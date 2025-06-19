  • Новость часаСовет нацбезопасности Ирана потребовал репарации от Израиля
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Глава «Союзмультфильма» не исключила появление персонажа президента в «Простоквашино»
    Пашинян объяснил армянам выгоду от потери Карабаха
    Путин остается главным «рассерженным патриотом» России
    Путин приглашен на саммит лидеров G20 в ЮАР
    Глава ВТБ назвал вредным для экономики нынешнее укрепление рубля
    Песков прокомментировал возвращение релокантов из Израиля
    Захарова потребовала извинений от итальянского телеканала за призывы удара по РФ
    Появилось видео пролета Су-24 ВКС России рядом с кораблем ВМС США
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легкое отношение к разводам – путь к несчастью

    Человек, который отказывается посвятить себя другим (начиная со своей семьи), обречен быть одиноким и несчастным. В таком случае смысл утрачивают не только отношения – но и жизнь вообще.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему конфликт Ирана и Израиля – экзистенциальный

    Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.

    15 комментариев
    19 июня 2025, 20:30 • Политика

    Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию

    Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Москва намерена выйти из соглашения с Берлином о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан еще в 90-е годы, когда ФРГ требовалось обслуживать доставшиеся ей от ГДР советские самолеты. Теперь же отношения между странами испортились. Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Москва и вовсе рассматривает ФРГ как соучастницу боевых действий на Украине. Почему договор продолжал действовать до этого времени и к каким последствиям приведет отказ от него?

    Россия намерена выйти из соглашения с ФРГ о военно-техническом сотрудничестве. Как отмечают в МИД, на сегодняшний день документ «утратил смысл и практическое значение». Кроме того, в заявлении дипведомства подчеркивается, что текст договора не соответствует текущему состоянию диалога Москвы и Берлина из-за «откровенно враждебной политики» Германии.

    В министерстве также обратили внимание на то, что руководство республики «целенаправленно идеологически обрабатывает население» в антироссийском ключе. По оценке МИД, правительство ФРГ «распирает» от амбиций, которые «напрямую затрагивают жизненные интересы» Москвы в области безопасности.

    Напомним, данное соглашение было подписано 14 июня 1996 года. Изначально срок действия документа составлял пять лет, однако он предусматривал автоматическое продление на каждые три года в случае, если одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить действие инициативы.

    В самом договоре правительства двух стран обязывались содействовать сотрудничеству российских и немецких предприятий. Также он предусматривал создание межгосударственной комиссии по военно-техническому партнерству. При этом Москва и Берлин соглашались хранить секретность материалов, разработанных в рамках деятельности по соглашению.

    Кроме того, в пятой статье документа говорится о запрете на передачу или продажу третьим сторонам продукции, созданной в рамках сотрудничества, «без предварительного письменного согласия» второй страны. Примечательно, что о намерении выйти из соглашения Россия объявила на фоне заявлений Владимира Путина в рамках ПМЭФ об отношениях с Германией.

    Так, во время встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств президент указал, что Москва рассматривает ФРГ как соучастницу боевых действий на Украине. Он напомнил, что ВСУ используют против российской армии немецкие танки Leopard, а сама Германия не исключает поставку республике ракет Taurus.

    «Всем хорошо известно, что если это произойдет, это не повлияет на ход боевых действий, это исключено, но отношения наши совсем испортит», – подчеркнул глава государства. Действительно, ФРГ стала одним из основных источников поддержки для украинской армии.

    По данным немецкого федерального правительства на февраль нынешнего года, с начала СВО Германия предоставила или обязалась предоставить Украине военную помощь на 28 млрд евро. В сумму не включена стоимость материалов на 5,2 млрд евро, переданных из запасов бундесвера. Кроме того, более 10 тыс. украинских солдат прошли обучение в ФРГ – расходы на это составили около 282 млн евро, сообщает издание Deutsche Welle* (признано СМИ-иноагентом).

    «Прекращение двустороннего сотрудничества Москвы и Берлина в военно-технической сфере – формальность. С начала активной фазы украинского кризиса страны не ведут никакого взаимодействия по этому направлению. Более того, сейчас Россия и Германия находятся в стадии, предваряющей возможный военный конфликт», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «О каком двустороннем сотрудничестве может идти речь, если Берлин вооружает Киев и пытается вместе с Лондоном создать на Западе коалицию против Москвы?»,

    – задался риторическим вопросом собеседник. «Трудно представить, как в будущем смогут возобновиться отношения элит обеих стран. Пророссийские силы в ФРГ практически отсутствуют – за диалог с Россией выступает только «Альтернатива для Германии», да и то очень сдержанно», – продолжил спикер.

    «Что касается реакции обычных немцев на это решение, то часть из них критикуют правительство за то, что Германия рискует вступить в войну с ядерной державой – Россией. Другие обыватели поддерживают жесткую линию Берлина, исходя из-того, что Запад должен «наказать» Москву за «вторжение на Украину», – рассказал аналитик.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, в свою очередь, игнорирует слова президента России Владимира Путина о том, что поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus «совсем испортят» отношения Москвы и Берлина. Вместо переговоров он размышляет об усилении антироссийских санкций», – посетовал политолог.

    Рар напомнил, что на следующей неделе в Гааге пройдет саммит НАТО, на котором европейцы попытаются склонить главу Белого дома Дональда Трампа к присоединению к жестким санкциям против России и поставкам нового оружия Украине.

    При этом в 1996 году соглашение между Москвой и Берлином заключалось в первую очередь для того, чтобы регламентировать обслуживание советской боевой техники, оказавшейся в ФРГ после присоединения к ней Восточной Германии, сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    «Прежде всего речь идет о самолетах МиГ-29,

    которые нуждались в регулярном осмотре со стороны российских авиаспециалистов. Кроме того, документ касался и сотрудничества в сфере перспективных разработок средств связи. Полученные данные или прототипы по данной линии активно внедрялись и в гражданский сектор», – поясняет эксперт.

    «Однако после 2022 года соглашение, действительно, утратило смысл. В частности, Берлин грубо нарушил его пятую статью, предусматривающую запрет на передачу третьим сторонам совместных разработок без согласования с Россией или Германией. К сегодняшнему дню ФРГ наладила целую систему регулярных поставок на Украину», – говорит собеседник.

    «Поэтому жесткие заявления Владимира Путина, констатирующие деградацию отношений с ФРГ, можно отнести и к разрыву данного соглашения. Конечно, его действие фактически прекратилось с началом СВО, но формальный отказ от документа станет еще одним важным маркером кризиса диалога Москвы и Берлина», – уточняет он.

    «На фоне хаоса в текущих контактах с Германией выход России из соглашения не является таким уж болезненным решением для обоих государств. К сожалению, прогнозы о том, что администрация Фридриха Мерца сможет хотя бы прекратить дальнейшее скатывание отношений с Москвой, не подтвердились», – заключил Соколов.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Главное
    В Киеве прошли самые масштабные протесты с начала конфликта с РФ
    ВСУ начали привлекать подростков к боевым действиям под Купянском
    Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками Украины
    Захарова: Проигрывающая России Украина открывает «второй фронт» в Африке
    В Сеть утекли 16 млрд учетных данных пользователей Apple, Google и Telegram
    Автодор предложил штрафовать водителей за просмотр фильмов за рулем
    Психотерапевт посоветовал в дождь брать пример с владельцев собак

    Сможет ли золото заменить доллар в качестве мировой валюты

    Все чаще звучат прогнозы о том, что роль доллара в мировой финансовой системе будет снижаться, а вместо него валютные резервы будут накапливаться в золоте. Обсуждается даже идея о возвращении к золотому стандарту и межгосударственным «золотым» расчетам. Насколько реальны такие сценарии и что мешает золоту прямо сейчас снова стать главной валютой планеты? Подробности

    Перейти в раздел

    Мерц возомнил себя новым «крестоносцем»

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц «отличился» яркими заявлениями. Во-первых, он допустил вступление Украины в НАТО после окончания конфликта. Во-вторых – отметил, что Израиль в Иране делает «грязную работу» за весь мир. Эксперты отмечают, что рост агрессивной риторики главы ФРГ продиктован его непониманием современной политики. Что мешает Мерцу принять сложившуюся реальность? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по ангару с БПЛА в Киеве обнажил социальное расслоение на Украине

    В украинском обществе разгорается новый скандал: граждане винят комика Сергея Притулу в ударе ВКС России по ангару Национального авиационного университета в Киеве. Отмечается, что объект был обстрелян после того, как Притула выложил в интернет фото БПЛА, хранящихся на этом складе. Почему Притуле, скорее всего, удастся избежать наказания за проступок, хотя простых украинцев садят в тюрьму за меньшее? Подробности

    Перейти в раздел

    Обезлюдевшую Прибалтику заселяют хищные звери

    Жестокий демографический кризис обернулся для Прибалтики неожиданной стороной. Природа не терпит пустоты, и убыль населения восполняется резким ростом численности животных, особенно хищников. Медведей видят на улицах городов, стаи волков ставят под угрозу животноводство. Скоро, как опасаются местные крестьяне, «вместо наших овец и косуль они начнут охотиться на людей». Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

    • Израиль против Ирана. Кто победит?

      В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации