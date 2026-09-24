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Европейское оборонное агентство призвало ЕС ускорить перевооружение
Оборонное агентство ЕС призвало страны ускорить перевооружение
Согласно краткому изложению доклада ЕС, подготовленного для лидеров блока, Европейский союз перевооружается недостаточно быстро и эффективно, чтобы достичь своей цели – быть готовым к обороне к 2030 году.
В своем первом ежегодном докладе о готовности обороны Европейское оборонное агентство заявило, что нынешние планы стран-членов ЕС «по всей видимости, не соответствуют» цели по заполнению пробелов в таких областях, как противовоздушная и противоракетная оборона, наземные боевые действия, военно-морские силы, запасы боеприпасов и беспилотные летательные аппараты, передает Reuters.
«Для решения проблем, связанных с напряженной и ухудшающейся обстановкой в сфере безопасности, а также с угрозой, исходящей от России, необходимо двигаться дальше и значительно быстрее, чем сейчас, чтобы достичь оборонной готовности к 2030 году», – заявило агентство ЕС.
В 2025 году лидеры 27 стран ЕС заказали этот доклад для оценки прогресса в их стремлении укрепить обороноспособность Европы.
Ожидается, что в понедельник, 28 сентября, министры обороны ЕС обсудят доклад оборонного ведомства в Брюсселе, после чего он будет представлен лидерам блока.
«Нынешний импульс и увеличение инвестиций пока не приводят к созданию достаточно боеспособных, устойчивых и совместимых сил, а также сохраняются критические пробелы в возможностях. Достигнутых на данный момент результатов, хотя и беспрецедентных, пока недостаточно», – сказано в предварительном резюме оборонного ведомства ЕС.
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