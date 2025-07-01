Степашин рассказал, как российские ЗРК С-300 могли защитить Югославию в 1999 году

Tекст: Александра Юдина

По мнению Степашина, если бы Россия поставила комплексы С-300, как этого просила югославская сторона, самолеты НАТО не летали бы и не бомбили бы Белград, передает ТАСС.

Он также заявил, что не видит связи между сегодняшними протестами в Белграде и событиями 1999 года, отметив, что нынешние акции напоминают майдан, куда привлекают молодежь, не осознающую последствий.

Степашин подчеркнул, что в 1999 году в Югославии происходила попытка сопротивления агрессии НАТО, во время которой наносились удары по мирным объектам, в том числе мостам, телебашне и китайскому посольству.

Бывший глава правительства напомнил, что Россия тогда выступала в защиту Союзной Республики Югославия и вел переговоры с президентом США Биллом Клинтоном. Он добавил, что его предшественник Евгений Примаков после начала бомбардировок развернул самолет над Атлантикой, отказавшись от визита в Америку, а сам Степашин все же посетил США.

По его словам, тогдашние переговоры с Клинтоном и президентом Югославии Слободаном Милошевичем были сложными, но удалось договориться о прекращении активной фазы боевых действий.

Степашин отметил, что дальнейшие события привели к выдаче Милошевича под Гаагский трибунал, где тот умер, хотя был абсолютно здоров.

Напомним, 26 лет назад НАТО начало операцию «Союзническая сила», которая продолжалась 78 дней и проходила без санкции Совета Безопасности ООН. Авиаудары охватили не только военные, но и гражданские объекты, что стало грубым нарушением международного права.