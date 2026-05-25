Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.10 комментариев
Застрявшие супертанкеры вырвались из заблокированного Ормузского пролива
Танкер Fuwairit и супертанкер Eagle Verona воспользовались маршрутом, который предложил Иран для выхода из Ормузского пролива, после почти трехмесячного стояния на мели, передает агентство Reuters.
Танкер Fuwairit и супертанкер Eagle Verona воспользовались предложенным Ираном коридором для выхода в открытое море, передает РИА «Новости». До этого корабли находились на мели около трех месяцев.
«Судна являются одними из немногих супертанкеров, покидающих в этом месяце залив, по транзитному маршруту, который Иран приказал использовать», – сообщает агентство Reuters. Иранские военные четвертого мая обнародовали карту с обозначением зоны своего контроля и безопасного пути. Эта территория ограничивается линиями между иранскими и эмиратскими населенными пунктами.
Судно Fuwairit компании Mitsui O.S.K. Lines везет сжиженный газ из Катара и во вторник разгрузится в Пакистане. Супертанкер Eagle Verona корпорации Sinopec доставит иракскую нефть в китайский порт Нинбо 12 июня.
Обострение ситуации вокруг Ирана фактически заблокировало Ормузский пролив. Этот торговый путь имеет ключевое значение для мировых поставок углеводородов. Сложившийся кризис уже спровоцировал рост цен на топливо и промышленные товары во многих странах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в десять раз расширил зону своих военных операций в Ормузском проливе.
Блокада этого маршрута спровоцировала резкое падение апрельского экспорта иракской нефти.
Позже военно-морские силы исламской республики обеспечили безопасный проход 35 торговых судов.