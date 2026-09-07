Мост между Россией и КНДР назван в честь офицера Красной армии Новиченко

Tекст: Антон Антонов

Строительство мостового перехода через реку Туманную завершится в понедельник, в церемонии по видеосвязи примет участие премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА «Новости».

Протяженность мостового перехода составляет почти 5 км, при этом длина самого моста – около километра, движение организовано по двум полосам.

В строительстве было задействовано более 70 человек и свыше 30 единиц техники.

«В рамках подготовки к открытию нового автомобильного мостового перехода ему присвоено официальное наименование «мост Якова Новиченко» в честь офицера Красной армии и Героя Труда КНДР, который в 1946 году накрыл своим телом гранату, брошенную в товарища Ким Ир Сена», – сообщили в пресс-службе.

Параллельно с мостом построен автомобильный пункт пропуска через границу Хасан, рассчитанный на десять полос движения. После выхода на полную мощность пункт пропуска сможет пропускать 300 транспортных средств и более 2,3 тыс. человек в сутки, при этом показатели могут быть увеличены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты в апреле 2026 года завершили стыковку пролетов километрового моста через реку Туманная.

Министр международных и внешнеэкономических связей Приморского края сообщил, что завершение строительства откроет прямой доступ в торгово-экономическую зону Расон в КНДР.