В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.7 комментариев
Путин в ответ на письмо Зеленского призвал российских военных: Работайте, братья
Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме прокомментировал послание Владимира Зеленского, обратившись со словами поддержки к участникам спецоперации.
Глава государства подчеркнул, что в сложившейся ситуации слова нужно адресовать не любителям эпистолярного жанра, а бойцам на передовой, передает ТАСС.
«И вот обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас», – заявил российский лидер.
Владимир Путин призвал военнослужащих на линии боевого соприкосновения продолжать выполнение задач, сказав им: «Работайте, братья!»
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой прекращения огня в открытом письме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрывать реакцию главы государства на данное послание. Позже официальный представитель Кремля допустил публичный ответ российского лидера на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.