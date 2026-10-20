Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.0 комментариев
Песков: Восстановление прав российских спортсменов идет успешно
Работа по восстановлению прав российских спортсменов на международных соревнованиях продвигается весьма успешно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Министерство ведет огромную работу по контакту с международными спортивными организациями с тем, чтобы продолжать процесс восстановления в правах наших спортсменов, который идет весьма успешно», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он добавил, что ведомство прилагает значительные усилия для возвращения атлетов на международную арену.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Литву лишили этапа Кубка мира по современному пятиборью из-за отказа допустить российских спортсменов.
На прошлой неделе генеральный секретарь World Gymnastics назвал печальным инцидентом отказ в выдаче виз российским гимнасткам для участия в турнире в Нидерландах. Тогда министр спорта Михаил Дегтярев отметил, что странам ЕС больше нельзя доверять проведение международных соревнований.