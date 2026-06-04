Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Путин заявил о попытках Европы глобализовать конфликт на Украине
Европейские государства намеренно стремятся придать противостоянию на Украине мировой масштаб, несмотря на его изначально ограниченный характер, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер обратил внимание на действия западных политиков во время встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге, передает ТАСС. По его словам, искусственное расширение масштабов текущего противостояния несет серьезные риски.
«Если кризис на Украине прежде всего имеет локальный, но, к сожалению, европейские государства стараются придать ему глобальное звучание, то кризис вокруг Ирана явно носит глобальный характер», – подчеркнул Владимир Путин.
Он добавил, что влияние ситуации на мировую экономику легко оценить на примере перекрытия Ормузского пролива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент России Владимир Путин связал истоки украинского кризиса со стремлением Киева в Евросоюз. Ранее российский лидер обвинил западные элиты в провоцировании данного противостояния.
В конце прошлого месяца застрявшие супертанкеры вырвались из заблокированного Ормузского пролива по предложенному Ираном маршруту.