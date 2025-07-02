Эксперт назвал ложью слова Мерца об обучении ВСУ стрельбе ракетами Taurus

Эксперт Сивков: Мерц не сможет скрыть от Москвы участие военных Германии в конфликте на Украине

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Во-первых, чтобы подготовить полетные задания для Taurus, нужно долго учиться и практиковаться. В ближайшие несколько месяцев военные ВСУ этого сделать точно не смогут. А к концу года ситуация на фронте и весь контекст СВО может существенно поменяться», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.

«Во-вторых, для применения Taurus надо иметь цифровую модель местности и точные оперативные данные о расположении российской ПВО. Эту информацию ВСУ самостоятельно не получат. Поэтому использовать немецкие ракеты без поддержки космической разведки ФРГ Украина не сможет», – подчеркнул спикер.

«Кроме того, для Taurus нужны соответствующие самолеты, имеющие на борту специальное оборудование», – продолжил аналитик. «Из всего вышесказанного следует безусловный вывод: Мерц своими заявлениями об обучении украинских военных использованию ракет Taurus просто маскирует потенциальное непосредственное участие немецких военных в конфликте с Россией», – указал эксперт.

«Эта ложь рассчитана в первую очередь на немецкого обывателя, который не желает, чтобы его страна участвовала в конфликте. В свою очередь, российское политическое руководство это понимает, и будет доносить до мировой общественности на всех открытых площадках, что Германия рискует вступить в прямое противостояние с Россией», – заключил Сивков.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью каналу ARD заявил, что обсуждал с Владимиром Зеленским вопрос возможного обучения украинских военных использованию крылатых ракет Taurus.

По словам Мерца, если Берлин поставит Киеву Taurus, то использовать их будут именно украинские военные, а не немецкие специалисты. Глава правительства ФРГ добавил, что аналогичный подход применяется в случае с ракетами, которые ВСУ получают от Британии и Франции.

Мерц отметил, что эти системы считаются крайне сложными, обучение их эксплуатации занимает не менее шести месяцев. Канцлер также обратил внимание на то, что Берлин не намерен публично обсуждать детали военной помощи Киеву, чтобы Москва не знала всех подробностей.

Ранее президент России Владимир Путин указывал, что Taurus – «это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию.