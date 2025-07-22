Bloomberg: Аварийное здание парламента Британии может загореться, как Нотр-Дам

Tекст: Мария Иванова

Вестминстерский дворец, в котором заседает парламент Британии, находится в аварийном состоянии и может загореться по сценарию, напоминающему пожар в Нотр-Даме, сообщает Bloomberg.

По словам обозревателя Розы Принс, ежегодно на текущий ремонт здания уходят 2 млн фунтов стерлингов, но этого недостаточно – регулярно случаются прорывы труб, короткие замыкания и падение камней, отмечает ТАСС.

«Это чудо, что никто до сих пор не погиб. Эксперты предупреждают, что все здание может вспыхнуть в любую минуту, как Нотр-Дам», – заявила журналист.

Кроме проблем с коммуникациями, дворец страдает от крыс и продолжающейся деградации конструкций. Эксперты отмечают, что дальнейшее откладывание капитального ремонта крайне опасно. По оценкам 2022 года, реставрация может стоить от 7 до 13 млрд долларов и занять от 19 до 28 лет, однако инфляция и ухудшение состояния здания уже увеличили эти суммы.

В обществе остро обсуждается уместность таких трат – граждане могут посчитать их чрезмерными, особенно на фоне роста налогов и сокращения социальных расходов. Это, по словам Принс, мешает властям принять окончательное решение о начале реставрации, и проект постоянно откладывается.

До сих пор не решен вопрос, где будет заседать парламент во время возможного ремонта. Среди вариантов – переезд депутатов в соседние здания или поэтапная реставрация с сохранением сессий в самом дворце.

Вестминстерский дворец – памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Его история начинается с XI века, а свой нынешний вид в неоготическом стиле он приобрел после реконструкции, завершенной в 1876 году.

Ранее парламент Британии проявил интерес к неработающей двери стоимостью 13 млн долларов.

Между тем The Independent сообщила, что Дональда Трампа оставили без возможности выступить в британском парламенте.