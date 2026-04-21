На границе России и КНДР состыковали автомобильный мост через реку Туманную
Специалисты завершили стыковку пролетов километрового моста через реку Туманную, который впервые свяжет два государства прямым автомобильным сообщением.
Стыковка пролетного строения автомобильного моста через реку Туманную завершилась, передает ТАСС. В результате между государствами впервые появится прямое автомобильное сообщение, сообщили в Минтрансе.
В церемонии стыковки в онлайн-формате приняли участие глава Минтранса РФ Андрей Никитин и глава Минприроды Александр Козлов.
«Менее чем за год выполнены важнейшие этапы строительства: возведение опор, укрепление и надвижка пролетных строений. Это стало возможным благодаря профессионализму объединенной команды специалистов, превратившей стратегический проект в реальность», – подчеркнул Никитин.
Протяженность мостового перехода составит почти пять километров, а самого моста – один километр. На нем будет организовано движение по двум полосам. С российской стороны в строительстве участвуют 70 человек и 30 единиц техники. Открытие объекта запланировано на июнь 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительства России и КНДР договорились о создании пограничного автомобильного моста. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал строительство объекта важным шагом для развития двустороннего сотрудничества.