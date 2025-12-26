  • Новость часаФСБ задержала в Ставрополе девушку за подготовку теракта против военных
    Россия совершила инженерное чудо в авиации
    Бойцы «Востока» показали захваченный штаб ВСУ в центре Гуляйполя
    США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС
    Онищенко назвал шестидневку идеальным вариантом для России
    В ДНР заявили о стягивании украинских войск к трем ключевым городам Донбасса
    ФСБ задержала в Ставрополе девушку за подготовку теракта против военных
    Трамп заявил об ударе по «террористическим подонкам» в Нигерии
    Роскосмос сообщил о переносе первого пуска ракеты «Союз-5»
    Захарова напомнила о первопричинах трагедии с крушением самолета AZAL
    26 декабря 2025, 09:55 • Новости дня

    Герой России рассказал о сбросах снарядов дронами ВСУ на пожилых людей в Северске

    Герой России рассказал о сбросах снарядов ВСУ на стариков в Северске

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Северска в течение длительного времени не могли безопасно добывать воду, поскольку украинские дроны сбрасывали на них боеприпасы во время выхода из укрытий, сообщил Герой России из Калмыкии Наран Очир-Горяев.

    Пожилые жители Северска долгое время не могли выходить за водой из-за угрозы со стороны украинских дронов, которые сбрасывали на них боеприпасы, рассказал Герой России из Калмыкии Наран Очир-Горяев, передает ТАСС.

    По его словам, во время освобождения города в зоне его ответственности находились 42 человека, оказавшихся в тяжелом моральном состоянии после длительного пребывания под контролем противника.

    Очир-Горяев отметил, что сразу после освобождения российские бойцы помогли мирным жителям медицински и гуманитарно, а уже через два дня начали эвакуацию, в первую очередь раненых. Он подчеркнул: «Бабушки, дедушки ходили за водой, а на них просто сверху дроны скидывали снаряды, не давали пройти за водой даже».

    Герой России добавил, что слышал рассказы местных жителей о расстрелах молодых людей украинскими военными при отходе. По его словам, противник проявляет крайнюю жестокость и полное отсутствие человеческих качеств.

    Очир-Горяев получил звание Героя России за мужество, проявленное в боях за Северск, и за последние месяцы трижды встречался с Владимиром Путиным. Он получил награду из рук президента, докладывал ему о ситуации после освобождения города и был приглашен на «Итоги года».

    Ранее Очир-Горяев рассказал президенту Владимиру Путину о взятии Северска. Он заявил о намерении «добивать гадину» после увиденного в Северске отношения украинских националистов к гражданскому населению.

    25 декабря 2025, 12:13 • Новости дня
    В Гуляйполе уничтожены подземные бункеры ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подземные бункеры ВСУ в городе Гуляйполе были уничтожены российской армией, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале Балицкий сообщил: «Наша армия уничтожила подземные бункеры противника в Гуляйполе». По его словам, эти укрепления строились на протяжении нескольких лет и находились глубоко под землей.

    Губернатор отметил, что противник вложил в строительство бункеров миллионы гривен, оснастив их современными коммуникациями, при этом укрепления воспринимались ВСУ как образец безопасности. По оценке Балицкого, все эти бетонные сооружения не смогли продержаться и пяти минут под ударами российской армии.

    Он добавил, что Гуляйполе является важным опорным районом ВСУ, а также значимым транспортным узлом региона. Взятие этого населенного пункта позволит создать условия для дальнейшего освобождения всей Запорожской области. Балицкий подчеркнул, что власти Запорожской области готовы предоставить административную и гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий.

    Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил о наступлении армии России по всем направлениям на фронте. Российский лидер сообщил, что более половины города Гуляйполя перешло под контроль российских сил. Он уточнил, что населенный пункт разбит рекой на две части, основная часть города находится на правом берегу, куда российские бойцы переправились и заняли позиции.

    В минувшую пятницу советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинская армия за сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области.

    25 декабря 2025, 22:20 • Новости дня
    Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ
    Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ
    Tекст: Катерина Туманова

    Командование украинской армии столкнулось с массовым побегом бойцов одного из ключевых подразделений – 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    По словам российских силовиков, в украинской армии с каждым днем увеличивается число подразделений, которые не оправдали надежд командования.

    «Некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ», – рассказал источник ТАСС.

    При этом, отметили представители силовых структур России, командование ВСУ «продолжает плодить нежизнеспособные организмы» на фронте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Рады еще в октябре предложил отправлять дезертиров из ВСУ в штурмовые отряды. Подполье сообщило о краже гуманитарной помощи дезертирами ВСУ. На Украине оштрафовали командира за массовое дезертирство солдат. Силовики сообщили о массовом дезертирстве в 72-й бригаде ВСУ.


    25 декабря 2025, 13:30 • Видео
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    26 декабря 2025, 02:10 • Новости дня
    Бойцы «Востока» показали захваченный штаб ВСУ в центре Гуляйполя
    Бойцы «Востока» показали захваченный штаб ВСУ в центре Гуляйполя
    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы российской группировки войск «Восток» захватили в центре Гуляйполя Запорожской области штаб батальона ВСУ с техникой и документацией противника.

    «Мы, бойцы 60-й отдельной мотострелковой бригады 2-го батальона 4-й роты находимся на улице Соборной, 52. Данное здание было взято нашими военнослужащими, где в дальнейшем оказался штаб штаб 1-го батальона 106-й бригады теробороны ВСУ», – говорит боец на видео, размещенном в Telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.


    В ролике, предоставленном бойцами российской группировки войск «Восток», показывают кабинет командира батальона ВСУ, в котором остались бригадный флаг, компьютер, радиостанции, рабочая карта командира, телефоны без паролей, планшеты.

    Затем – рабочее место начальника штаба батальона – там брошенные печати воинской части, а напротив – рабочее место наблюдателей с дронов, с большими плазменными экранами и ноутбуками.

    «Мы находимся в центре города Гуляйполя, там несколько улиц только осталось, так что победа будет за нами», – говорит в финале видео боец ВС России.

    В украинских медиа подтвердили, что изображенное на видео помещение – бывший штаб 1-го батальона 106-й бригады теробороны ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказывал, что украинские военные начали сдаваться в плен «целыми пачками». Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинская армия за одни сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подземные бункеры ВСУ в городе Гуляйполе были уничтожены российской армией.

    26 декабря 2025, 08:39 • Новости дня
    В ДНР заявили о стягивании украинских войск к трем ключевым городам Донбасса
    В ДНР заявили о стягивании украинских войск к трем ключевым городам Донбасса
    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские войска перебрасывают значительные силы к трем ключевым городам Донбасса – Краматорску, Дружковке и Славянску, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    «Сейчас у противника задача удержать три крупных хаба – Краматорск, Дружковку и Славянск. С этой целью в города и окрестности противник стягивает серьезные силы, боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, наемников, в том числе из Колумбии», – сказал Кимаковский, передает ТАСС.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о наступлении армии России по всем направлениям на фронте.

    Напомним, российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР и Заречное в Запорожской области. До этого ВС РФ освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров сообщил, что Украина могла потерять порядка 10 тыс. иностранных наемников в зоне СВО за все время боевых действий. Военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на информацию от подполья, сообщил, что ВСУ стягивают иностранных наемников, в частности из Колумбии, в Харьков, после освобождения Купянска российскими войсками.

    25 декабря 2025, 13:52 • Новости дня
    Кремль счел странным рождественское выступление Зеленского

    В Кремле назвали странным и некультурным рождественское выступление Зеленского

    Кремль счел странным рождественское выступление Зеленского
    Tекст: Вера Басилая

    Рождественское обращение Владимира Зеленского, в котором прозвучали пожелания смерти, говорит о его озлобленности и неадекватности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Владимир Зеленский во время своего рождественского выступления проявил некультурность и агрессию, передает ТАСС. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского с пожеланием смерти кому-либо.

    Песков подчеркнул, что обращение главы украинского государства показалось в Кремле странным.

    «Некультурно, озлобленно. Похож на малоадекватного человека», – заявил представитель Кремля.

    Кроме того, Песков отметил, что подобные заявления ставят под сомнение способность Зеленского принимать взвешенные решения по вопросу урегулирования конфликта. По мнению Кремля, такие проявления вызывают вопросы о возможности политико-дипломатического разрешения украинского конфликта со стороны Киева.

    Ранее власти Украины переименовали Рождество 7 января в профессиональный праздник программистов.

    Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на 25 декабря.

    25 декабря 2025, 23:43 • Новости дня
    США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС

    «Коммерсант» сообщил об интересе США к майнингу на Запорожской АЭС

    США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС
    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе встречи с представителями бизнеса 24 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что с Вашингтоном обсуждается возможность совместного управления Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) без участия Украины, сообщил «Коммерсант».

    «Американские коллеги, например, выражали заинтересованность заняться майнингом на Запорожской АЭС», – сообщил спецкор газеты «Коммерсант» Андрей Колесников. По его словам, Владимир Путин во время встречи в Кремле с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей рассказал, что обсуждается вопрос о совместном с американской стороной управлении атомной станцией, но без участия Украины.

    При этом по инициативе американцев обсуждаются варианты поставок электроэнергии Украине. К тому же, отметил Путин, на ЗАЭС работают украинские специалисты, но с российскими паспортами.

    Напомним, ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев допустил поставки энергии с ЗАЭС на Украину.

    В декабре 2025 года ЗАЭС получила лицензию Ростехнадзора для эксплуатации первого энергоблока на десятилетний срок. В Росэнергоатоме рассчитывают, что в 2026-2027 годах лицензии на эксплуатацию получат еще энергоблоки со второго по шестой.

    25 декабря 2025, 20:07 • Новости дня
    Мединский осудил власти Украины за смену дат Рождества

    Мединский осудил навязывание конфессий украинским режимом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Помощник президента Владимир Мединский раскритиковал попытки властей на Украине изменить традиционные конфессии и обратил внимание на сложную религиозную ситуацию в стране.

    Действия киевских властей по насаждению иных конфессий на Украине прокомментировал помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, такие вещи населению навязывать нельзя.

    Комментируя РИА «Новости» изменение календаря празднования Рождества на Украине, Мединский заявил: «То что сейчас украинские власти творят с точки зрения насаждения иных конфессий. Господь им судья. Там все видят. Нельзя людям навязывать такие вещи».

    Напомним, что в июле 2023 года Владимир Зеленский подписал закон, по которому Украина официально отмечает Рождество по новоюлианскому календарю 25 декабря. Этот шаг стал частью более широкой политики пересмотра церковных праздников и традиций, проводимой украинскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины решили вместо традиционного православного Рождества 7 января отмечать в этот день профессиональный праздник программистов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что рождественское обращение Владимира Зеленского с пожеланиями смерти говорит о его озлобленности и неадекватности.

    Сам Зеленский ранее объявил о создании новой концепции размещения праздников в национальном календаре Украины.

    25 декабря 2025, 12:24 • Новости дня
    Российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР
    Российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Свято-Покровское южнее Северска в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты около Константиновки, Краматорска, Никифорови и Резниковки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 215 военнослужащих, танк, шесть бронемашин, два артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам нацгвардии, теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Кондратовки, Новой Сечи, Нововасилевки, Павловки и Писаревки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Избицким, Рыбалкино и Старицей.

    При этом ВСУ потеряли до 265 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены две израильские радиолокационные станции RADA и три склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Благодатовки, Богуславки, Грушевки, Купянска-Узлового, Нечволодовки, Новосергеевки, Подолов Харьковской области и Дробышево ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 220 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» продолжтдт уничтожение окруженного противника в Димитрове. Была пресечена попытка прорыва подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на юго-востоке Гришино, пытавшихся вернуть утраченные позиции.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Вольного, Гришино, Грузского, Ивановки, Криворожья, Марьевки, Сергеевки, Удачного, Шевченко ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери противника при этом составили более 445 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны поблизости от Гавриловки, Покровского Днепропетровской области, Воздвижевки, Гуляй-поля, Придорожного и Терноватого Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, пять бронемашин, пять орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены два склада матсредств, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Заречное в Запорожской области.

    Днем ранее они освободили днепропетровскую Андреевку и харьковскую Прилипку. А до этого Вильчу в Харьковской области.

    25 декабря 2025, 12:02 • Новости дня
    ФСБ предотвратила серию терактов в Калужской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы намеревались устроить несколько терактов в Калужской области, в том числе на федеральном газохранилище, их должен был осуществить уроженец Запорожья, его уничтожили при попытке задержания, сообщили в ФСБ.

    Подозреваемый 1976 года рождения был ликвидирован при попытке задержания, он выполнял задание украинских спецслужб по подрывам в регионе, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Теракты должны были состояться на федеральном газохранилище и на автомобильной стоянке оборонного предприятия. Для выполнения задания задержанный подготовил около 80 кг бризантного взрывчатого вещества и изготовил самодельные зажигательные устройства.

    При попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление «и был уничтожен ответным огнем», добавили в ФСБ.

    Никто из правоохранителей и гражданских не пострадал.

    Из специального тайника, оборудованного украинскими спецслужбами, ФСБ изъяла 300 грамм пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два электродетонатора, пистолет ПМ и боеприпасы к нему. Все улики изъяты и переданы для дальнейших следственных действий.

    Ранее ФСБ предотвратила теракт на нефтепроводе в Тюменской области, планировавший его россиянин был уничтожен.

    26 декабря 2025, 07:22 • Новости дня
    США внесли 27 украинцев в базу «худших из худших» преступников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское министерство внутренней безопасности включило 27 украинцев в электронную базу наиболее опасных иностранных преступников.

    Американское ведомство внесло этих украинских граждан в категорию «худших из худших», куда попадают иностранцы, задержанные службой иммиграционного и таможенного контроля за тяжкие преступления, передает ТАСС.

    В перечень попали те, кто в последние 11 месяцев был задержан и признан виновным в ограблениях, мошенничестве, вооруженных нападениях, торговле наркотиками и преступлениях сексуального характера. Представителей Украины в этом списке больше, чем из других бывших советских республик.

    В ведомстве сообщили, что основная часть базы состоит из выходцев из латиноамериканских стран, а количество граждан Мексики, уже занесенных в данный реестр, составляет несколько тысяч человек.

    Напомним, из США на Украину вернулись 50 граждан. Группа прибыла через пункт пропуска «Шегини» на границе с Польшей.

    25 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Беженец назвал попытку высадки спецназа ГУР в Красноармейске самоубийством

    Стали известны подробности гибели украинского десанта при попытке высадки в Красноармейске

    Tекст: Денис Тельманов

    Очевидец из Красноармейска рассказал о ночной атаке украинского спецназа и гибели высадившихся бойцов при попытке прорыва в ноябре.

    По информации РИА «Новости», беженец Евгений поделился воспоминаниями о событиях на окраине Красноармейска в ноябре, когда подразделение спецназа ГУР Украины попыталось высадиться на вертолетах.

    «Было темно – не скажу, вечер это был или ночь. Мы услышали звук вертолетов, лопасти отчетливо было слышно. Потом началась стрельба, именно пулеметная», – рассказал Евгений.

    Спустя несколько минут стрельба прекратилась, а вертолеты быстро исчезли с места происшествия. Жители города тогда решили, что пролет был совершен российскими военными, так как подобные события уже происходили раньше.

    «Мы думали, что, как всегда, русские прилетели, отстрелялись и улетели», – вспоминал собеседник издания.

    Только утром следующего дня стало понятно, что ночью произошла неудачная попытка высадки украинских сил. По словам Евгения, утром в новостях сообщили о попытке прорыва 11 бойцами ГУР Украины для деблокирования города, которая закончилась их гибелью.

    «Ну, это самоубийство. Мы были в шоке, зачем такое вообще делать», – отметил беженец.

    Евгений подчеркнул, что операция выглядела бессмысленной и обреченной с самого начала, а ее результат лишь укрепил уверенность местных жителей в ее абсурдности. «Это было очень глупо», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия ведет успешные наступательные действия в районах Дробышево, Диброво и Озерного с возможным расширением операций в сторону Северска.

    Российские войска продвигаются и сжимают украинские формирования в этих районах, основную роль играет 25-я общевойсковая армия.

    Президент России Владимир Путин отметил, что после вытеснения украинских войск с Курской земли инициатива полностью перешла к армии России, которая наступает по всей линии соприкосновения.

    Минобороны пресекло попытки прорыва штурмовых групп на северные окраины промзоны Красноармейска.

    25 декабря 2025, 16:52 • Новости дня
    Захарова: Украинским силовикам поручили провести всеобщую мобилизацию

    Захарова: Украинским силовикам поручили фактически провести всеобщую мобилизацию

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинским силовикам поручили выдать около 2 млн повесток в начале 2026 года, что свидетельствует о подготовке к масштабной мобилизации, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Украинским силовикам поручили в начале 2026 года выдать около 2 млн повесток, что фактически станет всеобщей мобилизацией, передает ТАСС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на недавнем брифинге.

    По словам Захаровой, поступила информация о том, что властями Украины перед силовиками поставлена задача «максимально закрутить гайки» в обеспечении мобилизации. Она подчеркнула: «На практике это будет просто равносильно всеобщей мобилизации на Украине».

    Такие меры, по мнению дипломата, свидетельствуют о растущем давлении внутри страны и попытках властей нарастить численность вооруженных сил. Захарова также отметила, что подобные действия могут вызвать широкое общественное недовольство.

    Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщал, что украинские подразделения больше не могут пополняться за счет принудительной мобилизации. По его словам, украинские силовые структуры в 2025 году потеряли на уровне 500 тыс. человек.


    25 декабря 2025, 12:39 • Новости дня
    Хантер Байден назвал Украину «змеиным логовом»

    Хантер Байден признал свою работу в украинской Burisma ошибкой

    Хантер Байден назвал Украину «змеиным логовом»
    Tекст: Вера Басилая

    Сын бывшего президента США Хантер Байден в интервью шоу The Shawn Ryan Show признал участие в Burisma ошибкой и назвал Украину «змеиным логовом».

    Хантер Байден в шоу The Shawn Ryan Show назвал Украину «змеиным логовом» и признался, что его работа в украинской газовой компании Burisma, вероятно, была ошибкой.

    «Я был очень, очень наивен в отношении того, какое змеиное логово представляет собой Украина… уровень коррупции до сих пор поражает», – заявил Хантер Байден, передает РИА «Новости».

    Издание New York Post подчеркивает, что Хантер Байден зарабатывал в Burisma миллион долларов в год, несмотря на то, что не имел опыта работы в энергетической отрасли. Сейчас сын бывшего президента США сообщил, что его долги превышают 15 млн долларов и он не знает, как с ними справляться.

    В октябре 2020 года газета New York Post рассказывала о рассылке электронных писем Хантером Байденом, где он представлял интересы отца, тогда еще вице-президента, украинской фирме. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявлял о выплатах в миллионы долларов за лоббирование доступа к высокопоставленному родственнику. Эта переписка якобы была найдена на ноутбуке Байдена, который впоследствии стал источником скандальных личных фотографий сына президента.

    В проекте сделки Хантера Байдена со следствием указывалось, что он получил доход свыше 5,5 млн долларов в том числе от Burisma Holdings.

    Бывшие сотрудники Налоговой службы США заявили о давлении и коррупции, которые сопровождали расследование финансовых операций Байдена-младшего.

    Также сообщалось, что Джо Байден заставил ЦРУ скрыть доклад о делах своей семьи на Украине.

    26 декабря 2025, 05:25 • Новости дня
    Украинскую беженку в британском колледже убеждали учить русский язык

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинская беженка Катерина Эндеберия ушла из британского колледжа, который настаивал на том, чтобы она «изучала русский язык», когда у нее возникли трудности с другими предметами.

    Катерина Эндеберия, которая в 2022 году переехала с Украины в британский Сток-он-Трент, столкнулась с трудностями при адаптации в системе образования, пишет Guardian.

    После окончания Excel Academy и начального курса в шестиклассном колледже города Сток-он-Трент девушка начала изучать политику, экономику и статистику.

    По словам Катерины, когда у нее появились трудности с учебой преподаватели  колледжа убеждали перейти на изучение русского языка, несмотря на ее просьбы о поддержке по профильным предметам.

    Как она заявила, «вместо того чтобы проявить сочувствие или помочь, они продолжали настаивать на том, чтобы я сменила тему».

    В результате 19-летняя студентка бросила колледж и продолжила учебу дома, самостоятельно готовясь к экзаменам с помощью конспектов друзей. Стоимость подачи заявок на экзамены A-level составила примерно 1 тыс. 400 фунтов стерлингов (1892 доллара).

    Эндеберия обратилась с жалобой в образовательный трест Potteries Educational Trust и планирует передать дело в Ofsted.

    В комментарии Guardian представитель колледжа отметил, что учреждение стремится решать вопросы студентов в рамках утвержденной процедуры, однако отказался обсуждать детали по конкретным лицам из соображений конфиденциальности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сентябрьское обновление британской статистики выявило рост числа нелегальных мигрантов в гостиницах до 36 273 человек по сравнению с июнем. В Шотландии лейбористская администрация отменила  ежемесячные выплаты владельцам жилья, приютившим украинских беженцев.

    Десятки тысяч украинских беженцев, находящихся в Израиле, рискуют быть  депортированы в ближайшие недели.

    26 декабря 2025, 03:40 • Новости дня
    ВСУ начали расследование после потери командного пункта в Гуляйполе

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные начали проверку информации о том, что в Гуляйполе российские войска захватили штаб батальона ВСУ с ноутбуками, телефонами и картами, о чем сообщил представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин.

    «По данному факту представители соответствующих компетентных органов проводят детальное расследование», – цитирует его ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости».

    Волошин подчеркнул, если факт потери будет подтвержден, украинские правоохранители откроют уголовное дело и дадут оценку действиям причастных лиц. Расследование выяснит обстоятельства, при которых российские военные получили доступ к конфиденциальной информации, чтобы определить меру ответственности командного состава ВСУ, отметили там.

    Речь идет о ролике российских военнослужащих группировки войск «Восток», которые провели мини-экскурсию по захваченному штабу батальона ВСУ в Гуляйполе, где остались военные карты, незапароленные гаджеты, ноутбуки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказывал, что украинские военные начали сдаваться в плен «целыми пачками». Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинская армия за одни сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подземные бункеры ВСУ в городе Гуляйполе были уничтожены российской армией.

    Стоимость золота достигла нового исторического максимума
    США внесли 27 украинцев в базу «худших из худших» преступников
    Маск: Брюссель уже перестал быть бельгийским
    Захарова показала подарок Путина на день рождения
    КПРФ призвала обеспечить рабочих и крестьян бесплатным Wi-Fi
    Китай построил самый длинный в мире тоннель под Тянь-Шанем
    Вышла новогодняя серия «Простоквашино» с Путиным

