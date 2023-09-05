Экс-глава Ми-6 провел сделку без тендера для фирмы из США

Экс-глава Ми-6 Сойерс провел сделку без тендера с правительством Британии для американской фирмы

Tекст: Алексей Дегтярев

В 2019 году Сойерс организовал встречу исполнительного директора PT Алекса Карпа с занимавшим тогда пост секретаря кабмина Джона Мандзони, пишет Times, передает ТАСС.

Сам Сойерс руководил фирмой Newbridge Advisory, которая помогала предпринимателям по вопросам геополитики и рисков.

Британское правительство получило «бесплатную пробную версию» американского ПО, и через год фирма из США получила контракт на эту продукцию. Это ПО предназначено для сопоставления данных о таможне и транзите товаров после Брекзита.

Отмечается, что сделка без проведения тендера вызвала вопросы в британском правительстве о влиянии фирмы и обеспокоенность по поводу ее связей с британскими и американскими спецслужбами.

Palantir Technologies изначально получала деньги от ЦРУ на разработку ПО для слежения и депортации из США нелегальных мигрантов, указывается в материале. Пресс-секретарь Сойерса указала, что он не отрицает своих действий от имени PT, но настаивает, что его компания не занимается лоббированием.