Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Экс-глава Ми-6 провел сделку без тендера для фирмы из США
Экс-глава Ми-6 Сойерс провел сделку без тендера с правительством Британии для американской фирмы
Бывший руководитель британской службы внешней разведки Ми-6 Джон Сойерс помог занимающейся шпионскими технологиями американской фирме Palantir Technologies (PT) с получением контракта у британских властей по поставке программного обеспечения на 34 млн долларов.
В 2019 году Сойерс организовал встречу исполнительного директора PT Алекса Карпа с занимавшим тогда пост секретаря кабмина Джона Мандзони, пишет Times, передает ТАСС.
Сам Сойерс руководил фирмой Newbridge Advisory, которая помогала предпринимателям по вопросам геополитики и рисков.
Британское правительство получило «бесплатную пробную версию» американского ПО, и через год фирма из США получила контракт на эту продукцию. Это ПО предназначено для сопоставления данных о таможне и транзите товаров после Брекзита.
Отмечается, что сделка без проведения тендера вызвала вопросы в британском правительстве о влиянии фирмы и обеспокоенность по поводу ее связей с британскими и американскими спецслужбами.
Palantir Technologies изначально получала деньги от ЦРУ на разработку ПО для слежения и депортации из США нелегальных мигрантов, указывается в материале. Пресс-секретарь Сойерса указала, что он не отрицает своих действий от имени PT, но настаивает, что его компания не занимается лоббированием.