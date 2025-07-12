Степашин пригрозил Германии из-за возможных поставок ракет Taurus

Степашин предупредил ФРГ о последствиях передачи Украине ракет Taurus

Tекст: Мария Иванова

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, который ранее заявил о намерении поставить на Украину ракеты Taurus, передает РИА «Новости».

Степашин отметил: «Я не хочу тут обострять ситуацию, но, по крайней мере, я хочу, чтобы Мерц нас услышал… Россия будет расценивать, если такие ракеты пойдут на Украину и будут лететь в центр нашей страны, как включение Германии в активные боевые действия против нашей страны. Со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Степашин напомнил, что России известно местоположение предприятий, где производят ракеты Taurus, и призвал Германию хорошо обдумать свое решение.

Ранее канцлер Мерц в интервью каналу WDR сообщил, что Германия, как и другие западные страны, сняла ограничения по дальности военных поставок для Украины.

Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме отмечал, что применение Taurus повредит отношениям России и Германии, хотя существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев подчеркивал, что Россия внимательно следит за действиями Берлина в вопросе возможных поставок и обучения украинских военных.

Официальная позиция России заключается в том, что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию конфликта и втягивают страны НАТО в противостояние. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые военные грузы для Украины будут считаться законной целью для России, а в Кремле подчеркивали: усиление военной помощи Запада не способствует переговорам и ведет к негативным последствиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Берлине Сергей Нечаев допустил возможность поставки Германией ракет Taurus на Украину.

Между тем военный эксперт Константин Сивков назвал ложью слова главы ХДС Мерца об обучении украинских военных стрельбе ракетами Taurus.

Ранее Сергей Степашин рассказал, что российские ЗРК С-300 могли бы эффективно защитить Югославию в 1999 году.