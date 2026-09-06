Грузовой самолет выехал за пределы ВПП в Майами и загорелся

Tекст: Антон Антонов

«Рейс 21 Air 7598 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в международном аэропорту Майами около двух часов дня по местному времени в воскресенье, 6 сентября», – говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации США.

Воздушное судно вылетело из международного аэропорта имени Луиса Муньоса Марина в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Записи авиадиспетчеров свидетельствуют, что самолет мог задеть автомобиль на объездной дороге, передает ABC.

В аэропорту объявили временный запрет на вылеты и закрыли все взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки. На место происшествия прибыли более 60 подразделений пожарно-спасательной службы округа Майами-Дейд, которые приступили к тушению пожара и оказанию помощи пострадавшим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году грузовой борт авиакомпании UPS разбился при выезде с полосы в американском Луисвилле.

В январе 2025 года бизнес-джет в Бразилии после выезда за пределы ВПП загорелся на пляже.