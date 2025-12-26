Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.0 комментариев
Герой России рассказал о сбросах снарядов дронами ВСУ на пожилых людей в Северске
Жители Северска в течение длительного времени не могли безопасно добывать воду, поскольку украинские дроны сбрасывали на них боеприпасы во время выхода из укрытий, сообщил Герой России из Калмыкии Наран Очир-Горяев.
Пожилые жители Северска долгое время не могли выходить за водой из-за угрозы со стороны украинских дронов, которые сбрасывали на них боеприпасы, рассказал Герой России из Калмыкии Наран Очир-Горяев, передает ТАСС.
По его словам, во время освобождения города в зоне его ответственности находились 42 человека, оказавшихся в тяжелом моральном состоянии после длительного пребывания под контролем противника.
Очир-Горяев отметил, что сразу после освобождения российские бойцы помогли мирным жителям медицински и гуманитарно, а уже через два дня начали эвакуацию, в первую очередь раненых. Он подчеркнул: «Бабушки, дедушки ходили за водой, а на них просто сверху дроны скидывали снаряды, не давали пройти за водой даже».
Герой России добавил, что слышал рассказы местных жителей о расстрелах молодых людей украинскими военными при отходе. По его словам, противник проявляет крайнюю жестокость и полное отсутствие человеческих качеств.
Очир-Горяев получил звание Героя России за мужество, проявленное в боях за Северск, и за последние месяцы трижды встречался с Владимиром Путиным. Он получил награду из рук президента, докладывал ему о ситуации после освобождения города и был приглашен на «Итоги года».
Ранее Очир-Горяев рассказал президенту Владимиру Путину о взятии Северска. Он заявил о намерении «добивать гадину» после увиденного в Северске отношения украинских националистов к гражданскому населению.