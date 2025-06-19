Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию

Tекст: Евгений Поздняков

Россия намерена выйти из соглашения с ФРГ о военно-техническом сотрудничестве. Как отмечают в МИД, на сегодняшний день документ «утратил смысл и практическое значение». Кроме того, в заявлении дипведомства подчеркивается, что текст договора не соответствует текущему состоянию диалога Москвы и Берлина из-за «откровенно враждебной политики» Германии.

В министерстве также обратили внимание на то, что руководство республики «целенаправленно идеологически обрабатывает население» в антироссийском ключе. По оценке МИД, правительство ФРГ «распирает» от амбиций, которые «напрямую затрагивают жизненные интересы» Москвы в области безопасности.

Напомним, данное соглашение было подписано 14 июня 1996 года. Изначально срок действия документа составлял пять лет, однако он предусматривал автоматическое продление на каждые три года в случае, если одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить действие инициативы.

В самом договоре правительства двух стран обязывались содействовать сотрудничеству российских и немецких предприятий. Также он предусматривал создание межгосударственной комиссии по военно-техническому партнерству. При этом Москва и Берлин соглашались хранить секретность материалов, разработанных в рамках деятельности по соглашению.

Кроме того, в пятой статье документа говорится о запрете на передачу или продажу третьим сторонам продукции, созданной в рамках сотрудничества, «без предварительного письменного согласия» второй страны. Примечательно, что о намерении выйти из соглашения Россия объявила на фоне заявлений Владимира Путина в рамках ПМЭФ об отношениях с Германией.

Так, во время встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств президент указал, что Москва рассматривает ФРГ как соучастницу боевых действий на Украине. Он напомнил, что ВСУ используют против российской армии немецкие танки Leopard, а сама Германия не исключает поставку республике ракет Taurus.

«Всем хорошо известно, что если это произойдет, это не повлияет на ход боевых действий, это исключено, но отношения наши совсем испортит», – подчеркнул глава государства. Действительно, ФРГ стала одним из основных источников поддержки для украинской армии.

По данным немецкого федерального правительства на февраль нынешнего года, с начала СВО Германия предоставила или обязалась предоставить Украине военную помощь на 28 млрд евро. В сумму не включена стоимость материалов на 5,2 млрд евро, переданных из запасов бундесвера. Кроме того, более 10 тыс. украинских солдат прошли обучение в ФРГ – расходы на это составили около 282 млн евро, сообщает издание Deutsche Welle* (признано СМИ-иноагентом).

«Прекращение двустороннего сотрудничества Москвы и Берлина в военно-технической сфере – формальность. С начала активной фазы украинского кризиса страны не ведут никакого взаимодействия по этому направлению. Более того, сейчас Россия и Германия находятся в стадии, предваряющей возможный военный конфликт», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

«О каком двустороннем сотрудничестве может идти речь, если Берлин вооружает Киев и пытается вместе с Лондоном создать на Западе коалицию против Москвы?»,

– задался риторическим вопросом собеседник. «Трудно представить, как в будущем смогут возобновиться отношения элит обеих стран. Пророссийские силы в ФРГ практически отсутствуют – за диалог с Россией выступает только «Альтернатива для Германии», да и то очень сдержанно», – продолжил спикер.

«Что касается реакции обычных немцев на это решение, то часть из них критикуют правительство за то, что Германия рискует вступить в войну с ядерной державой – Россией. Другие обыватели поддерживают жесткую линию Берлина, исходя из-того, что Запад должен «наказать» Москву за «вторжение на Украину», – рассказал аналитик.

«Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, в свою очередь, игнорирует слова президента России Владимира Путина о том, что поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus «совсем испортят» отношения Москвы и Берлина. Вместо переговоров он размышляет об усилении антироссийских санкций», – посетовал политолог.

Рар напомнил, что на следующей неделе в Гааге пройдет саммит НАТО, на котором европейцы попытаются склонить главу Белого дома Дональда Трампа к присоединению к жестким санкциям против России и поставкам нового оружия Украине.

При этом в 1996 году соглашение между Москвой и Берлином заключалось в первую очередь для того, чтобы регламентировать обслуживание советской боевой техники, оказавшейся в ФРГ после присоединения к ней Восточной Германии, сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

«Прежде всего речь идет о самолетах МиГ-29,

которые нуждались в регулярном осмотре со стороны российских авиаспециалистов. Кроме того, документ касался и сотрудничества в сфере перспективных разработок средств связи. Полученные данные или прототипы по данной линии активно внедрялись и в гражданский сектор», – поясняет эксперт.

«Однако после 2022 года соглашение, действительно, утратило смысл. В частности, Берлин грубо нарушил его пятую статью, предусматривающую запрет на передачу третьим сторонам совместных разработок без согласования с Россией или Германией. К сегодняшнему дню ФРГ наладила целую систему регулярных поставок на Украину», – говорит собеседник.

«Поэтому жесткие заявления Владимира Путина, констатирующие деградацию отношений с ФРГ, можно отнести и к разрыву данного соглашения. Конечно, его действие фактически прекратилось с началом СВО, но формальный отказ от документа станет еще одним важным маркером кризиса диалога Москвы и Берлина», – уточняет он.

«На фоне хаоса в текущих контактах с Германией выход России из соглашения не является таким уж болезненным решением для обоих государств. К сожалению, прогнозы о том, что администрация Фридриха Мерца сможет хотя бы прекратить дальнейшее скатывание отношений с Москвой, не подтвердились», – заключил Соколов.