до 200 метров.

    Противник попытался контратаковать в районе Мирополья с применением западной бронетехники, но, понеся потери, отступил, был уничтожен БМП CV-90.

    В ночное время противник пытался скрыто завести штурмовые группы в районы Андреевки, Кондратовки и Садков, однако комплексными ударами было уничтожено шесть украинских боевых групп.

    На Теткинском и Глушковском участках серьезных изменений не зафиксировано, артиллерия наносила удары по позициям противника в районах Барило и Бабаковки.

    На Харьковском направлении «Северяне» вели тяжелые бои южнее Волчанска и в районе Хатнего участка фронта. Российская авиация и РСЗО «Солнцепек» наносили точечные удары по выявленным позициям ВСУ.

    В Вильче удалось расширить позиции на 300 метров и занять до 25 домовладений. В Лимане занято 10 зданий и захвачено пять опорных пунктов, продвижение составило до 400 метров. В районе Шиповатого ударами БпЛА был уничтожен пункт дислокации иностранных наемников.

    На Меловом и Хатнем участках отмечено продвижение российских групп по лесополосам на 300 метров. На Липцовском направлении существенных изменений не было. Командование ВСУ из-за нехватки людей было вынуждено формировать сводные подразделения из частей, понесших потери.

    Суточные потери украинской стороны составили более 170 человек и большое количество техники, включая бронетехнику, артиллерию, беспилотники, склады с боеприпасами и средства связи. Президент России Владимир Путин в своей речи подчеркнул, что долг каждого – чтить героев и поддерживать их идеалы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные приблизились к Орехову после освобождения Новоданиловки. Подразделения группировки «Днепр» освободили Новоданиловку в Запорожской области, а Южная группировка освободила Червоное в ДНР.

    Российские воздушно-десантные войска установили огневой контроль на Днепре и не дают подразделениям ВСУ проводить активные действия.

    Комментарии (0)
    Зеленский предложил вынести на всеукраинское обсуждение вопрос о будущем Донбасса
    Bloomberg: Украинские дроны атаковали нефтеплатформу «Лукойла» на Каспии
    Адмирала США допросили в Конгрессе про убийство выживших в море лодочников
    Грузия предложила Туркменистану свою территорию для транзита газа
    Военных ВСУ после возвращения из самоволки начали отправлять в штурмовики
    Победитель «Евровидения-2024» отказался от трофея из-за участия Израиля
    Риелтор Долиной оказался экспертом по мошенничеству с жильем

    Запад видит заговор в ослаблении юаня

    Европейская Торговая палата и американские МВФ захейтили китайский юань после того, как положительный торговый баланс Китая впервые превысил 1 трлн долларов. Запад видит целую теорию заговора в ослаблении китайской валюты. Более того, не стесняется указывать Пекину, что он должен делать, если не хочет усиления торговой войны. Однако экономисты показывают то, о чем западные страны умалчивают. Подробности

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Как устранить минную угрозу для ВМФ России

    Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе? Подробности

    Настоящие лидеры Европы находятся в России и США

    Ведущие политики Европы на самом деле не являются главными игроками европейского континента. По крайней мере, такой парадоксальный вывод делают сами европейские СМИ, вынужденные признать, что на ЕС влияют прежде всего с Запада и Востока. В итоге рейтинг самых влиятельных людей Европы доказывает правоту и силу Москвы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

