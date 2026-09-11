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Военно-морские силы Казахстана начали масштабные учения на Каспии
Казахстанский флот приступил к трехэтапным маневрам со стрельбами в Каспийском море
Плановые учения Военно-морских сил (ВМС) Казахстана начались в акватории Каспийского моря, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.
Плановые маневры Военно-морских сил Казахстана стартовали в акватории Каспийского моря, передает ТАСС. Мероприятие разделено на три этапа для последовательного усложнения задач.
«Моряки отработают взаимодействие между кораблями, навигацию и связь, управление кораблем и применение вооружения. Отдельное внимание будет уделено действиям экипажей на значительном удалении от берега», – сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.
Тренировки направлены на проверку готовности личного состава к выполнению поставленных целей. В ходе похода военнослужащие выполнят практические стрельбы из корабельного вооружения. На поздних этапах к маневрам присоединятся дополнительные подразделения.
Точный состав задействованной корабельной группировки пока не раскрывается. Известно, что арсенал казахстанского флота включает противодиверсионные и ракетно-артиллерийские катера. Также на вооружении стоят тральщики и гидрографические суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня текущего года Вооруженные силы Казахстана перевели войска в высшую степень боевой готовности для плановых занятий. Осенью прошлого года Россия предложила организовать совместные военно-морские маневры четырех стран на Каспии в 2026 году. Летом прошлого года казахстанские военные провели внезапную проверку готовности сил морской пехоты и кораблей.