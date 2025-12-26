Герой России рассказал о сбросах снарядов ВСУ на стариков в Северске

Tекст: Вера Басилая

Пожилые жители Северска долгое время не могли выходить за водой из-за угрозы со стороны украинских дронов, которые сбрасывали на них боеприпасы, рассказал Герой России из Калмыкии Наран Очир-Горяев, передает ТАСС.

По его словам, во время освобождения города в зоне его ответственности находились 42 человека, оказавшихся в тяжелом моральном состоянии после длительного пребывания под контролем противника.

Очир-Горяев отметил, что сразу после освобождения российские бойцы помогли мирным жителям медицински и гуманитарно, а уже через два дня начали эвакуацию, в первую очередь раненых. Он подчеркнул: «Бабушки, дедушки ходили за водой, а на них просто сверху дроны скидывали снаряды, не давали пройти за водой даже».

Герой России добавил, что слышал рассказы местных жителей о расстрелах молодых людей украинскими военными при отходе. По его словам, противник проявляет крайнюю жестокость и полное отсутствие человеческих качеств.

Очир-Горяев получил звание Героя России за мужество, проявленное в боях за Северск, и за последние месяцы трижды встречался с Владимиром Путиным. Он получил награду из рук президента, докладывал ему о ситуации после освобождения города и был приглашен на «Итоги года».

Ранее Очир-Горяев рассказал президенту Владимиру Путину о взятии Северска. Он заявил о намерении «добивать гадину» после увиденного в Северске отношения украинских националистов к гражданскому населению.

