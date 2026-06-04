Путин заявил о попытках Европы глобализовать конфликт на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Российский лидер обратил внимание на действия западных политиков во время встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге, передает ТАСС. По его словам, искусственное расширение масштабов текущего противостояния несет серьезные риски.

«Если кризис на Украине прежде всего имеет локальный, но, к сожалению, европейские государства стараются придать ему глобальное звучание, то кризис вокруг Ирана явно носит глобальный характер», – подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что влияние ситуации на мировую экономику легко оценить на примере перекрытия Ормузского пролива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент России Владимир Путин связал истоки украинского кризиса со стремлением Киева в Евросоюз. Ранее российский лидер обвинил западные элиты в провоцировании данного противостояния.

В конце прошлого месяца застрявшие супертанкеры вырвались из заблокированного Ормузского пролива по предложенному Ираном маршруту.