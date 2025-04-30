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Мишустин назвал знаковым этапом строительство моста между Россией и КНДР
Мишустин назвал строительство моста знаковым этапом отношений России и КНДР
Строительство автомобильного моста через реку Туманная станет важным шагом для развития сотрудничества между Россией и КНДР, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Строительство автомобильного моста между Россией и КНДР через реку Туманная стало важным этапом в отношениях двух стран, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время церемонии запуска проекта, прошедшей по видеосвязи с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэ Соном.
Мишустин подчеркнул, что значение моста выходит далеко за рамки просто инженерной задачи.
«Мост символизирует наше общее стремление к укреплению дружественных, добрососедских отношений, наращиванию межрегионального сотрудничества», – заявил премьер.
Глава российского правительства добавил, что создается надежная основа для более тесной кооперации между странами, а сама дорога позволит наладить открытый диалог, увеличить число поездок и встреч, а также познакомить жителей России и КНДР с историей и традициями друг друга.
Мишустин отметил высокую ценность дружеских отношений с КНДР и подтвердил готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию. Глава кабмина добавил, что участие в строительстве важного инфраструктурного объекта – это большая честь и ответственность, а также вклад в укрепление доверия и единства между странами.
Напомним, правительства России и КНДР договорились о создании пограничного автомобильного моста через реку Туманная в рамках сотрудничества в сфере здравоохранения и медицинского образования.
Сообщалось, что 30 апреля церемония запуска строительства этого моста пройдет в режиме видеоконференции с участием премьер-министра России Михаила Мишустина.