Спецслужбы Румынии начали поиск авторов ложных сообщений о минировании самолетов

Tекст: Тимур Шайдуллин

«В настоящее время ведется расследование личности преступников и любых связей между этими инцидентами. Расследования координируются между несколькими государствами и органами власти», – приводит слова Маринча РИА «Новости».

В четверг спецслужбы Румынии получили три ложных сообщения о бомбах на бортах самолетов, следовавших в Бухарест из Италии и Сербии, а также из Тель-Авива с пересадкой в румынской столице. В пятницу поступило ложное сообщение о минировании борта из Праги.

Маринча призвал посетителей аэропорта сохранять спокойствие, отметив, что проверки самолетов, высадка пассажиров или повторная проверка багажа являются мерами предосторожности.

«Любые дополнительные проверки, безусловно, могут вызвать задержки, нарушить движение, но они преследуют конкретную цель – безопасность каждого пассажира», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военная полиция Нидерландов сообщила об отсутствии взрывных устройств на борту прибывшего в Амстердам из Праги самолета авиакомпании KLM.

В тот же день в Европе было зафиксировано как минимум 15 сообщений о взрывчатке на борту пассажирских самолетов. В частности, следовавшие в Рим и из него два пассажирских самолета изменили планы полетов из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах.