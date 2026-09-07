Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!25 комментариев
Мост между Россией и КНДР назван в честь офицера Красной армии Новиченко
Новый мост между Россией и КНДР получит имя офицера Красной армии, Героя Труда КНДР Якова Новиченко, сообщила пресс-служба правительства России.
Строительство мостового перехода через реку Туманную завершится в понедельник, в церемонии по видеосвязи примет участие премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА «Новости».
Протяженность мостового перехода составляет почти 5 км, при этом длина самого моста – около километра, движение организовано по двум полосам.
В строительстве было задействовано более 70 человек и свыше 30 единиц техники.
«В рамках подготовки к открытию нового автомобильного мостового перехода ему присвоено официальное наименование «мост Якова Новиченко» в честь офицера Красной армии и Героя Труда КНДР, который в 1946 году накрыл своим телом гранату, брошенную в товарища Ким Ир Сена», – сообщили в пресс-службе.
Параллельно с мостом построен автомобильный пункт пропуска через границу Хасан, рассчитанный на десять полос движения. После выхода на полную мощность пункт пропуска сможет пропускать 300 транспортных средств и более 2,3 тыс. человек в сутки, при этом показатели могут быть увеличены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты в апреле 2026 года завершили стыковку пролетов километрового моста через реку Туманная.
Министр международных и внешнеэкономических связей Приморского края сообщил, что завершение строительства откроет прямой доступ в торгово-экономическую зону Расон в КНДР.