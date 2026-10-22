Еврокомиссия анонсировала переговоры с НПЗ из-за удвоения цен на дизель

Еврокомиссия запустила диалог с европейскими НПЗ для снижения цен на дизель

Tекст: Мария Иванова

Для стабилизации энергетического рынка руководство Евросоюза инициировало прямые переговоры с представителями отрасли, передает ТАСС.

«Выполняя решения саммита ЕС <…>, Еврокомиссия проинформировала группу о запуске стратегического диалога с европейскими НПЗ. Этот диалог вскоре начнется под председательством еврокомиссаров по энергетике Дана Йоргенсена и по обороне Андрюса Кубилюса», – говорится в заявлении ЕК по итогам заседания экспертной Координационной группы ЕС по нефти.

На саммите объединения 15–16 октября европейские лидеры уполномочили комиссию принять меры для снижения цен на горючее, в первую очередь на дизель. С начала года стоимость газа в странах ЕС выросла на 140%, а дизельного топлива – на 100%.

Отмечается, что еврокомиссар Дан Йоргенсен является автором бессрочного запрета на закупки российского газа в любых формах с 2027 года. В настоящее время он также занимается разработкой аналогичного эмбарго на импорт нефти из России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дмитриев заявил о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе.

Весной рыбаки в ЕС перестали выходить в море из-за цен на топливо.

В марте в Европе началась битва за топливо.